إتاحة وصول طلبة المدرسة في دولة الإمارات إلى مرافق رياضية عالمية المستوى، تشمل ملاعب كرة قدم بمعايير فيفا ومضمار ألعاب قوى بطول 400 متر، من خلال الشراكة مع آي إس دي سبورتس سيتي

تعيين ديفيد بندلتون-ناش مديراً مؤسساً للرياضة في مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي لقيادة تطوير الأداء الرياضي والبرامج الرياضية على مستوى المدرسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي عن توقيع شراكة استراتيجية مع أكاديمية ريال مدريد لإطلاق برنامج إيليت لكرة القدم، الذي يدمج منهجيات التدريب الاحترافية المعتمدة لدى النادي الإسباني ضمن المنهاج المدرسي، في خطوة تعكس التزام المدرسة بتطوير الطلبة بصورة شاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والرياضي.

وبالتوازي، وقعت المدرسة شراكة مع آي إس دي سبورتس سيتي لتوفير وصول مباشر لطلبتها إلى مرافق رياضية عالمية المستوى في دولة الإمارات، بما في ذلك ملاعب كرة قدم داخلية وخارجية بمعايير فيفا، مضمار ألعاب قوى بطول 400 متر، ملاعب تنس احترافية، منشأة متطورة لرياضة البادل، ملعب رئيسي للمنافسات، وأكاديمية متخصصة لتنس الطاولة. هذه المرافق توفر بيئة رياضية متكاملة لدعم نمو الطلبة ومهاراتهم الرياضية.

ويهدف برنامج إيليت لكرة القدم إلى الارتقاء بالبرامج الرياضية في المدرسة من خلال دمج منهجية التدريب المعتمدة لدى ريال مدريد ومسارات التطوير الرياضي ضمن برنامج كوين إليزابيث فلوريش، ووضع معيار جديد للتربية البدنية في المنطقة، مع تمكين الطلبة من ترسيخ قيم المثابرة والعمل الجماعي والطموح والانضباط.

وقال دان كلارك، مدير مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي:

"تمثل الشراكات مع آي إس دي سبورتس سيتي وأكاديمية ريال مدريد محطة مفصلية في مسيرة مدرستنا. نحن نعمل على تعزيز رؤيتنا لتقديم نموذج تعليمي يجمع بين التميز الأكاديمي والرياضة الاحترافية، وتمكين طلبتنا من التفوق داخل الصف الدراسي وخارجه."

من جانبه، قال دانيالز بيتروفس، الرئيس التنفيذي لـ آي إس دي دبي سبورتس سيتي:

"تضم دبي سبورتس سيتي مجتمعاً يضم أكثر من 8,000 طالب وطالبة، وموقعنا في قلب هذا المجتمع يمنحنا مسؤولية وفرصة في الوقت نفسه. نؤمن بأن الرياضة أداة قوية لتطوير الشباب على المستويين البدني وبناء الشخصية، وتعزيز روح المثابرة والطموح. شراكتنا مع مدرسة كوين إليزابيث ترجمة لهذا الإيمان إلى واقع ملموس، وتستثمر في نمو الرياضة المستدام في دبي ودولة الإمارات."

وأضاف سايمون ماكغينيس، المدير العام لـ آي إس دي دبي سبورتس سيتي:

"الشراكة مع كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي خيار طبيعي، إذ يتناغم التزام المدرسة بالتميز الأكاديمي وتنمية الطلبة مع فلسفتنا القائمة على توفير بيئات رياضية عالمية المستوى تتيح للشباب الازدهار والتطور. سيتاح للطلبة الوصول إلى بعض من أفضل المرافق الرياضية في الدولة، ونحن فخورون بأن نكون البنية التحتية التي تدعم طموحاتهم الرياضية."

كما تم تعيين ديفيد بندلتون-ناش مديراً مؤسساً للرياضة في المدرسة، ليقود تطوير برامج التربية البدنية والأداء الرياضي ضمن الحرم التعليمي المصمم خصيصاً لهذا الغرض. يحمل بندلتون-ناش خبرة في الرياضة الاحترافية ودرجة الماجستير في التربية البدنية وعلوم تعليم الرياضة، ما يضمن تقديم برامج رياضية تجمع بين الأداء المتميز والأسس التعليمية المتينة.

