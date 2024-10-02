أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي (ACS) عن إطلاق “معهد اللغة العربية للتميز”، والذي يمثل نهجًا رائدًا ومبتكرًا في تعليم وتعلم اللغة العربية في دولة الإمارات والمنطقة، و يهدف إلى تعليم اللغة العربية وتعزيز مكانتها وحفظها للأجيال القادمة، بالتماشي مع أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية لمستقبل التعليم. حضر حفل الإطلاق سعادة مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK)؛ والسيدة راشيل ميكيسكا، بالنيابة عن الملحق الثقافي والتعليمي التابع للسفارة الأمريكية في أبوظبي، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الاستشاري الافتتاحي الدولي الذي يتألف من نخبة من مناصري وعلماء اللغة العربية: السيد أحمد الأحمدي، الدكتورة كريستي براون، السيدة أميمة العرابي، الدكتورة ريما كرامي، السيدة ماري تادرس، الدكتورة زينب طه، والدكتور ديفيد ويلمسن.

وباعتبارها مؤسسة تعليمية أمريكية عريقة تحتضن أكثر من 60 جنسية، تتمتع مدرسة الجالية الأمريكية بمؤهلات مميزة تمكنها من تعزيز الحضور العالمي للغة العربية عبر هذا المعهد المرموق. ويقوم المعهد على ثلاثة ركائز استراتيجية وهي: الارتقاء بمكانة اللغة العربية عبر الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسسات التعليمية والعلماء، وتنمية شغف الطلاب لتعلم اللغة العربية، وتطوير قدرات المعلمين وصقل مهاراتهم القيادية، ويقدم المعهد برنامج اعتماد دولي للمعلمين هو الأول من نوعه، يُمكِّن مدرسي اللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من الحصول على شهادة معتمدة دوليًا، تمكنهم من ممارسة التدريس في جميع أنحاء العالم. وقد أعلن المعهد عن تخريج أول دفعة من 11 معلماً أثناء حفل الإطلاق الرسمي في 30 سبتمبر 2024، وسيحصلون على شهاداتهم في يونيو 2025.

وبدعم المجلس الاستشاري التمهيدي للمعهد، وبالتعاون مع مؤسسات مرموقة مثل الجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة نيويورك أبوظبي، والجامعة الأمريكية في القاهرة، وبما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتعزيز التفاهم الثقافي وصون اللغة العربية، يسعى المعهد إلى دعم أبوظبي لتكون مركزاً عالمياً لتعليم اللغة العربية وتعميق الشراكات التي ستساهم في تطوير المناهج والبحوث وتدريب المعلمين، مما يعزز أهداف المعهد بشكل أكبر.

وفي تعليقها على الإطلاق، قالت مونيك فليكنجر، مديرة مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي: "نلتزم في مدرسة الجالية الأمريكية بإعداد طلابنا للمستقبل، بينما نحرص أيضًا على الاحتفاء بالتاريخ العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة وثراء إرثها الثقافي. يعد معهد اللغة العربية للتميز تجسيداً لجهودنا المكرسة نحو تعزيز اللغة العربية، ونتطلع من خلاله إلى تبني نهج جديد يمكّن قدرات الطلاب والمعلمين على حد سواء. نهدف من خلال هذا المعهد، إلى غرس حب اللغة العربية في نفوس الطلاب وخلق مسارات جديدة لتفاعلهم معها بطرق مبتكرة وذات مغزى، إذ نؤمن بأن الارتقاء بتعليم اللغة العربية لا يثري فقط المسيرة الأكاديمية لطلابنا، بل ويعمق وعيهم الثقافي الذي سيلهمهم في كل خطوة يخطونها نحو المستقبل."

وأضافت فليكنجر: "يعكس المعهد مسؤوليتنا في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز أهميتها العالمية ومكانتها الرفيعة لأجيالٍ قادمة. نحن فخورون بتحمل هذه المسؤولية ونتطلع بشغف إلى جني ثمار المعهد، بأن نشهد إسهامه في إلهام شغف المجتمع الأوسع باللغة العربية والوعي بعظمتها."

