

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة دوبيزل، المنصة الرائدة للإعلانات المبوبة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، عن استثمار استراتيجي في المنصة الإماراتية "تاكيم" (Takeem) المتخصصة في حلول حماية وضمان الإيجارات، بالتزامن مع إبرام شراكة حصرية تجعل منصتي بيوت ودوبيزل القناتين الحصريتين لتقديم خدمات المنصة، في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو توسيع استثماراتها في التكنولوجيا العقارية وتعزيز كفاءة منظومة التأجير في دولة الإمارات.

ويمثل هذا الاستثمار امتداداً لاستراتيجية المجموعة الرامية إلى بناء منظومة عقارية رقمية متكاملة تغطي مختلف مراحل رحلة التأجير، من البحث عن العقار وحتى الدفع وحماية العوائد الإيجارية، وذلك بعد استثمارها مؤخراً في منصة "تيرن" (Tern) المتخصصة في حلول مدفوعات الإيجار.

وتوفر "تاكيم" أول حل متكامل لضمان الإيجارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتيح للملاك حماية دخلهم الإيجاري في حالات تعثر المستأجرين في السداد، إضافة إلى تغطية تكاليف الصيانة الطارئة، مع دعم حلول السداد الشهري عبر الخصم المباشر الرقمي، بما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين والوسطاء ومديري العقارات.

وتأسست "تاكيم" على يد راكيش مافاث وبوجا فيثلاني، وتمكنت خلال فترة وجيزة من توسيع عملياتها لتشمل أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، مستندة إلى قاعدة بيانات متخصصة لسوق الإيجارات ونماذج تحليلية تعتمد على البيانات في تقييم المخاطر ودعم قرارات التأجير، فيما سجلت الشركة نمواً في معدل انضمام العملاء بنسبة 900% خلال الشهرين الماضيين، في مؤشر يعكس الطلب المتزايد على حلول إدارة المخاطر في سوق الإيجارات.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الإمارات:

"يمثل ضمان الإيجارات أحد أبرز الاحتياجات المتنامية في سوق التأجير، ومع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية أصبح من الضروري توفير أدوات تعزز الثقة وتحد من المخاطر لجميع الأطراف. واستثمارنا في "تاكيم" يعكس قناعتنا بقدرة الشركة على إحداث تحول في هذا القطاع، كما يأتي ضمن رؤيتنا لبناء منظومة عقارية متكاملة تشمل البحث عن العقار، والدفع، والحماية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية."

من جانبه، قال راكيش مافاث، الشريك المؤسس لمنصة "تاكيم":

"يمثل انضمام مجموعة دوبيزل كشريك ومستثمر محطة استراتيجية في مسيرة الشركة، إذ يتيح لنا توسيع نطاق حلول ضمان الإيجارات والوصول إلى قاعدة أوسع من الملاك والوسطاء عبر منصتي بيوت ودوبيزل، مع الاستمرار في تطوير حلول قائمة على البيانات تدعم استقرار سوق الإيجارات."

وجاء الاستثمار عبر Dubizzle Group Ventures، الذراع الاستثمارية للمراحل المبكرة التابعة لمجموعة دوبيزل، والتي تركز على الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة التي تطور حلولاً مبتكرة مرتبطة بالمنظومة الرقمية للمجموعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعزز هذا الاستثمار توجه مجموعة دوبيزل نحو توسيع حضورها في قطاع التكنولوجيا العقارية، من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة التي تطور حلولاً متخصصة لمعالجة تحديات السوق، بما يدعم كفاءة قطاع الإيجارات ويواكب النمو المتواصل لسوق العقارات في دولة الإمارات.

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