وقال ديفيد بندلتون-ناش:

"إتاحة الوصول إلى مرافق رياضية بهذا المستوى، مع تطبيق منهجية أكاديمية ريال مدريد التدريبية، يتيح إنشاء بيئة رياضية عالية الأداء داخل الإطار المدرسي. فالرياضة في مدرسة كوين إليزابيث لن تكون مجرد نشاط إضافي، بل تجربة طموحة لاكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها وتحديها للوصول إلى أعلى مستويات المنافسة."

ومن خلال البطولات الرياضية، برامج التدريب المتقدمة، والمباريات الدولية ضمن شبكة مدارس كوين إليزابيث العالمية، سيحظى الطلبة بفرص واسعة للمشاركة في منافسات على مستويات أعلى، واختبار قدراتهم أمام منافسين أقوياء، والسعي نحو التميز بروح من الانضباط والطموح.

وضمن برنامج كوين إليزابيث فلوريش، طورت المدرسة إطاراً متكاملاً للأنشطة الإثرائية يهدف إلى تنمية شخصية الطلبة وإطلاق إمكاناتهم الكاملة، إضافة إلى أكاديمية كوين إليزابيث للنخبة الرياضية، التي تعمل على تطوير المواهب الرياضية الواعدة من خلال برامج تدريب متقدمة، متابعة الأداء، وإتاحة فرص المشاركة في البطولات الإقليمية والدولية. كما يشارك الطلبة في جميع المراحل الدراسية في برنامج كوين إليزابيث هاوس، الذي يعزز روح المنافسة الإيجابية والقيادة والانتماء.

ومع افتتاح المدرسة في العام الدراسي 2026–2027، تعتزم مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي إطلاق بطولات رياضية بين المدارس ضمن شبكة مدارس كوين إليزابيث العالمية، ما يتيح لطلبة الإمارات فرصة تمثيل مدرستهم على الساحة الدولية والمشاركة في منافسات عالمية.

لمزيد من المعلومات حول مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.qedubaisportscity.com

نبذة عن مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي

تُعد مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي جزءاً من شبكة مدارس كوين إليزابيث العالمية، وتقدّم تعليماً بريطانياً عالمياً في قلب دبي سبورتس سيتي، مستندة إلى أكثر من 450 عاماً من التميز الأكاديمي. وتستلهم المدرسة إرثها من مدرسة كوين إليزابيث في بارنيت بالمملكة المتحدة، التي تأسست بمرسوم ملكي عام 1573، ما يمنحها تقليداً تعليمياً عريقاً يقوم على المعايير العالية وتنمية الشخصية.

ومن المقرر افتتاح المدرسة في أغسطس 2026، حيث ستستقبل الطلبة من مرحلة الحضانة حتى الصف الثامن في عامها الدراسي الأول (2026–2027)، مع توفير مسار تعليمي متكامل حتى المرحلة الثانوية (الصف الثالث عشر)، بما يقود إلى مؤهلات IGCSE وA Level. وتعتمد المدرسة المنهاج الوطني لإنجلترا بما يتناسب مع بيئتها الدولية، وترتكز على قيم أساسية تشمل التميز والفضول والنزاهة وروح المجتمع والطموح والمسؤولية.

وتهدف المدرسة إلى إعداد جيل من الشباب الواثقين والقادرين والمسؤولين، القادرين على عيش حياة ناجحة ومؤثرة والمساهمة إيجابياً في مجتمعاتهم.

ويستفيد الطلبة من إمكانية الوصول إلى مرافق رياضية عالمية المستوى، مع تدريب احترافي وفرص للمشاركة في منافسات عالية المستوى، بما يسهم في تطوير مهارات أساسية للنجاح داخل الملعب وخارجه. كما يمكن للطلبة الموهوبين رياضياً الانضمام إلى أكاديمية كوين إليزابيث للنخبة الرياضية، التي تقدم تدريباً متقدماً، وتتابع الأداء، وتتيح فرص المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية.

كما يشكل النشاط الرياضي جزءاً أساسياً من الحياة المدرسية من خلال برنامج كوين إليزابيث فلوريش، والدوريات بين المدارس، وبرنامج كوين إليزابيث هاوس.

لمزيد من المعلومات حول مدرسة كوين إليزابيث دبي سبورتس سيتي يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.qedubaisportscity.com

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع

دونا سروة : مسؤولة العلاقات الإعلامية

كيو كوميونيكيشنز

Dona.s@qcomms.ae

-انتهى-

#بياناتشركات