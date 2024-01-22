دبي: أعلنت مجموعة قرقاش، المؤسسة التجارية الرائدة في دولة الإمارات، عن افتتاح مركز مرسيدس-بنز في قلب حي دبي للتصميم، في خطوة تعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية للابتكار والإبداع. ويجسّد المركز الجديد، الذي يعد نموذجاً عالمياً يحتذى به، التزام مجموعة قرقاش الثابت بوضع معايير جديدة في قطاع الأعمال، الأمر الذي يتماشى مع الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ويخلق آفاقًا جديدة لمستقبل قطاع التجزئة الفاخرة.

وقال السيد/سمير قرقاش، رئيس مجلس إدارة مجموعة قرقاش: "لطالما قمنا في مجموعة قرقاش ببناء إرثنا على أساس الثقة والتميز في تقديم الخدمات واستشراف المستقبل. تتمثّل أولويتنا الدائمة في تقديم تجارب استثنائية، وهذا لا يقتصر فقط على تطوير نماذج أعمالنا، بل يتواكب أيضًا مع الرؤية الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "يتميز مركز مرسيدس-بنز الجديد بتوافقه مع هذه الرؤية، ويشكل إنجازاً بالغ الأهمية لكل من مجموعة قرقاش وقطاع السيارات على نطاق واسع. ولا يعد المركز مجرد خطوة للأمام بالنسبة لعلامتنا التجارية فحسب، بل إنه يمثل قفزة نوعية نحو مستقبل تقوم فيه تجارب العملاء والتفاعل مع العلامات التجارية بإعادة تعريف المعايير الحالية، مساهماً بذلك في تعزيز نمو وريادة مجموعتنا".

من جهتها، قالت بريتا سيجر، عضو مجلس الإدارة لمجموعة مرسيدس-بنز إيه جي، قسم التسويق والمبيعات: "تركز مرسيدس-بنز على الارتقاء بتجارب العملاء بشكل متواصل. ومن خلال دمج المشاركة التقليدية والمفاهيم المبتكرة، نهدف إلى تخطّى توقعات عملائنا. يجسّد مركز مرسيدس-بنز في دبي هذا النهج ويتماشى مع طموح علامتنا لتقديم تجارب لا تنسى. نحن متحمسون للعمل مع شركائنا في مجموعة قرقاش وفخورون بهذا الإنجاز المهم على مستوى المنطقة."

أفضل ما تقدمه مرسيدس-بنز تحت سقف واحد

يعكس التصميم الداخلي لمركز مرسيدس-بنز الجديد روح الفخامة والرقي مع التركيز على الجودة العالية التي تتجلّى في عناصر التصميم البسيطة والأنيقة. ويرتقي هذا المركز بتجربة الزوار إلى عالم استثنائي في "صالة مايباخ"، الجناح الحصري الذي يقدم تجربة غامرة شاملة ليشكّل وجهةً للفخامة المصمّمة لتلبية احتياجات العملاء الأكثر تميزًا، يضم الجناح الذي يمتاز بواجهة زجاجية منحنية مجموعة فريدة من سيارات مايباخ، ويُتيح مساحات خاصة للعملاء تساعدهم على استكشاف وتخصيص خياراتهم الشخصية بدءاً من التفاصيل المتميزة إلى اللمسات النهائية الفاخرة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد بجوار هذا الجناح مساحة مخصصة لعرض مجموعة متنوعة من طرازات سيارات مرسيدس-AMG عالية الأداء.

يبرز في المركز "جدار عرض سيارات مرسيدس-بنز"، وهو نظام فريد من نوعه لصف السيارات عاموديًا، حيث يوفر مساحة عرض تصل إلى 76 سيارة ويشكل خلفية مبهرة ومبتكرة داخل المركز، ليقدم مشهدًا فنيًا متميزًا يعكس الإبداع والرقي في عالم السيارات.

كما يقدم المركز الجديد أول تجربة قيادة لا مثيل لها في المنطقة على الطرق الوعرة، وقريبًا جدًا سيتضمن أكاديمية متخصّصة تتيح لعشاق السيارات الفرصة لتعلم واختبار أداء سيارات الدفع الرباعي من مرسيدس-بنز على مسارات مصمّمة لتحاكي الظروف الواقعية للطرق الوعرة. تعكس هذه التجربة الاستثنائية براعة الهندسة المتقنة التي تشتهر بها علامة مرسيدس-بنز.

