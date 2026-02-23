في إنجاز يعكس التزامها بالتميز، حصلت مدرسة آي سي إس الدوحة الدولية، التابعة لمجموعة أرتيميس للتعليم، إشادة واسعة النطاق لمستوياتها الاستثنائية في مساري التعليم الأكاديمي والرعاية الطلابية، وذلك في ختام الجولة التفتيشية لرابطة نيو انجلاند للمدارس والكليات خلال الفصل الدراسي الأول من العام 2025/2026.

وتُمثل رابطة نيو انجلاند للمدارس والكليات جهة اعتماد أمريكية ومؤسسة تعليمية عريقة تأسست عام 1885، ويشمل نطاق عملها اعتماد المدارس الحكومية والخاصة في أمريكا، بالإضافة إلى شبكة واسعة من المدارس الدولية، وتحديداً في أوروبا والشرق الأوسط.

وتُعتبر معايير الرابطة من أهم المعايير التعليمية العالمية التي تضمن تقديم تعليم عالي الجودة في المدارس الدولية التي تتبع المنهج الأمريكي. فهي توفر إطاراً واضحاً للتقييم في مجالات عدة تشمل تصميم المناهج، وطرق التدريس، والقيادة المدرسية، وبيئة التعلم الشاملة. ويضمن الالتزام بهذه المعايير حصول الطلاب على تعليم شامل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز أداءهم الأكاديمي ويدعم تطور مهاراتهم الأكاديمية والشخصية على حد سواء.

وفي شهر نوفمبر من عام 2025، استقبلت المدرسة فريقاً مكوناً من خمسة مفتشين، تولوا مهمة المراجعة والتقييم المستقل للعديد من مبادئ التعليم، والتي شملت: الأدلة التعليمية، ووجهات النظر التعليمية، وتفاعل الطلاب واستقلاليتهم، ورفاه المجتمع التعليمي، وذلك لضمان تلبيتها لمعايير دولية صارمة ودقيقة.

وقد ساهم هذا التفتيش، الذي استمر لعدة أيام، في التأكد من استحقاق مدرسة آي سي إس الدوحة الدولية للحصول على اعتماد الرابطة، بناءً على التزام المدرسة بتقديم منهج أكاديمي قوي وصارم، إلى جانب برنامج متوازن للرعاية الطلابية، لتوفير بيئة شاملة تدعم النمو الأكاديمي والاجتماعي للطلاب.

يُذكر أن آخر اعتماد حصلت عليه مدرسة آي سي إس من رابطة نيو انجلاند للمدارس والكليات كان في عام 2022، ومنذ ذلك الحين، شهد مجتمع التعلم في المدرسة عدة تغييرات جوهرية عززت من قدرتها على تقديم مستوى عالي الجودة في التدريس والتعلم. ودعماً لهذا التوجه، استحدثت المدرسة عمليات أكثر صرامة لتقييم المعلمين وتطويرهم المهني. ولا تقتصر أهمية هذه الهياكل على تقديم ملاحظات بناءة فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتعاون المهني. كما طوّر مجتمع المدرسة فهماً أوضح ومُشتركاً لمفهوم التعلم عالي الجودة، مما وحّد توقعات وممارسات الكادر التعليمي. وقد أسهمت هذه التطورات مجتمعة في إرساء أساس أقوى وأكثر توحيداً للمدرسة، ووضعت آي سي إس الدوحة في مكانة تتيح لها المضي قدماً بثقة ووضوح نحو تحقيق التميز في تعلم الطلاب.

وفي هذا السياق، أشار فريق التفتيش التابع إلى أن المدرسة ومجموعة أرتميس للتعليم قد "حافظتا على التزامهما بتوفير بيئات تعليم وتعلم عالية الجودة. ويواصل الحرم المدرسي تقديم مرافق استثنائية، بما في ذلك مختبرات العلوم والتصميم، ومساحات الفنون الإبداعية، وثلاث مكتبات. كما يبرهن إطلاق مركز الرياضات الإلكترونية والابتكار في عام 2024 على الاستثمار المستمر في التعلم الموجه نحو المستقبل".

كما أظهر التفتيش مدى توافق المدرسة مع المعايير الأساسية لرابطة نيو انجلاند للمدارس والكليات. وتضمن التقرير في مجمله تقييماً للمبادئ التعليمية وتقييماً للعناصر الأربعة لنهج المدرسة (وهي: الاستيعاب المعرفي، والالتزام، والقدرة، والكفاءة)، بالإضافة إلى تعليقات وملاحظات حول خطط التعلم الرئيسية للمدرسة.

