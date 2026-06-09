المنامة، البحرين – تأكيداً على التزامها بقيم الولاء والانتماء الوطني، شاركت مجموعة يوسف بن أحمد كانو، إحدى أكبر الشركات العائلية المستقلة في الشرق الأوسط وإحدى المؤسسات البحرينية العريقة التي تمتد مسيرتها لأكثر من 135 عاماً، في توقيع ميثاق الولاء والانتماء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم.

وقد قام بتوقيع الميثاق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمجموعة يوسف بن أحمد كانو. وبهذه المناسبة، صرّح السيد فوزي أحمد كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، : " يجسد ميثاق الولاء الانتماء قيم الوفاء والانتماء والوحدة التي طالما كانت في صميم نجاح مملكة البحرين. ويشرّفنا أن نجدد دعمنا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وللقيادة الرشيدة للمملكة، و نؤكد التزامنا بالمساهمة في مسيرة البحرين نحو النمو والتطور."

ومن جانبه، قال الدكتور فيصل خالد كانو، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو: " تعد هذه الوقفة التضامنية فرصة للتعبير عن تقديرنا العميق لما حققته المملكة من تقدم وإنجازات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. و نفتخر بإسهامنا في هذه المسيرة العريقة نحو المستقبل، ونعزم على مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن."

ويؤكد توقيع الميثاق على رصانة العلاقة التي تجمع مؤسسات المملكة بقيادتها، وعلى حرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمجموعة يوسف بن أحمد كانو على دعم مستقبل البحرين والمساهمة في تحقيق تطلعاتها.

وتجدد هذه المبادرة التزام مجموعة يوسف بن أحمد كانو بالمساهمة في تحقيق تطلعات المملكة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، وبدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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