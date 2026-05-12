القاهرة-أعلنت مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية عن فتح باب التقديم لالتحاق دفعة جديدة من مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2026/2027. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المؤسسة بالمساهمة في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وإعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة بشكل احترافي لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحديداً في مجال تكنولوجيا إدارة المنشآت.

المؤسسة تعتبر منصة تنموية رائدة تهدف إلى تمكين الشباب من خلال تطوير نماذج تعليمية مبتكرة وبرامج لاكتشاف وتنمية المواهب، مما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على أرض الواقع من خلال نجاح برامج المؤسسة في الوصول لأكثر من 40,000 شاب وشابة حتى الآن.

تقدم المدرسة نموذجاً تعليمياً تطبيقياً متقدماً يواكب تطلعات المستقبل، حيث تعتمد على منظومة متكاملة تعتمد على التعلم من خلال التطبيق العملي والممارسة الفعلية. ولتحقيق ذلك، أعدت المدرسة مناهجًا حديثة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بالإضافة لبناء شراكات استراتيجية قوية مع القطاع الخاص لضمان جاهزية الطلاب للتوظيف.

هذا النموذج المتكامل يستهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات الفنية والسلوكية اللازمة للاندماج المباشر والفوري في بيئات العمل، بما يعزز فرص توظيفهم ويساهم في دعم الاقتصاد المصري. كما تعكس المدرسة رؤية المؤسسة في التحول من تقديم الدعم التقليدي للطلبة إلى بناء مسارات تنموية مستدامة، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ولتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتوسيع نطاق الوصول إلى هذا التعليم المتميز، حرصت المدرسة على استقطاب وتمثيل الطلاب من 16 محافظة على مستوى الجمهورية.

وفي تعليقها على فتح باب قبول دفعة جديدة في المدرسة، صرحت الأستاذة رضوى أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماونتن ڤيو ورئيس قطاع الاستدامة في شركة ماونتن ڤيو، بأن المؤسسة تؤمن بأن التعليم التطبيقي لم يعد خيارًا، بل ضرورة أساسية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضحت رضوى أن المدرسة تمثل نموذجًا متكاملًا لتجربة التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال أسلوبها غير التقليدي في إعادة تعريف مفاهيم التعليم الفني من خلال خلق الربط المباشر بين مسارات التعلم ومتطلبات سوق العمل.

تركز المدرسة على بناء منظومة شاملة تمكّن الطلاب من اكتساب المهارات الفنية المطلوبة، مع تصميم تجربة تعليمية قائمة على التفاعل والتوجيه المهني، لضمان تحويل إمكانات الشباب إلى مسارات مهنية مستدامة، وإعداد جيل قادر على الإنتاج والابتكار للمشاركة بفعالية في دفع عجلة التنمية في مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دور مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية، الذراع المجتمعي لشركة ماونتن ڤيو، والتي تهدف إلى دعم تنمية المجتمع من خلال تقديم نماذج تعليمية مبتكرة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل. وتركّز المؤسسة على مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، من خلال برامجها التنموية المختلفة، بما يعزز من فرص الشباب ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة.

نبذة حول مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية

تأسست ماونتن ڤيو للتنمية عام 2022، باعتبارها مؤسسة الذراع المجتمعي التابع لشركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري. ويتمثل الهدف الرئيسي من المؤسسة في دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً ونشر السعادة خارج مجتمعات ماونتن ڤيو ، وتحقيق تغيير حقيقي وملموس في حياة كل المشاركين في برامجها الداعمة لتلبية احتياجات المجتمع المصري بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية. مع التركيز على ثلاث موضوعات رئيسية هي التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. فقد دعمت المؤسسة حتى الآن أكثر من 20 ألف مستفيد بصورة مباشرة، وأكثر من مليون مستفيد بصورة غير مباشرة، لبناء مجتمع تنموي مؤثر ومستدام يدعم مجهودات مبادرة حياة كريمة. تتضمن المؤسسة ثلاث برامج تنموية رئيسية وهما برنامج اكتشاف الأبطال، ومراكز التعليم الفني ومدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

