في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات مكافحة الحرائق والإنقاذ على الصعيد العالمي، وقّعت مجموعة "نافكو" (NAFFCO Group) مذكرة تفاهم موسّعة مع شركة "مان" للشاحنات والحافلات (MAN Truck & Bus)، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المركبات التجارية في أوروبا.

وعلى ضوء هذه المذكرة، استقبلت مجموعة "نافكو" (NAFFCO Group) مؤخراً فريق القيادة التابع لشركة "مان" للشاحنات والحافلات (MAN Truck & Bus) في مقرها بدبي، في خطوة تهدف إلى تعميق شراكتهما الاستراتيجية الممتدة على مدى سنوات.

وقد اجتمع كلّ من المهندس خالد الخطيب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "نافكو" (NAFFCO Group)؛ وعلي خالد الخطيب، المدير الإداري لمجموعة "نافكو"؛ ومحمد الخطايبة، مدير التسويق في قسم المركبات، مع فريدريش باومان (عضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة "مان للشاحنات والحافلات)، وتوماس هيميريش (رئيس قسم المبيعات الدولية)، وميكايل ليندنر (رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة) لإجراء مناقشات رفيعة المستوى ركزت على ابتكار هياكل المركبات ( الشاسيه)، والتميز في تكامل المركبات، والنمو العالمي طويل الأجل.

وقد تمّ توقيع مذكرة التفاهم الموسّعة رسمياً خلال الزيارة، مما يشكّل فصلاً جديداً من فصول شراكة قائمة على الثقة والخبرة الهندسية، ورؤية مشتركة لدفع عجلة تطوير تكنولوجيا مركبات مكافحة الحرائق والإنقاذ.

بموجب هذه المذكرة، ستعمل الشركتان على تطوير الجيل التالي من مركبات مكافحة الحرائق والإنقاذ بما يتوافق مع المتطلبات العالمية المتغيرة للسلامة، من خلال الجمع بين خبرة "نافكو" (NAFFCO) في أنظمة مكافحة الحرائق المتقدمة، وهندسة مركبات الإنقاذ، وتصنيع المركبات المتخصصة، وبين الخبرة الهندسية المتطورة وتقنيات تطوير الهياكل التي تتميز بها شركة "مان" (MAN).

هذا وتستند هذه الشراكة الموسّعة إلى سنوات طويلة من التعاون المثمر، أثبتت خلالها هياكل شركة "مان" (MAN) للشاحنات والحافلات جدارتها كركائز موثوقة وعالية الأداء للكثير من مركبات الإطفاء والإنقاذ المتطورة التابعة لمجموعة "نافكو" (NAFFCO) حول العالم. ولا يزال التعاون بين الشركتين يشكّل عنصراً محورياً في توفير مركبات متينة، ومتطورة تقنياً، ومصممة للعمل بكفاءة في بيئات وظروف الطوارئ الأكثر تحدياً.

كما تجسد هذه الشراكة المعزّزة التزام الشركتين بالابتكار والجودة، وسعيهما المتواصل لتطوير حلول متقدمة لمكافحة الحرائق والإنقاذ على مستوى العالم. ومع التحديات المتغيّرة والمتنامية عالمياً في مجال السلامة، تستعدّ كلّ من "نافكو" (NAFFCO) و"مان" (MAN) لتقديم مركبات إطفاء وإنقاذ ذكية وفعّالة ومتطورة تقنياً، لتكون نموذجًا يحتذى به في الأداء والموثوقية والتميز التشغيلي في قطاعي السلامة والتنقل العالميين.

