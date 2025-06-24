دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة عزيزي، الرائدة في مجالات العقارات والضيافة والخدمات المصرفية والتجارة، عن إطلاق "عزيزي للطاقة" الشركة الجديدة المتخصصة في قطاع الإمدادات الحيوية تحت الاسم التجاري "عزيزي لاستثمارات الطاقة ذ.م.م"، وذلك لتطوير وتنفيذ مشاريع في مجالي توليد الطاقة والبنية التحتية في الأسواق الناشئة. وتمثل الشركة الجديدة خطوة استراتيجية تعكس توجه المجموعة نحو الاستثمار في مجالات مؤثرة ومستدامة، مع تركيز أولي على السوق الآسيوي، وتحديداً أفغانستان.

وتعمل الشركة انطلاقاً من مقرها في دبي، على تطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشاريع متنوعة في قطاع الطاقة تشمل مصادر متعددة كالفحم، والغاز، والمياه، والرياح، والشمس. كما تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك أنابيب التوزيع وشبكات النقل.

كما تركّز على تلبية الطلب المتزايد على الموارد المستدامة والموثوقة، من خلال دمج أحدث التقنيات مع الخبرات العالمية. وتسعى إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، وترسيخ الاستقلالية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي في المناطق التي تواجه محدودية في الإمدادات. ومن خلال التركيز على تحقيق تأثير طويل الأمد والامتثال للمعايير الدولية، ستتوافق مشاريع الشركة مع رؤية تتمحور حول الاستدامة والتحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق، قال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: "يعكس إطلاق هذا المشروع سعي المجموعة المستمر لتنويع محفظتها الاستثمارية والتوسع في مجالات ذات تأثير مباشر على حياة المجتمعات. ومن خلال هذه الخطوة، نستند إلى خبرتنا العريقة في التطوير العقاري، ونؤمن بأهمية إحداث تغيير حقيقي عبر حلول مبتكرة. وسنبدأ من أفغانستان، حيث نهدف إلى توفير قدرة توليد طاقة كهربائية إجمالية تُقدّر بنحو 10,000 ميغاوات، ما سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وفتح آفاق جديدة للتنمية."

ويشرف على المشروع كوركوت أوزتوركمان، وهو مدير تنفيذي يتمتع بخبرة عالمية تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير المشروعات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وللمزيد من المعلومات حول شركة عزيزي للطاقة، يُرجى التواصل عبر: info@azizienergy.com

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حول "عزيزي للطاقة"

عزيزي للطاقة (المسجلة باسم "عزيزي لاستثمارات الطاقة ذ.م.م") هي شركة طاقة مقرها دبي، تُركز على تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع توليد الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها في الأسواق الناشئة. وتشمل محفظتها العديد من مصادر الطاقة وأنواع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة الحرارية والمتجددة، وخطوط أنابيب النقل، وشبكات التوزيع.

حول مجموعة "عزيزي"

تُعد مجموعة عزيزي كياناً خاصاً متعدد الأنشطة يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له، وتتنوع مجالات عمله لتشمل العقارات، والضيافة، والخدمات المصرفية، والتجارة، والطاقة. وتضم المجموعة تحت مظلتها عدداً من الشركات المتخصصة، من بينها "عزيزي للتطوير العقاري"، التي تُصنّف ضمن أبرز شركات التطوير الخاصة في دولة الإمارات، إلى جانب شركات أخرى تعمل في مجالات متنوعة على المستويين الإقليمي والدولي.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان".