دبي : في خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسيرتها نحو التحول الرقمي، أعلنت مجموعة قرقاش عن شراكتها مع منصة التكنولوجيا المالية العالمية أدين، المتخصصة في تقديم حلول الدفع للشركات الرائدة، وذلك بهدف تطوير منظومة المدفوعات لديها. وجرى الإعلان الرسمي عن هذه الشراكة خلال مراسم توقيع أُقيمت في 11 فبراير في مركز مرسيدس-بنز في حي دبي للتصميم، في تأكيد جديد على التزام مجموعة قرقاش بتبني أحدث التقنيات التي تعزز تجربة العملاء وتمكّن الموظفين والشركاء على حدٍ سواء.

كمرحلة أولى من هذا التعاون، تم بنجاح تطبيق حلول الدفع من أدين في شركة سيكست الإمارات، التابعة لمجموعة قرقاش. ويوفر النظام الجديد تجربة دفع سلسة وآمنة وخالية من التعقيدات عبر القنوات الإلكترونية، ونقاط البيع، والأجهزة المحمولة. كما يدعم مجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك دفعات التأمين، والتفويضات المسبقة، وعمليات الاسترجاع، واسترداد المبالغ، والمخالفات، ورسوم التعرفة المرورية، مع توفير تحكّم كامل ورؤية شاملة لجميع العمليات.

منذ بداية اعتماد منصة أدين، تم تحقيق تحسينات تشغيلية ملموسة، حيث أصبح الموظفون يقضون وقتاً أقل بكثير في المهام المتكررة المتعلقة بعمليات الدفع، مما يتيح لهم التركيز على مهام ذات قيمة أعلى. كما توفّر المنصة الموحّدة رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لجميع المعاملات، مما يعزز جودة البيانات، ويحسّن دقة التقارير وعمليات التسوية. وفي الوقت نفسه، تسهم إمكانيات التحكم والتدقيق المتقدمة في تعزيز الشفافية، والأمان، والمساءلة.

تشكّل هذه الشراكة الاستراتيجية مع أدين محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي المستمرة لمجموعة قرقاش. وتواصل المجموعة الاستثمار في التكنولوجيا، بدءاً من اعتماد حلول OpenAI للمؤسسات، وإطلاق منصة متقدمة لتدقيق عمليات البيع بالتجزئة، وصولاً إلى تعزيز قدراتها في مجالات الإنتاجية المؤسسية وإدارة المشاريع، وتنظيم هاكاثون للذكاء الاصطناعي للمجتمع المحلي. وتعكس هذه المبادرات مجتمعةً نهجاً استباقياً نحو الابتكار، وترسيخ ميزة تنافسية مستدامة في ظل سوق يشهد تطوراً متسارعاً.

وفي هذا الصدد، قال وليد حيزاوي، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي لمجموعة قرقاش: "تعكس هذه الشراكة مع أدين رؤيتنا الأوسع للتحول الرقمي، والتي تركّز على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الأتمتة، وتطوير الأنظمة، وضمان تكامل ودقة البيانات على نطاق واسع. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية المناسبة، نعمل على تبسيط العمليات، ورفع مستوى الدقة، وبناء منظومة مترابطة قائمة على بيانات موثوقة. وتمثل هذه الخطوة تقدماً مدروساً نحو تعزيز قدراتنا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع ترسيخ عمليات مرنة وقابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل على مستوى المجموعة".

قال داومانتاس جريغارافيتشيوس، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة أدين: "في قطاع السيارات، غالباً ما تكون عمليات الدفع عالية القيمة ومعقدة من الناحية التشغيلية، من الدفعات والتفويضات المسبقة إلى الاسترجاعات وعمليات التسوية. وقد أدركت مجموعة قرقاش الحاجة إلى نهج أكثر ترابطاً وشفافية. من خلال توحيد هذه العمليات على منصة واحدة، نساعد في تقليل العقبات، وتعزيز التحكم، وتقديم تجربة أكثر سلاسة لكل من العملاء والفرق العاملة. يتعلق الأمر بتعزيز الابتكار حتى نضمن للعملاء رحلة الشراء سلسة من البداية إلى النهاية".

بعد هذا الإنجاز المتميّز، تقوم مجموعة قرقاش بتقييم التوسع التدريجي لمنصة أدين لتشمل خطوط أعمال إضافية ضمن المجموعة. وتشمل المبادرات المستقبلية المطروحة دمج نقاط البيع بشكل موسّع لدعم دفعات التفويض المسبق، بالإضافة إلى زيادة أتمتة عمليات الغرامات، ورسوم الطرق، وعمليات التسوية، بهدف تبسيط العمليات بشكل أكبر وتعزيز الرقابة المالية.

بالتركيز البارز على الحوكمة، والشراكات المستدامة، والتوطين، وتمكين التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية، تواصل المجموعة مواءمة عملياتها مع أهداف الإمارات الأوسع في مجال الاستدامة والتنمية الاقتصادية. ومن خلال دمج التكنولوجيا والكفاءة والأثر الاجتماعي في استراتيجيتها التجارية، تبني مجموعة قرقاش مؤسسة قوية ومستدامة، قادرة على خلق قيمة دائمة لأصحاب المصلحة والمجتمع ككل.

نبذة عن مجموعة قرقاش

تأسست مجموعة قرقاش في عام 1918 وهي من أبرز المؤسسات التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم اليوم تحت مظلتها مجموعة من الأعمال والعلامات التجارية ذائعة الصيت عالميًا، موزَّعة عبر أربع قطاعات؛ السيارات والعقارات والخدمات المالية والمأكولات والمشروبات. وبفضل ما تتمتع به من خبرات عالمية مشهودة، فضلاً عن فهمها العميق والشامل للأسواق المحلية، تمكنت مجموعة قرقاش من تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة وتنافسية مما أكسبها ثقة جميع العملاء. وقد نجحت المجموعة في جلب علامات تجارية رائدة عالميًا في قطاع السيارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها مرسيدس-بنز، وألفا روميو، وجي أيه سي موتور، وأنكاي، وسيكست لتأجير السيارات، وسيكست للتأجير، وسيكست ليموزين. ومنذ عام 1998، تقدّم شركة ضمان للاستثمار، التي تمثل ذراع الخدمات المالية لمجموعة قرقاش، خدمات استشارية وخدمات إدارة الأصول والوساطة وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي القطاع العقاري، تقوم قرقاش للعقارات بتطوير وإدارة العقارات السكنية والتجارية والصناعية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد. كما تضم المجموعة العديد من العلامات التجارية الرائدة في قطاع المأكولات والمشروبات.

نبذة عن أدين

شركة أدين (ADYEN:AMS) هي منصة التكنولوجيا المالية المفضلة للشركات الرائدة. من خلال تقديم حلول دفع متكاملة، ورؤى قائمة على البيانات، ومنتجات مالية في حل عالمي واحد، تساعد أدين الشركات على تحقيق طموحاتها بسرعة أكبر.

ومع وجود مكاتب لها حول العالم، تتعاون أدين مع شركات مثل Meta، Uber، H&M، eBay، وMicrosoft. وتؤكد الشراكة مع مجموعة قرقاش، كما ورد في هذا التحديث الخاص بالتجار، استمرار نمو أدين مع التجار الحاليين والجدد على مدار السنوات.

