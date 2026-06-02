دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة شرفي للاستثمار، التكتل الإماراتي العائلي العريق الذي يمتد تاريخه لأكثر من مئة عام والذي يملك استثمارات متنوعة في قطاعات الضيافة والعقارات وإدارة المرافق والمقاولات والاستشارات، عن الإطلاق الرسمي لمشروع “ماريا ريزيدنسز” وهو مشروع بوتيك سكني فاخر يقع على الواجهة البحرية في جزر دبي.

ويحظى المشروع بموقع استراتيجي ضمن واحدة من أبرز الوجهات الساحلية الواعدة في دبي، حيث يوفر للسكان سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي، ومطار دبي الدولي وطريق الخيل، وشارع الشيخ زايد، إلى جانب قربه من دبي آيلاندز مول، والمارينا والشواطئ والممشى البحري.

ويتكون المشروع من طابق أرضي ومنصتين و12 طابقاً سكنياً (G+2+12) ويضم مجموعة مختارة من الوحدات شبه المفروشة المؤلفة من غرفة وغرفتي نوم والمزودة بأحواض جاكوزي، إضافة إلى وحدات دوبلكس واسعة من غرفتين وثلاث غرف نوم تشمل غرفاً للخدم وأحواض سباحة خاصة.

ويجسد “ماريا ريزيدنسز” مفهوم الحياة المستوحاة من أجواء المنتجعات الفاخرة، من خلال باقة متكاملة من المرافق الراقية، تشمل مسبح إنفينيتي وصالة رياضية مجهزة بالكامل وساونا، وحماماً تركياً ومنطقة للتشمّس ومساحات استراحة عصرية صُممت بعناية لتوفير تجربة سكنية استثنائية.

وتبدأ أسعار الوحدات في مشروع “ماريا ريزيدنسز” من 2.74 مليون درهم إماراتي، مع إتاحة خطط سداد مرنة تشمل نظام 30/70، إلى جانب خيار 50/50 الممتد لعامين بعد التسليم. ومن المقرر إنجاز المشروع وتسليمه خلال الربع الرابع من عام 2027.

وتدير مجموعة شرفي للاستثمار حالياً خمسة فنادق، كما أنجزت 20 مشروعاً تطويرياً مملوكاً لها في مختلف أنحاء دبي، إضافة إلى مشروعين آخرين قيد الإنشاء في جزر دبي. ومن خلال ذراعها المتخصصة في المقاولات، تتولى المجموعة كذلك تنفيذ مشاريع لصالح عدد من شركات التطوير العقاري، من بينها Leos Developments وAvenew Development وPrestige One Developments وMYK Global Limited.

وفي إضافة تعزز الطابع الضيافي للمشروع، سيحظى سكان ومستأجرو “ماريا ريزيدنسز” بإمكانية الاستفادة من باقة خدمات ضيافة حصرية عبر فندق “ألور” (Allure Hotel)، الفندق الأربع نجوم المرتقب افتتاحه في جزر دبي عام 2026 والتابع لمجموعة شرفي للاستثمار.

وقال عبد الله شرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شرفي للاستثمار: "يمثل «ماريا ريزيدنسز» امتداداً لإرثنا القائم على الدقة والجودة والتركيز على احتياجات العملاء. ويجسد المشروع جوهر الحياة الراقية المستوحاة من أجواء المنتجعات والجزر، مع توفير مستويات استثنائية من الراحة والرقي، إلى جانب قيمة استثمارية واعدة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء."

ويتم طرح المشروع في السوق بالتعاون مع شركة DRE Homes، حيث تم تعيين ذراعها المتخصصة في الوكالات الحصرية DRE-X لتولي قيادة استراتيجية الإطلاق والمبيعات للمشروع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز تفاعل الوسطاء العقاريين واستقطاب المشترين المؤهلين وترسيخ مكانة المشروع ضمن قطاع العقارات السكنية الفاخرة في دبي.

وقالت قرة العين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في DRE-X التابعة لشركة DRE Homes:"يمثل هذا المشروع انعكاساً حقيقياً لإرث مجموعة شرفي للاستثمار القائم على الجودة والدقة والتميّز وسيكون بلا شك تحفة معمارية بارزة في جزر دبي. وسيتم إطلاق المشروع على مراحل، فيما انطلقت بالفعل أعمال الإنشاء. ونحن فخورون بقيادة إطلاق هذا المشروع عبر استراتيجية تسويقية حصرية ترتكز على شبكة نخبوية من الوسطاء العقاريين."

