أعلنت مجموعة ريبورتاج رسمياً عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع "سنسي"، مشروعها السكني الفاخر في جزيرة السعديات، في خطوة تعتبر نقلة نوعية في توسع المجموعة الاستراتيجي في واحدة من أرقى الوجهات الثقافية في أبوظبي.

وقد أقيم حفل وضع حجر الأساس يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026، إيذاناً بانتقال مشروع "سنسي" من مجرد فكرة إلى واقع ملموس بعد خمسة أشهر فقط من حفل إطلاقه الرسمي، ما يعزز نموذج أعمال مجموعة ريبورتاج المتكامل والفعال تشغيلياً، وقدراتها التنفيذية المتميزة، وقدرتها على تحويل الطموح إلى واقع ملموس بسرعة.

ويؤكد التقدم السريع لمشروع "سنسي" على نهج مجموعة ريبورتاج المنضبط في التطوير والتزامها بتسليم المشاريع بسرعة وثقة ورؤية طويلة الأمد، في قطاع غالباً ما يتسم بفترات تطوير طويلة.

يقع مشروع "سنسي" في موقع استراتيجي على جزيرة السعديات، ويُقدّم تجربة سكنية راقية في وجهة عالمية مرموقة بمزيجها الفريد من الثقافة والطبيعة والضيافة الفاخرة وتجارب الحياة المتميزة.

ومع استمرار أبوظبي في الاستثمار في وجهات عالمية المستوى ومجتمعات سكنية عصرية، تبقى السعديات واحدة من أكثر المواقع الاستثمارية جاذبية في الإمارة، لما توفره من قيمة استثمارية عالية على المدى الطويل، وطلب مستمر، وجاذبية سكنية دائمة.

ويُمثّل هذا المشروع أيضاً فصلاً هاماً في مسيرة مجموعة ريبورتاج في أبوظبي. فبعد أن ساهمت المجموعة في بناء مجتمعات سكنية وإطلاق مشاريع بارزة في مختلف مناطق العاصمة، تُوسّع الآن نطاق أعمالها إلى جزيرة السعديات، حاملةً معها فلسفتها المميزة في تقديم بعضٍ من أكثر عروض الاستثمار تنافسية في السوق، دون المساومة على التصميم أو الجودة أو نمط الحياة.

و تجمع ريبورتاج من خلال "سنسي" بين الهندسة المعمارية الفريدة، وتجارب المعيشة المُصممة بعناية، والقيمة العالية على المدى الطويل، مع مواصلة رسالتها في جعل الحياة الراقية في متناول شريحة أوسع من مُلّاك المنازل والمستثمرين.

ويستوحي "سنسي" من جوهر اسمه - وهو الكلمة الإيطالية التي تعني "الحواس" - يقدم المشروع هوية معمارية مميزة متجذرة في الأناقة والوعي والتواصل العاطفي. ويعكس "سينسي" روح جزيرة السعديات، حيث تتلاقى الثقافة والفن والطبيعة والرقي، وقد صُمم بعناية ليكون أكثر من مجرد وجهة سكنية. فمن خلال الأشكال الانسيابية والمساحات المصممة بعناية والإضاءة الطبيعية والمواد الراقية، يهدف المشروع إلى خلق تجربة معيشية غامرة مصممة لإلهام الرفاهية والإبداع والحياة الهادفة.

وقال أندريا نوتشيرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريبورتاج: في معرض حديثه عن هذا الانجاز" يعكس وضع حجر الأساس لمشروع سينسي، بعد أشهر قليلة من إطلاقه، قوة نموذج أعمال مجموعة ريبورتاج المتكامل والفعّال تشغيليًا، والذي يمكّننا من الانتقال بسرعة ودقة وثقة من الرؤية إلى التنفيذ. نحن في ريبورتاج، ننجز دورة التطوير الكاملة بمنهجية منضبطة ومرنة، ما يسمح لنا بتقديم القيمة المضافة باستمرار لمستثمرينا وعملائنا على حد سواء.

ويمثل انتقالنا إلى جزيرة السعديات استثمارًا استراتيجيًا في واحدة من أرقى وجهات أبوظبي وأكثرها تطلعًا للمستقبل، وهي وجهة تتميز بأهميتها الثقافية، وجاذبيتها لنمط حياة راقٍ، وإمكانات نمو قوية على المدى الطويل. نحن نؤمن بأن مشروع سينسي يتمتع بموقع فريد يُمكّنه من تقديم توازن استثنائي بين التميز المعماري، وجودة نمط الحياة، والقيمة الاستثمارية الجذابة، ما يعزز التزامنا بجعل الحياة الراقية في متناول الجميع، مع مواصلة بناء مجتمعات تصمد أمام اختبار الزمن."

ويمثل حفل وضع حجر الأساس لمشروع سينسي أكثر من مجرد انطلاقة أعمال البناء. ويعزز هذا الإنجاز ثقة مجموعة ريبورتاج طويلة الأمد في سوق العقارات في أبوظبي، والتزامها بالتنفيذ في الوقت المحدد، وطموحها المستمر في بناء مجتمعات تتيح عناصر الجودة وسهولة الوصول والقيمة الاستثمارية الدائمة.

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نبذة عن مجموعة ريبورتاج

مجموعة ريبورتاج هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بسجل استثماري مزدهر يمتد عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

منذ تأسيسها، أنجزت المجموعة بنجاح أكثر من 60 مشروعًا، وحققت مبيعات بقيمة 9.6 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مسجلةً نموًا سنويًا مذهلاً بنسبة 90%، ما يعزز مكانتها كإحدى أسرع شركات التطوير العقاري نموًا.

تضم محفظتها مشاريع بارزة مثل جزيرة برابوس، وسينسي، وفيردانا، ومارلين 1 و2، وآر هيلز، وبانوراما من إيلي صعب، إلى جانب مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية ومتعددة الاستخدامات في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية.

تواصل مجموعة ريبورتاج، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تعزيز حضورها العالمي مع التزامها الراسخ بتقديم مجمعات سكنية عالية الجودة، وقيمة استثمارية مجزية، وتجارب معيشية راقية، متاحة للجميع، سواءً كانوا مالكين أو مستثمرين.

للتواصل الإعلامي: شربل خوري

الرئيس التنفيذي للتسويق في المجموعة

مجموعة ريبورتاج

البريد الإلكتروني: mmedia@reportageuae.com

الموقع الإلكتروني: www.reportageuae.com

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#بياناتشركات