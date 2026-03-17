دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت مجموعة "نافكو" (NAFFCO Group)، الشركة العالمية الرائدة في مجال إنتاج وتوريد حلول السلامة وحماية الأرواح ومكافحة الحرائق، عن إطلاق مشروع استراتيجي مشترك مع مجموعة "فيرونا شيلترز" (Verona Shelters). يهدف هذا المشروع إلى تطوير وتصنيع معدات وأنظمة وحلول الملاجئ الوقائية المتقدمة المخصّصة للاستخدام في قطاعي الدفاع المدني والعسكري، بما يدعم تعزيز حضور الشركتين وتوسيع نطاقهما في الأسواق الدولية.

تمثل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة "نافكو" (NAFFCO)، إذ تُعزز التزامها بتطوير معايير السلامة العالمية، وتعزيز القدرة على الصمود، والارتقاء بمستوى الجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ. ومن خلال الجمع بين القدرات التصنيعية واسعة النطاق والخبرات المتقدمة في هندسة حلول السلامة لدى "نافكو" (NAFFCO)، مع التقنيات المتخصصة لتصنيع الملاجىء الوقائية التي تقدمها "فيرونا شيلترز" (Verona Shelters)، سيُساهم المشروع المشترك في تطوير وتوفير أنظمة ملاجئ وقائية من الجيل التالي، مصممة لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الصناعية في مختلف أنحاء العالم.

ستسهم هذه الشراكة بشكل كبير في رفع القدرة الإنتاجية العالمية للملاجئ عالية الأداء، بما يواكب الطلب المتزايد على بنية تحتية فعالة للحماية المدنية. وتركز المبادرة على الأسواق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وشمال أفريقيا، التي تشهد استثمارات متنامية من الحكومات والقطاعات الصناعية نحو تحسين الصمود والارتقاء بمستوى الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ.

تم تصميم أنظمة الملاجئ المتقدمة هذه وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن المتانة العالية والموثوقية المتواصلة، مع تعزيز قدرتها على الأداء بكفاءة في حالات الطوارئ والأزمات والظروف البيئية القاسية.

وفي هذا السياق، قال المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نافكو" (NAFFCO Group): "اكتسبت ’نافكو‘ (NAFFCO) سمعة واسعة بفضل التزامها الراسخ بتطوير حلول السلامة المبتكرة التي تحمي الأرواح والبنية التحتية الحيوية. وستتيح لنا شراكتنا مع ’فيرونا شيلترز‘ (Verona Shelters) توسيع نطاق حلول الملاجئ الوقائية للحماية المدنية على المستوى العالمي، بما يلبي الطلب الدولي المتنامي على هذه الحلول، ويعزز ريادتنا العالمية في مجال السلامة والجاهزية لحالات للطوارئ."

وأضاف ماركو نوكا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيرونا شيلترز" (Verona Shelters Group): "تعدّ البنية التحتية للحماية المدنية من الأولويات الاستراتيجية للحكومات حول العالم. ومن خلال هذه الشراكة، سنتمكن من تقديم حلول ملاجئ مثبتة وفعالة وموثوقة، إلى المناطق التي تزداد فيها أهمية رفع الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ وتعزيز الصمود."

ومن خلال هذا المشروع المشترك، تؤكد كلّ من "نافكو" (NAFFCO) و"فيرونا شيلترز" (Verona Shelters) التزامهما المشترك بالابتكار، وتعزيز السلامة العامة، ودعم الصمود العالمي. وستتعاون الشركتان لتوفير أنظمة ملاجئ متطورة، عالية الأداء، وموثوقة، تمكّن الحكومات والقطاعات الصناعية والمجتمعات من تعزيز جاهزيتها، ورفع مستوى الحماية، والحفاظ على الأرواح في حالات الطوارئ في مختلف أنحاء العالم.

