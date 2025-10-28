أكثر من 800 طالب وطالبة سيستفيدون من المختبر لاكتساب مهارات عملية تؤهلهم لمتابعة مساراتهم المهنية في القطاع المالي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم مختبراً متخصصاً للتدريب المالي والاستثماري في جامعة ليوا، بهدف تطوير مهارات التعليم المالي، وإعداد كوادر مالية واستثمارية مؤهلة للانخراط في هذا المجال، ودعم الرؤية بعيدة المدى والنمو الاقتصادي لأبوظبي والدولة. ويُعد هذا المختبر التدريبي الثاني من نوعه الذي يطلقه السوق والذي يدعم التطوير الأكاديمي للطلاب، ويلبي احتياجات رأس المال البشري والاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تصميم مختبر "نبض الأسواق" ليكون مركزًا تعليميًا جاذبًا، يتيح لطلبة التخصصات المالية والأعمال الوصول إلى بيئة التداول اللحظية في السوق والبيانات المالية لأجل أن يتعلموا ويكتسبوا خبرة التداول واستراتيجيات الاستثمار. ويتيح التدريب العملي للطلاب اكتساب مهارات متقدمة في مجالات التداول وتحليل الأسواق وإدارة المحافظ الاستثمارية وممارسة إدارة المخاطر، وذلك بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة ومنصة تكنولوجيا التداول. وسوف يستفيد أكثر من 800 طالب من هذا المختبر من خلال التعامل المباشر مع بيانات التداول الفورية وعمليات المحاكاة التي تربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "نؤمن في مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن المجتمع المتمكن بالمعرفة المالية يشكل الركيزة الأساسية لاقتصاد شامل ومرن. إن الثقافة المالية تمكن الأفراد من التخطيط لمستقبلهم وتنميته وحمايته. ومن هذا المنطلق، حرصنا على التعاون مع جامعة ليوا لإطلاق مختبر "نبض الأسواق"، مستفيدين من برامجنا التعليمية المتقدمة مع جامعات أخرى، ومن حملات التوعية على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى منصتنا للتداول الافتراضي، حيث تقدّم هذه المبادرات مجتمعة تعليماً عملياً وشاملاً للمستثمرين، وتوفر فهماً معمقاً لآليات عمل سوق الأوراق المالية، بما يدعم رؤية أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة طويلة المدى لبناء اقتصاد متنوع".

ومن جانبه، قال البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا: "نحن في جامعة ليوا نعتز بشراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي تجسد رؤيتنا المشتركة في ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، وإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المستقبل المالي للدولة. يمثل المختبر الجديد منصة تعليمية مبتكرة تتيح لطلابنا اختبار بيئة التداول الواقعية، واكتساب مهارات تحليل الأسواق وإدارة الاستثمارات وفق أعلى المعايير المهنية. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة الجامعة كمركز رائد للتميز في التعليم المالي والاقتصادي، ودعم جهود دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي مستدام".

وانطلاقاً من مبادراته الواسعة في مجال تعزيز الثقافة المالية، أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية برنامجاً متكاملاً ومستمراً على مستوى الإمارة، يشمل تنظيم ورش عمل بالتعاون مع شركات الوساطة وشركاء آخرين وحملات توعوية متخصصة مثل "فهم الاستثمار المالي وآليات التداول في سوق الأوراق المالية". وتتكامل هذه الجهود مع شراكات السوق الراسخة مع المؤسسات الأكاديمية ومركز زايد للتميز في البحوث المالية، حيث شارك الطلاب في مسابقات بحثية تناولت موضوعات حيوية تشمل أداء الأسواق، وتقييم المخاطر، وتطبيق المعايير المالية الدولية.

علاوةً على ذلك، وفرت منصة التداول الافتراضية المحدثة الخاصة بالسوق بيئةً واقعيةً وعمليةً وآمنةً لآلاف الطلاب وأفراد المجتمع لفهم وتعلم "كيفية التداول والاستثمار" من خلال محاكاة تداول لحظية. وتُبرز هذه المبادرات، في مجملها، التزام السوق بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات، في سبيل إرساء بيئة استثمارية أكثر شمولاً، ودعم رؤية أبوظبي الأوسع للتنويع الاقتصادي المستدام، وتمكين المجتمع بالمعرفة المالية اللازمة لتحقيق ازدهار طويل الأمد.

ويمثل التعاون بين مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية وجامعة ليوا خطوة هامة ضمن التزامه بدعم وتمكين الأجيال القادمة، وتعزيز الثقافة المالية، وتوسيع نطاق المشاركة في أسواق رأس المال بأبوظبي. ومن خلال الاستثمار في التعليم والمعرفة التطبيقية، يسهم السوق في بناء قاعدة من الكفاءات المتميزة، التي ستساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

حول جامعة ليوا

تسعى "جامعة ليوا" إلى تمكين جميع طلبتها من النجاح أكاديمياً ومهنياً من خلال تزويدهم بأفضل العلوم والموارد والدعم والإرشاد، وتوفّر الجامعة من أجل تحقيق ذلك برامج وخدمات هادفة مصمّمة لتعزيز التقدّم الأكاديمي وتحقيق الرفاه للطلاب.

تقدّم "جامعة ليوا" 35برنامجاً في درجات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم ضمن أربع كليات : إدارة الأعمال، الهندسة والحوسبة، الإعلام والعلاقات العامة، والعلوم الطبية والصحية. وجميع برامج الجامعة معتمدة من قبل مفوّضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن برامج كلية إدارة الأعمال معتمدة دولياً من قبل مجلس اعتماد كليات وبرامج إدارة الأعمال ACBSP في الولايات المتحدة الأميركية، ، وبرامج الإعلام معتمدة من هيئة ضمان الجودة لبرامج الإعلام AQAS في ألمانيا، وبرامج العلوم الطبية والصحية معتمدة من هيئة اعتماد العلوم الصحية والاجتماعية AHPGS في ألمانيا.

كما تتيح الجامعة خيارات دراسية مرنة، تشمل المحاضرات الصباحية والمسائية وخلال عطلة نهاية الأسبوع، لتلبية احتياجات الطلاب المختلفة.

