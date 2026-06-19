دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة "سيتي" المصرفية اليوم عن تعيين راجيف غارغ رئيساً جديداً لإدارة الثروات (باستثناء الخدمات المصرفية الخاصة) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتولى غارغ قيادة التطور الاستراتيجي والأداء العام "سيتي غولد" و "سيتي غولد للعملاء الخاصين" و "بطاقات الإئتمان الخاصة" في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز إطار المخاطر والضوابط في الأعمال، بما يتماشى مع المعايير العالمية والمتطلبات التنظيمية المحلية. وسيواصل مهند سليمان الاشراف على أعمال الخدمات المصرفية الخاصة(Private Bank) .

وفي إطار مهامه الجديدة، سيرفع غارغ تقاريره مباشرة إلى ييو وينشيان، رئيس إدارة الثروات لمنطقة جنوب آسيا، كما سيكون له خط تقارير وظيفي غير مباشر إلى شمسه الفلاسي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد "سيتي غولد" و "سيتي غولد للعملاء الخاصين" و "بطاقات الإئتمان الخاصة" إحدى الركائز الأساسية في نشاط إدارة الثروات لدى سيتي في دولة الإمارات، حيث يخدم شريحة واسعة من العملاء من خلال تقديم حلول شاملة لإدارة الثروات مدعومة بقدرات رقمية رائدة. ومن المتوقع أن يسهم الدور القيادي الذي يتولاه غارغ في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية ، فضلاً عن تعزيز بيئة المخاطر والضوابط، والارتقاء بتجربة العملاء على مستوى المنطقة.

وفي تعليقها على هذا التعيين، قالت شمسه الفلاسي : "تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها باعتبارها سوقاً أساسياً لتحقيق طموحات سيتي في مجال إدارة الثروات. ويعكس تعيين راجيف التزامنا العميق تجاه الدولة، وتركيزنا الراسخ على تقديم تجربة مصرفية تتمحور حول العميل عبر جميع أنشطة إدارة الثروات لدينا. وستكون قيادته عنصراً أساسياً في تعزيز مكانتنا، وضمان تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في دولة الإمارات".

من جانبها، قالت ييو وينشيان : "إن الخبرة العميقة التي يتمتع بها راجيف، إلى جانب سجله القيادي المرموق داخل المجموعة ذاتها، يجعلان منه المرشح الأمثل لقيادة أعمال إدارة الثروات لدينا في دولة الإمارات. وستكون رؤيته والتزامه عاملين حاسمين مع مواصلتنا تنمية نشاطنا، وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا".

وقال راجيف غارغ: "يسعدني تولي هذا الدور الجديد لقيادة أعمال إدارة الثروات لدى سيتي في الإمارات. إن هذه الدولة تمثل سوقاً ديناميكياً يتمتع بإمكانات هائلة، وأتطلع إلى العمل مع فريقنا المتميز لتعزيز عروض "سيتي غولد" و "سيتي غولد للعملاء الخاصين" و "بطاقات الإئتمان الخاصة، ودفع عجلة النمو الاستراتيجي، ومواصلة تقديم قيمة استثنائية وحلول مبتكرة لعملائنا".

يُشار في هذا الصدد إلى أن غارغ يتمتع بخبرة مصرفية تمتد على مدى 26 عاماً، بما في ذلك أكثر من 18 عاماً لدى سيتي من خلال توليه مناصب متعددة وفي مناطق جغرافية مختلفة. وشغل مؤخراً منصب قائد تنفيذ أعمال "سيتي غولد" في منطقة جنوب آسيا، حيث كان مسؤولاً عن توجيه الأعمال خلال مراحل مهمة من التغيير والتحول. وتشمل خبرته الواسعة سجلاً قوياً في تنفيذ الأعمال، وقيادة المبيعات، والتخطيط المالي والاستراتيجي. ويحمل غارغ درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال.

نبذة عن سيتي

تُعد سيتي شريكاً مصرفياً رائداً للمؤسسات ذات الاحتياجات العابرة للحدود، ومؤسسة عالمية بارزة في إدارة الثروات، وبنكاً شخصياً يحظى بثقة واسعة في سوقه المحلي في الولايات المتحدة الأميركية. وتمارس المجموعة أعمالها في أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية للشركات والحكومات والمستثمرين والمؤسسات والأفراد.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.citigroup.com | X: @Citi |

لينكدإن: | www.linkedin.com/company/citi | يوتيوب: www.youtube.com/citi |

فيسبوك: www.facebook.com/citi.

-انتهى-

#بياناتشركات