التواصل المجتمعي

تم إنشاء مركز مرسيدس-بنز الجديد بهدف تعزيز الإبداع والطموح لدى العملاء والمجتمعات الفنية والثقافية المتنوعة في مدينة دبي. ويحتضن المركز ركنًا مثاليًا اسمه "تاون سكوير" لاستضافة مختلف الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك المعارض والندوات والأحداث الثقافية والفنية والمجتمعية والترفيهية. يتيح المركز للزوار فرصة الحضور والمشاركة في تجارب فريدة من خلال برنامج متكامل مدروس بعناية يجمع الفعاليات المرتبطة بأسلوب الحياة والتصميم والفنون والثقافة والتكنولوجيا وعالم السيارات تحت سقف واحد.

وجرى تصميم هذه المساحة لإعادة تعريف مفهوم قطاع التجزئة التقليدي مع التركيز على دعم المواهب والعلامات المحلية الناشئة والصاعدة. ما يعزز من مكانة المركز كمنصة تعاونية وملتقى يجمع الأفراد ويشجعهم على اكتشاف وعرض مواهبهم.

ووسط هذا التصميم الجريء والمتناغم، يقع مقهى AMG Kaffeehaus الذي يشكل ملاذًا هادئًا ومريحًا لزوار المركز. كما يضم المركز متجرًا مخصّصًا لعرض المنتجات الحصرية المختارة بعناية من مرسيدس-بنز، بدءاً من الملابس والإكسسوارات الفاخرة إلى المقتنيات والقطع التذكارية ذات الإصدار المحدود.

اهتمام كبير بالاستدامة

تعد الاستدامة محوراً أساسياً في مركز مرسيدس-بنز، ويتجلى ذلك من خلال دمج الألواح الشمسية التي ستزوّد 25% من الطاقة الكهربائية التي يحتاجها المركز، بالإضافة إلى اعتماد النباتات المقاومة للجفاف التي تتكيف مع الظروف المناخية المحلية مع تقليل الحاجة إلى الري، وهو ما يبرز التزام العلامة التجارية بالحفاظ على البيئة.

كما يعرض المركز أحدث طرازات مرسيدس-بنز EQ الكهربائية بالكامل، والتي تجمع بين الاستدامة والفخامة. ولتعزيز البنية التحتية لمنظومة السيارات الكهربائية، يحتوي المركز على 15 محطة شحن داخلية، بما في ذلك 4 محطات للشحن السريع تتمتع بالقدرة على شحن المركبات بالكامل في حوالي 30 دقيقة.

فلسفة التصميم

تم تصميم مركز مرسيدس-بنز مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، ويتميز بهندسة معمارية ساحرة. وجاء تصميم هذا المشروع من خلال التعاون بين علامة مرسيدس-بنز ديزاين، وهيلر ستوديوز، وبينشي آند بينشي، مع ماكنتاير لإدارة الأصول.

قال مارسيل هيلر، مدير شركة هيلر ستوديوز: "إن تصميم مركز مرسيدس-بنز في دبي مستوحى من القيم الأساسية للعلامة التجارية، والتي تشمل الابتكار والرقي والأناقة الخالدة، حيث يجمع بين المنحنيات الحسية والهندسة الدقيقة ليجسد شعار فلسفة "النقاء الحسي" للتصميم من مرسيدس-بنز".

من جهتها، قالت جيني بينشي، مديرة التصميم في بينشي آند بينشي للهندسة المعمارية: "جرى تصميم كل عنصر في مركز مرسيدس-بنز بدقة لخلق مزيج سلس من الهندسة المعمارية والفن والتميز في قطاع السيارات".