وفي تعليق له، قال الدكتور روبرت جاكسون، مدير مدرسة آي سي إس الدوحة: "أنا في غاية السعادة بتجديد الاعتماد الذي منحته رابطة نيو انجلاند للمدارس والكليات للمدرسة مؤخراً. تتمتع مدرسة آي سي إس الدوحة بتاريخ حافل بالاعتمادات والتفويضات، غير أننا لا نعتبرها مجرد أوسمة شرف، بل هي اعتمادات نختارها نظراً لمعاييرها الدقيقة والصارمة، والتي تضمن أن ترتقي معايير التدريس ومخرجات التعلم، جنباً إلى جنب مع برامج الرعاية الطلابية والرفاه والأنشطة اللامنهجية المتميزة، بمدرسة آي سي إس الدوحة الدولية لتبقى في طليعة المؤسسات التعليمية في المنطقة".

وتبقى المبادئ التوجيهية لمدرسة آي سي إس الدوحة في صميم هويتها، حيث تتمثل رسالتها في إلهام الجيل القادم من المفكرين والفاعلين العالميين. وتؤكد الفلسفة التعليمية للمدرسة على الاستعدادية: من خلال إعداد الطلاب ليصبحوا متعلمين فاعلين، وأفراداً واثقين من أنفسهم، ومساهمين يتمتعون بروح المبادرة والعناية، ومجهزين للنجاح والازدهار في عالم يتسم بالتغير المتسارع.

وانطلاقاً من هذه الرسالة والفلسفة، جاء السعي للحصول على اعتماد الرابطة متوافقاً تماماً مع رؤية المدرسة، لا سيما وأن الجامعات في جميع أنحاء العالم تثق بمستوى التحصيل العلمي للطلاب الخريجين من المدارس المعتمدة من قبل الرابطة. وفي نهاية المطاف، يضمن هذا الاعتماد الاعتراف الدولي بالشهادات الصادرة عن مدرسة آي سي إس الدوحة الدولية، مما يعزز بشكل كبير من فرص طلابنا لمتابعة تعليمهم العالي في الخارج بثقة ونجاح. ويُعد هذا الأمر اعتباراً أساسياً، خاصة في الدوحة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، بالنظر إلى طبيعة الحراك العالمي المتزايد.

ويتجلى أحد المكونات الرئيسية للتعليم في مدرسة آي سي إس الدوحة الدولية في إيمان المدرسة وكادرها الأكاديمي بأن أفضل السبل لتطوير الطلاب واستيعابهم للتعلم يتحقق عندما يكون متأصلاً في الاستقصاء، والتعلم القائم على المفاهيم، والمشاركة الفاعلة. وبناءً على ذلك، تعطي المدرسة الأولوية للأساليب التربوية التي تركز على الطالب، وتعتمد على التعاون والتأمل، مما يمكّن المتعلمين من بناء المعنى، وتحمل مسؤولية تعلمهم بأنفسهم، وربط المعارف عبر مختلف التخصصات. وقد لاحظ فريق تفتيش الرابطة ذلك خلال فترة وجودهم في الحرم المدرسي، حيث علقوا بأنهم وجدوا "أن آي سي إس الدوحة هي مدرسة دولية متنوعة ومدفوعة بالقيم، وتعمل حالياً على تطوير أسسها بشكل أعمق في مجالات الشمولية، والمواطنة العالمية، والتعلم القائم على الاستقصاء، بدعم من معلمين متفانين وطلاب متفاعلين".

ومن جانبها، أضافت السيدة سارة ويفر، مديرة المدارس في مجموعة "أرتميس للتعليم": "نشعر في مجموعة أرتميس للتعليم ببالغ السعادة لحصول مدرسة آي سي إس على هذا الاعتماد. إنه يؤكد ببساطة أن العمل الدؤوب الذي قام به فريق القيادة العليا في المدرسة، إلى جانب الدعم من مجتمع أرتميس الأوسع منذ الاستحواذ عليها في فبراير 2024، قد أتى ثماره حقاً. أتوجه بخالص التهاني لفريق العمل، الذي سيحصد طلابنا وعائلاتهم ثمار جهوده بالكامل. وهذا هو السبب الذي يدفعنا للقيام بما نقوم به؛ لأن كل شيء، وفي كل وقت، يمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا".

نبذة عن مدرسة آي سي إس الدوحة الدولية

تقدم مدرسة آي سي إس الدوحة الدولية تعليمها لنحو 1,000 طالب وطالبة، وتوفر منهجاً واسعاً ومتوازناً يتيح للطلاب فرصة الاختيار بين برنامج الدبلوم بالمدرسة الثانوية الأمريكية، أو مسار البكالوريا الدولية (IB) الكامل والمعترف به عالمياً؛ والذي يشمل برنامج السنوات الابتدائية وبرنامج السنوات المتوسطة وبرنامج الدبلوم.

وتفخر المدرسة، التي تملكها وتديرها مجموعة أرتميس للتعليم، بتقديم أعلى معايير التدريس والتعلم، ضمن حرم مدرسي متميز يتيح الوصول إلى مرافق من الدرجة الأولى.

تحظى مدرسة آي سي إس الدوحة باعتماد رابطة نيو إنجلاند للمدارس والكليات، والاعتماد المدرسي الوطني لدولة قطر مما يرسخ دمجها لمعايير التميز المحلية والدولية.

