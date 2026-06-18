دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار تحقيق مستهدفاتها لتوسيع نطاق أعمالها لتشمل تكنولوجيا النقل العام، قامت مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، بإطلاق منصة إدارة مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. تجمع هذه المنصة بين البيانات الفورية والأدوات التشغيلية في واجهة موحدة، مما يساعد هيئات النقل والمشغلين على إدارة التحديات المعقدة لمشهد التنقل الحضري.

تأتي هذه الخطوة بينما لا يزال قطاع النقل العام يُعدّ من أقل قطاعات البنية التحتية الحضرية تحولاً نحو الرقمنة في العديد من المدن، إذ تعتمد الهيئات والمشغلون غالباً على أنظمة مجزأة، مما يؤدي إلى الازدحامات المرورية، وتدني مستوى موثوقية الخدمات، وعدم الكفاءة التشغيلية. وفقاً لتقرير "مؤشر إنريكس (INRIX) العالمي لحركة المرور"، الذي يحلل ويصنف اتجاهات الازدحام المروري في مئات المدن عبر عشرات الدول حول العالم، ارتفعت معدلات الازدحام في 62% من المناطق الحضرية حول العالم خلال عام 2025، مما يبرز الحاجة الملحّة إلى اعتماد أساليب أكثر ذكاءً في إدارة النقل.

تدعم المنصة الجديدة طيفاً من المجالات الرئيسية في إدارة النقل العام، تشمل تخطيط الشبكات، والعمليات اليومية، وإدارة الإيرادات، حيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة على تحليل بيانات التنقل، سواء الفورية أو التاريخية، للتنبؤ بحجم الطلب من الركاب، ونمذجة تدفقات حركة المرور، وتحديد نقاط الاختناق في الشبكة، واقتراح جداول زمنية ومسارات وآليات لتوزيع الأسطول تتسم بكفاءة أعلى. تتيح كل هذه الميزات للهيئات والمشغلين تعديل شبكات المحطات المترابطة، وتحديد المناطق التي تعاني من ضعف في إمكانية الوصول إلى خدمات النقل، واستحداث مسارات جديدة، وإدارة الأساطيل، ومراقبة عمليات تحصيل الأجور.

وفقاً للتقديرات الداخلية، تساهم حلول النقل العام المتكاملة بتقليل الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 28%، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 35%، وزيادة كفاءة تحصيل الأجور بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن أن جمع البيانات وتحليلها بشكل فوري يساهم في تسريع عملية اتخاذ القرار لدى سلطات المدينة بنسبة تصل إلى 40%.

وبهذه المناسبة، صرّح إسلام عبد الكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو في الشرق الأوسط، قائلاً: "في مجموعة يانغو، نتعامل بشكل يومي في مجال التنقل الحضري في مدن حول العالم، بدءً من خدمات حجز المركبات والملاحة إلى خدمات التوصيل وغيرها. تمنحنا هذه الخبرة الواسعة رؤية عملية حول كيفية حركة المدن ومواطن التحديات فيها، مما يجعل توظيفها في قطاع النقل العام خطوة منطقية بمعنى الكلمة. من خلال هذه المنصة، نسعى لمساعدة المدن على بناء أنظمة نقل عام تتسم بسهولة الإدارة والاستدامة المالية، وتوفر تجربة أكثر ملاءمة وراحة للمستخدمين."

كما يدعم هذا الحل دمج خدمات النقل العام ضمن تطبيق يانغو سوبر آب. اعتماداً على كل مدينة وآلية التطبيق المتبعة فيها، يستفيد للركاب الاستفادة من ميزات متنوعة عبر واجهة موحدة، تشمل تخطيط الرحلات متعددة الوسائط، وتتبع المركبات بصورة لحظية، وإصدار التذاكر الرقمية، وشحن رصيد بطاقات النقل، مما يسهم في جعل التنقل الحضري أكثر ملاءمة ويسهل التنبؤ بمواعيده.

يعكس هذا الإطلاق تركيز مجموعة يانغو الأوسع على توظيف التكنولوجيا لمواجهة تحديات التنقل الحضري، كما يتواءم مع الأجندات الحكومية مثل "خطة دبي الحضرية 2040"، بما في ذلك مبادرة "مدينة الـ 20 دقيقة"، التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الوجهات والاحتياجات اليومية عبر منظومة تنقل أكثر استدامة وتكاملاً. ومع استمرار نمو المدن والاستثمار في بنية تحتية أكثر ذكاءً، تلمس مجموعة يانغو طلباً متزايداً على الحلول الرقمية التي تساعد هيئات النقل والمشغلين على جعل خدمات النقل العام أكثر كفاءة وسهولة في الوصول إليها وأكثر مرونة من الناحية الاقتصادية.

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