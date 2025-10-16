سيتعاون الطرفان على تصميم نماذج مبتكرة من أجل تحسين شمولية الخدمات المجتمعية وإطلاق برامج تجريبية لتعزيز جودة الحياة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة

الرياض: وقّعت مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تعاون إستراتيجية مع وزارة البلديات والإسكان ممثلةً بوكالة الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، بهدف تطوير العمليات التشغيلية والأطر التنظيمية لقطاع التطوير العقاري في المملكة.

وتغطي مذكرة التعاون مجالات عدة، منها الابتكار في أنظمة التراخيص والموافقات المسبقة والآليات الذكية لتبادل البيانات وتحليلها والتصميم المشترك لنماذج جديدة ومبتكرة، وذلك من أجل تحسين تكامل الخدمات المجتمعية، وطرح برامج تجريبية من شأنها تعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية وتحسين تجربة السكان.

الجدير بالذكر أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن مبادرة "بناء الجسور" من "مجموعة روشن"، والتي تعكس نهجها في بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والشركاء الآخرين من مختلف القطاعات، بهدف تحفيز الابتكار وتسريع التنمية الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد وقع المذكرة من قبل وزارة البلديات والإسكان، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري الأستاذ عبدالرحمن الطويل، والرئيس التنفيذي للإستراتيجية والشؤون المؤسسية لـ "مجموعة روشن"، ياسين قطان، وذلك في مركز مبيعات مجتمع "سدرة" التابع لـ "مجموعة روشن".

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والشؤون المؤسسية للمجموعة، ياسين قطان: "يشكل التعاون والشراكات عنصراً أساسياً في نهجنا نحو تحقيق مستهدفات مجموعة روشن، ونحن نتطلع لما يمكن تحقيقه من خلال العمل المشترك مع وزارة البلديات والإسكان ". وأضاف قطان: ": تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار في القطاع العقاري من خلال تطوير أُطُر تنظيمية حديثة تسهم في تسريع وتيرة التحول نحو بيئة أكثر كفاءة واستدامة وتفعيل الابتكار التشاركي. كما نسعى، من خلال هذه المذكرة، إلى تمكين نماذج عمل جديدة تدعم البنية التحتية المستقبلية وتدفع عجلة الابتكار في القطاع العقاري، مما يسهم في دعم التنمية الحضرية ورفع جودة الحياة."