وقالت الدكتورة هنادي دية، رئيسة معهد اللغة العربية للتميز ومديرة الدراسات العربية في مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي:" لا يقتصر معهد اللغة العربية للتميز على تعليم اللغة فحسب؛ بل يهدف إلى خلق حراك توعوي بأهمية اللغة العربية في السياقين الإقليمي والدولي. نعمل على تطوير أساليب تعليمية حديثة فريدة، ستحدث نقلة نوعية في تعليم اللغة العربية للطلاب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وذلك بالتعاون مع نخبة المؤسسات التعليمية وبدعم المجلس الاستشاري. يجسد المعهد ملتقىً يجمع معلمي اللغة العربية للتعلم معًا، ويلتزم بدعمهم وتزويدهم بالموارد والخبرات، وتوفير مساحة ملهمة للتفكير والإبداع وإثراء المعرفة.”

صرّحت الدكتورة ريما كرامي، الأستاذة المشاركة في الإدارة التربوية والسياسة والقيادة في قسم التربية في الجامعة الأمريكية ببيروت ورئيسة القسم قائلة: "نحن متفائلون بشراكتنا مع مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي، لما شهدناه من وعي المدرسة العميق وإدراكها للدور الريادي للمؤسسات التعليمية في مجال الابتكار، ليس على صعيد المدرسة وحسب، بل بحرصها على مشاركة نموذجها مع المجتمع التعليمي بأسره. لطالما كان قسم التربية بالجامعة الأمريكية في بيروت في طليعة الداعمين لمثل هذه الشراكات على مدى سبعة عشر عاماً عبر مشروع 'تمام'، لذا نتطلع قُدماً لدعم جهود معهد اللغة العربية في مدرسة الجالية الأمريكية لإحداث تحولٍ ملموس الأثر في طرق تدريس اللغة العربية في المنطقة."

وقد عقد المجلس الاستشاري لمعهد اللغة العربية للتميز، اجتماعه الأول في سبتمبر 2022 في أبوظبي، لتوجيه المسار الاستراتيجي للمعهد. ويضم المجلس نخبة من علماء اللغة العربية البارزين من مؤسسات مرموقة مثل الجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة نيويورك أبوظبي، والجامعة الأمريكية في القاهرة، ومكتب وزارة الخارجية الأمريكية للمدارس الخارجية، ومنظمة البكالوريا الدولية، حيث لعبت رؤى المجلس دورًا محوريًا في تطوير إطار العمل للشهادة الدولية للمعلمين وصياغة منهج يمزج بين أساليب التعلم التقليدية والحديثة لجعل اللغة العربية أكثر سهولة وجاذبية للطلاب.

وتتطلع مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي إلى أن يشكل معهدها نموذجاً مبتكرًا في تعليم اللغة العربية من خلال أساليب التدريس المبتكرة والمحتوى الإبداعي، لتنشئة جيل من الرواد العالميين الذين يتقنون اللغة ويقدرون قيمتها الثقافية، وإلى تقديم مفهوم جديد في تعليم اللغة العربية يرقى إلى المعايير الدولية، ويلهم المؤسسات التعليمية في المنطقة، وخارجها.

نبذة عن مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي

تأسست مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي في عام 1972، وهي مدرسة تحضيرية غير ربحية معتمدة من الولايات المتحدة تضم طلاباً من مختلف الثقافات تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاماً. وانطلاقاً من إرثها الذي يمتد نحو 50 عاماً من التميز تسعى المدرسة إلى تمكين الطلاب من تحديد ورسم مساراتهم المستقبلية عبر توفير برنامج تعليمي متوازن من العلوم الأكاديمية والفنون والرياضة والخدمات. وبصفتها المدرسة الأمريكية غير الربحية الوحيدة في أبوظبي وواحدة من مدرستين تابعتين لمكتب المدارس الخارجية بوزارة الخارجية الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتمد المدرسة على المساهمات الخيرية لمواصلة تقديم أعلى مستويات التميز التربوي لطلابها.

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