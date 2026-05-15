·اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال توريد وتجارة وتداول غاز البترول المُسال بين "أدنوك" و"مؤسسة النفط الهندية المحدودة" من خلال "أدنوك للتجارة العالمية"

·الخطوة ترسخ دور "أدنوك" كمورّد موثوق للطاقة إلى الهند، وتساهم في دعم أمن الطاقة، وتعزز التعاون طويل الأمد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، أعلنت "أدنوك" اليوم عن تبادُل اتفاقيتين للتعاون الاستراتيجي مع شركات هندية، وذلك للمساهمة في تعزيز الشراكة الراسخة والمتنامية بين الإمارات والهند في قطاع الطاقة.

وتستند الاتفاقيتان إلى شراكات "أدنوك" المتنامية مع الشركات الهندية في مجالات توريد النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال، إلى جانب فرص تخزين الطاقة، بما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة في الهند ودعم نموها الاقتصادي على المدى البعيد.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بمدّ جسور التعاون وبناء الشراكات النوعية كركيزة أساسية لتحقيق النمو، نحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية الهند الصديقة التي تُعدّ واحدةً من أهم أسواق الطاقة في العالم بالنظر إلى حجم اقتصادها ونموذجها الناجح للنمو. وفي ضوء ارتفاع الطلب على موارد الطاقة بالتزامن مع تسارع النمو السكاني، تزداد أهمية ترسيخ الشراكة بين دولة الإمارات والهند عبر هذه الاتفاقيات التي تساهم في ضمان أمن الإمدادات، وتوثيق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وتأكيد دور ’أدنوك‘ شريكاً موثوقاً يدعم جهود الهند لتعزيز نموها الاقتصادي طويل الأمد".

وتبادلت "أدنوك" اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة" لاستكشاف مجموعة من الفرص التي تشمل تخزين النفط الخام، والغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال، والاحتياطيات الاستراتيجية. وتشمل هذه الفرص إمكانية زيادة سعة تخزين "أدنوك" للنفط الخام في الهند لتصل إلى 30 مليون برميل، بما يشمل سعة التخزين الحالية في مانغلور، وفرص التخزين الجديدة المحتملة في مدينتي فيساخاباتنام وتشاندِيخول. كما تستكشف الاتفاقية إمكانية تخزين النفط الخام في إمارة الفجيرة ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند، إلى جانب فرص محتملة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال داخل الهند، بما يساهم في دعم أمن الطاقة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد بين الإمارات والهند في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الشحن العالمي.

كما تبادلت "أدنوك" اتفاقية تعاون استراتيجي مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة" لاستكشاف فرص توسيع توريد وتجارة وتداول غاز البترول المُسال، بما في ذلك من خلال شركة "أدنوك للتجارة العالمية"، استناداً إلى عقد توريد غاز البترول المُسال المُبرم بين الجانبين منذ عام 2023، والذي يُجدد سنوياً، وبما يساهم في دعم التطوير المحتمل لاتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد. وتؤكد هذه الاتفاقية دور "أدنوك" كمورّد موثوق لغاز البترول المُسال إلى الهند، وتساهم في تعزيز التكامل بين عمليات التوريد والشحن.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقة راسخة وقوية تستند إلى شراكة استراتيجية شاملة شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في قطاعات الطاقة والتجارة والبنية التحتية. وترسخت العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين بشكلٍ أكبر عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيّز التنفيذ في عام 2022، حيث تستهدف الإمارات والهند الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032. وتُعد الهند أولوية استراتيجية لـ "أدنوك"، بوصفها واحدةً من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ومحركاً أساسياً للطلب العالمي على إمدادات الطاقة، وتتبوأ مكانة مهمة في تحديد توجهات النمو الرئيسة في قطاع الطاقة العالمي.

