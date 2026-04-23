أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توسيع منظومتها لما بعد التداول، من خلال انضمام بنك أبوظبي الأول كعضو تقاص عام في السوق، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن جهود المجموعة في تطوير بنيتها التحتية، وبما يساهم في تعزيز مشاركة المستثمرين المؤسساتيين والدوليين.

وينضم بنك أبوظبي الأول إلى الشبكة المتنامية من أعضاء التقاص العام، مما يعزز إطار المقاصة في السوق ويدعم سهولة الوصول إلى أسواق رأس المال في أبوظبي. وقد حصل البنك على الموافقات اللازمة من هيئة سوق المال الإماراتية وشركة أبو ظبي للمقاصة لتقديم خدمات التقاص على الأوراق المالية المدرجة في سوق الإمارة.

ويتيح التوسع في شبكة أعضاء التقاص العام للمشاركين في السوق تحسين كفاءة رأس المال، وتبسيط العمليات، والاستفادة من خدمات تقاص متوافقة مع أفضل المعايير العالمية، بما يعزز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة رئيسية لتدفقات رأس المال الإقليمية والدولية. وفي ظل توجه الاستثمارات العالمية نحو الأسواق الفعالة والمنظمة، يشير صندوق النقد الدولي إلى تزايد أهمية الأسواق الناشئة في استقطاب الاستثمارات عبر الحدود.

وتواصل شركة أبوظبي للمقاصة أداء دور محوري في هذا الإطار، حيث قامت بتقاص معاملات بقيمة تقارب 400 مليار درهم خلال عام 2025، وتدير حالياً ضمانات تتجاوز قيمتها 7 مليارات درهم، في خطوة تؤكد سلامة السوق ومرونته.

وبهذا الصدد، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثل توسيع شبكة أعضاء التقاص العام هدفاً استراتيجياً ضمن خطتنا نحو تطوير البنية التحتية للسوق، بما يدعم كفاءة تدفقات رأس المال ويعزز مستويات السيولة. وقد لاحظنا أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل أساسي في زخم التداولات حيث ارتفعت قيم تداولات المستثمرين المؤسساتيين بنسبة 10% على أساس سنوي، فيما نمت تداولات المستثمرين الأجانب بنحو 13%، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومع مساعينا المتواصلة نحو توسيع هذه الشبكة، نعمل على ترسيخ مكانة السوق كمنصة عالمية مترابطة، تدعم طموحات إمارة أبوظبي في استقطاب الاستثمارات وتعزيز عمق السوق وتحقيق نمو اقتصادي مستدام."

ومن جانبه، قال أحمد نصير، الرئيس التنفيذي لخدمات ما بعد التداول في مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسهم انضمام بنك أبوظبي الأول كعضو تقاص عام في تعزيز منظومة المقاصة، ورفع كفاءة عمليات ما بعد التداول، ودعم إدارة المخاطر، بما يرسخ بيئة سوقية أكثر مرونة وسيولة."

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة إض Cليار)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتُعدّ مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية جزأً من شركة العماد القابضة، التي تعمل على تطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول والمشاريع في قطاعات حيوية ذات أولوية داخل دولة الإمارات وخارجها. وتشمل عمليات السوق تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب - مدير الاتصال المؤسسي

سوق أبوظبي للأوراق المالية

البريد الإلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

-انتهى-

#بياناتشركات