ويضم مركز مرسيدس-بنز الجديد منطقة مركزية للفعاليات، تحيط بها ساحة مظلّلة ومسطّح مائي عاكس، مما يضيف المزيد من الأناقة إلى أجواء المركز. ويرحب المركز المتطور بالزوار من خلال عرض شامل لسيارات مرسيدس-بنز الحصرية، بما في ذلك مجموعة إصدارات فريدة تلبي احتياجات عشاق السيارات. وتم استخدام مواد ذات جودة عالية وألوان فاتحة، ليمزج تصميم المركز الجديد المعايير العالمية للعلامة مع الثقافة والعناصر المناخية المحلية.

يمثّل مركز مرسيدس-بنز الجديد في جوهره، إعادة تعريف مفهوم قطاع التجزئة للسيارات الفاخرة، حيث يجمع بسلاسة بين الحرفية الرفيعة والتجارب الفريدة من نوعها.

واختتم السيد/ شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش قائلاً: "لقد شرعنا في دمج أعمالنا مع تركيز التزامنا تجاه المجتمع. ونحن فخورون بأن مركز مرسيدس-بنز الجديد يعكس هذا التوجه".

يهدف مركز مرسيدس-بنز أن يصبح ملتقى للأفراد والمجتمعات من كافة المجالات والاهتمامات. هذا المركز، الذي يجسد الفخامة والابتكار، هو منشأة متطورة بأحدث المعايير على مستوى العالم، ويقدم مجموعة ثرية ومتنوعة من التجارب الاستثنائية التي لا تضاهى. يمكن لزوار المركز أن يتطلعوا قدمًا إلى سلسلة من الأنشطة التي تشمل مجالات التعليم والترفيه وأبرز توجهات الصناعة والفنون والثقافة، مما يرسخ مكانة المركز كوجهة للإبداع والابتكار.

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نبذة عن مركز مرسيدس-بنز في دبي

يقع مركز مرسيدس-بنز في قلب حي دبي للتصميم، وهو بمثابة شهادة على التزام مجموعة قرقاش الثابت بالابتكار والتميز والفخامة في صناعة السيارات.

ويعد المركز أكثر من مجرد معرض للسيارات، حيث يعيد تعريف تجارة التجزئة للسيارات من خلال تقديم رحلة تجريبية فريدة من نوعها تجمع بين الفن والتصميم والتكنولوجيا والمأكولات الشهية.

ويضم المركز مقهى AMG Kaffeehaus المرموق، بالإضافة إلى مرافق حديثة وشاشات تفاعلية وتجربة قيادة فريدة من نوعها على الطرق الوعرة، ويعد بمثابة وجهة لتطوير الأفكار والتجارب الجديدة. ومن خلال تصميمه المعماري المستدام، بما في ذلك الألواح الشمسية والممارسات الصديقة للبيئة، يرسي المركز معايير جديدة للفخامة والحفاظ على البيئة.

ويدعو المركز باعتباره منصة تعاونية، العلامات التجارية من مختلف القطاعات للتعاون بصورة مبتكرة، مما يعزز مكانته كأيقونة عالمية للتصميم والتميز في قطاع السيارات.

نبذة عن مجموعة قرقاش

تأسست مجموعة قرقاش عام 1918، وهي واحدة من المؤسسات التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضم مجموعة من العلامات التجارية المعروفة عالمياً والتي تعمل ضمن أربع قطاعات هي السيارات والعقارات والخدمات المالية والأغذية والمشروبات. وتتميز المجموعة بخبرتها العالمية وفهمها العميق للأسواق المحلية، مما أتاح لها فرصة تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة وتنافسية. وقامت المجموعة بإدخال علامات تجارية عالمية رائدة في مجال السيارات إلى دولة الإمارات، بما في ذلك مرسيدس-بنز وألفا روميو وجي أيه سي موتور وسيكست لتأجير السيارات وسيكست للتأجير وسيكست ليموزين. ومنذ عام 1998، قدمت ضمان للاستثمارات، ذراع الخدمات المالية لمجموعة قرقاش، الخدمات الاستشارية وخدمات إدارة الأصول والوساطة المالية وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم شركة قرقاش العقارية بتطوير وإدارة العقارات السكنية والتجارية والصناعية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد. وتشمل العلامات التجارية للمجموعة أيضاً العديد من المطاعم والفنادق الرائدة في عدد من الوجهات الأكثر شعبية في دبي.