الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة سـافي للألعاب الإلكترونية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإنماء، بهدف تعزيز آفاق التعاون لتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومخصصة لمجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية.

وتُسهم هذه الشراكة في الاستفادة من خبرات مجموعة ESL FACEIT (EFG)، التابعة لسافي، في تنظيم فعاليات عالمية المستوى في مجال الرياضات الإلكترونية، وذلك لدعم جهود مصرف الإنماء في تعزيز التواصل مع مجتمع اللاعبين في المملكة، وبناء علاقات مستدامة مع هذا القطاع الحيوي والمتنامي.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ عمر صقر، كبير الإداريين في مجموعة سافي: "نحن سعداء بالتعاون مع مصرف الإنماء لتوسيع نطاق الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات وتطلعات مجتمع الألعاب في المملكة. ومن المشجّع أن نرى اهتماماً متزايداً من المؤسسات الرائدة في القطاع المصرفي وغيره من القطاعات بدعم قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي يتميّز بتفاعله العالي وطبيعته الرقمية المتطورة."

ومن جانبه، قال الأستاذ مساعد بن خالد القاضي، الرئيس التنفيذي للتحول الرقمي: "في مصرف الإنماء، نحرص على تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة، ونعمل باستمرار على تطوير حلول مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتواكب احتياجاتهم المتجددة. ويُعد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من القطاعات الواعدة والحيوية في المملكة، ويسرّنا التعاون مع مجموعة سافي لاستكشاف مبادرات نوعية تسهم في دعم هذا القطاع وتعزيز نمو مجتمعه محليًا."

وتأتي هذه الشراكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة.

نبذة عن مجموعة سافي:

تأسست مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية بهدف تعزيز النمو المستدام والابتكار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة – مالك رأس مال المجموعة – تسعى سافي إلى استثمار رأس المال على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ، والاستثمارات، والمشاريع التجارية. من خلال توسيع محفظتها وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، تساهم سافي في تشكيل مستقبل القطاع على المستوى العالمي. وباعتبارها الشركة الرائدة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، تواصل سافي العمل على تطوير المنظومة المحلية في هذا القطاع.

نبذة عن مصرف الإنماء

الإنماء هو خيار المستقبل للخدمات المصرفية والمالية المبتكرة في المملكة العربية السعودية وفق أحدث المعايير بتوافق تام مع الضوابط والأحكام الشرعية. وبصفته شريكًا موثوقًا وممكّنًا رئيسيًا لعملائه من الشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد، فقد رسّخ الإنماء مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في المملكة، ملتزمًا بتقديم التميز في جميع جوانب العمل المصرفي الحديث.

-انتهى-

#بياناتشركات