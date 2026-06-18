الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مدخول المالية، المنصة الرقمية المتخصصة في الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية، عن توقيع شراكات استراتيجية مع كل من العربي المالية ودراية المالية، في خطوة تهدف إلى توسيع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين عبر المنصة.

وتأتي هذه الشراكات ضمن جهود مدخول لتوفير نطاق أوسع من الحلول والفرص الاستثمارية، بما يدعم المستثمرين في بناء محافظ استثمارية تتوافق مع أهدافهم المالية ودرجة المخاطر المناسبة لهم.

وفي هذا السياق، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مدخول الأستاذ سعد بن عتيان:"كل خطوة نتخذها في مدخول تهدف إلى توسيع الفرص أمام المستثمر السعودي. شراكاتنا الجديدة مع العربي المالية ودراية المالية تعزز هذا التوجه من خلال إتاحة خيارات استثمارية أوسع ومنح المستثمر مرونة أكبر لبناء محفظة تتوافق مع أهدافه المالية."

ومن خلال الشراكة مع دراية المالية، أصبح بإمكان المستثمرين عبر مدخول الوصول إلى مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتنوعة، بما يتيح خيارات متنوعة تناسب أهدافاً استثمارية مختلفة.

كما توسع الشراكة مع العربي المالية نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة عبر المنصة، من خلال إتاحة فرص استثمارية تغطي عدداً من القطاعات والفئات الاستثمارية، بما يدعم تنويع المحافظ الاستثمارية.

ويأتي هذا التوسع امتداداً لإطلاق خدمة مدخول بريميوم، التي أتاحت للمستثمرين الوصول إلى أكثر من 5000 صندوق استثماري عالمي وصناديق مؤشرات متداولة (ETFs)، كما تتيح الخدمة إنشاء عدد غير محدود من المحافظ الاستثمارية، وتخصيص التوزيعات الاستثمارية، وإضافة ما يصل إلى خمسة صناديق داخل المحفظة الواحدة، إلى جانب الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية العالمية.

وتواصل الشركة تطوير منظومتها الاستثمارية من خلال إضافة شراكات وخيارات جديدة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية للمستثمرين في المملكة.

عن مدخول

مدخول هي منصة استثمار رقمية متخصصة في إدارة الثروات عبر تقنية المستشار الآلي، وتعمل على تمكين المستثمرين من الوصول إلى حلول استثمارية ذكية تساعدهم على بناء محافظ استثمارية متنوعة وإدارتها بكفاءة وفق أهدافهم المالية. وتجمع المنصة بين التقنية المالية وسهولة الاستخدام لتوفير تجربة استثمارية رقمية تتيح الوصول إلى فرص استثمارية محلية وعالمية من مكان واحد.

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