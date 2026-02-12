المنامة، مملكة البحرين / مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية– وقّعت مجموعة فنادق الخليج اتفاقية تعاون مع فنادق برهان لإدارة وتشغيل ثلاثة فنادق في مدينة مكة المكرمة تضم قرابة ألف غرفة، في خطوة تعزز التوسع الإقليمي للمجموعة وتؤسس لحضورها في السوق السعودي.

وبموجب الاتفاقية، تتولى مجموعة فنادق الخليج الإدارة التشغيلية للفنادق الثلاثة، إلى جانب إدارة برامج التجديد واختيار علامات عالمية جديدة لها، وفق المعايير التشغيلية المعتمدة عالمياً، وبما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ويمثل هذا الاتفاق محطة مهمة ضمن استراتيجية النمو الإقليمي لمجموعة فنادق الخليج، ويعزز مكانتها كمشغّل فندقي يتمتع بخبرة تشغيلية طويلة في إدارة الفنادق، لا سيما في الأسواق ذات الطلب المتنامي على قطاع الضيافة مثل مكة المكرمة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج: "يُشكّل دخول مجموعة فنادق الخليج إلى السوق السعودي عبر هذه الشراكة محطة استراتيجية محورية في مسيرة توسعها الإقليمي، في سوق تشهد فيه مكة المكرمة نموًا متسارعًا في الطلب الفندقي، نظرًا لمكانتها العالمية وارتفاع الطلب خلال مواسم الحج والعمرة. ويتيح لنا هذا التعاون توظيف خبراتنا التشغيلية الممتدة لأكثر من خمسة عقود للارتقاء بأداء هذه الفنادق وتعزيز قيمتها التشغيلية، بما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لشركائنا."

من جانبه، صرّح خالد برهان سيف الدين، رئيس مجلس إدارة فنادق برهان: "تستقبل مكة المكرمة عشرات الملايين من ضيوف الرحمن كل عام ونحن نفخر بشراكتنا مع مجموعة فنادق الخليج، لما تتمتع به من سجلٍ راسخ في إدارة وتشغيل المشاريع الفندقية، ما يجعلها الشريك الأمثل لتقديم تجارب ضيافة استثنائية بالتعاون مع علامات فندقية دولية رائدة - بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030."

وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم تطوير أصول ضيافة تُدار وفق أفضل الممارسات العالمية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، في ظل النمو المتزايد الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة.

وتعزز هذه الاتفاقية حضور مجموعة فنادق الخليج على المستوى الإقليمي، وتمهد لمرحلة جديدة من التوسع داخل السوق السعودي، الذي يُعد من أسرع أسواق الضيافة نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

حول مجموعة فنادق الخليج

مجموعة فنادق الخليج (ش.م.ب) هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مدرجة في بورصة البحرين تأسست عام 1967، تحت مسمى شركة فنادق البحرين. ويترأس السيد فوزي كانو مجلس إدارة المجموعة بالإضافة إلى نخبة لامعة من رجال أعمال بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في المنطقة. واتخذت المجموعة لنفسها منذ تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى من الضيافة لا مثيل له في البحرين، والتي تم تحقيقها رسمياً مع افتتاح أول فندق خمس نجوم في البحرين وهو فندق الخليج. وبعد مرور أكثر من 59 عاماً، لاتزال المجموعة تلتزم بهذه الرؤية بينما تواصل مواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع الفنادق والضيافة إلى جانب عمليات التوسع والتطوير إقليمياً وعالمياً.

حول فنادق برهان

هي شركة سعودية عائلية تمتلك خبرة تزيد عن ٢٠ عاماً في قطاعي الضيافة والعقارات. يقع مقرها الرئيسي في مكة المكرمة، وتمتلك الشركة عدداً من الفنادق، تتمتع بمواقع استراتيجية لخدمة ملايين الضيوف الذين يفدون إلى مكة المكرمة سنوياً لأداء مناسك الحج والعمرة وإحياء شهر رمضان.

للمزيد من المعلومات التواصل مع:

نور الحايكي

مدير قسم الاتصالات المؤسسية والتسويق

مجموعة فنادق الخليج

Noor.alhayki@gulfhotelsgroup.com

www.gulfhotelsgroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات