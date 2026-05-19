عجمان، الإمارات العربية المتحدة: وضعت مجموعة ثومبي اليوم حجر الأساس لأول مستشفى تعليمي بيطري وكلية خاصة للطب البيطري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مشروع رائد يهدف إلى تقديم رعاية صحية شاملة للحيوانات الصغيرة والكبيرة تحت سقف واحد، وإعداد وتدريب الجيل القادم من الأطباء البيطريين على أرض الوطن.

أقيم هذا الاحتفال في مدينة ثومبي الطبية "ثومبي ميديستي" بعجمان، بحضور كريم من صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة ، بصفته ضيف الشرف الرئيسي، وبمشاركة الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي.

حتى يومنا هذا، كانت كانت خدمات الرعاية والتعليم البيطري المتقدم في دولة الإمارات تعتمد بشكل أساسي على المؤسسات الحكومية أو الدراسة في الخارج. إلى أن جاء مستشفى ثومبي البيطري وكلية ثومبي للطب البيطري ليسدا هذه الفجوة. يقدم المستشفى خدمات علاجية شاملة للحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط والحيوانات الغريبة، إلى جانب الحيوانات الكبيرة كالخيول والجمال والمواشي. كما يعتزم المشروع في مرحلته المقبلة إنشاء مزرعة تعليمية تتيح لطلاب كلية ثومبي للطب البيطري تدريباً عملياً ومباشراً في طب الحيوانات الإنتاجية، وصحة القطعان، وإدارة المزارع. وتجدر الإشارة هنا بان كلية ثومبي للطب البيطري تدار تحت مظلة جامعة الخليج الطبية (GMU)، المؤسسة الأكاديمية الرائدة لمجموعة ثومبي. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الجامعة وآلية القبول عبر موقعها الإلكتروني: gmu.ac.ae.

حقبة جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة

استعرض الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، رؤيته وراء هذا المشروع ، قائلاً: "عندما أسسنا مجموعة ثومبي قبل ثلاثة عقود تقريباً، كان هدفنا بسيطاً ومحدداً ، يتمثل في توفير رعاية صحية وتعليم بمستويات عالمية داخل دولة الإمارات ، لكي لا تضطر العائلات للبحث عنها في الخارج. واليوم، نوسع نطاق هذا العهد ليشمل الحيوانات التي تشاركنا بيوتنا ومزارعنا وتراثنا. سيقدم مستشفى ثومبي البيطري الرعاية الطبية للحيوانات وفقاً للمعايير ذاتها التى تقدمها وتشتهر بها مستشفياتنا البشرية. كما ستوفر الكلية لطلابنا مساراً تعليمياً محلياً يؤهلهم لمهنة تشتد حاجة المنطقة إليها. وسيعقب ذلك قريباً افتتاح المزرعة التعليمية ، لتكتمل بذلك بيئة تعليمية حقيقية تمتد من العيادة إلى الميدان."

من جانبه، أوضح البروفيسور ماندا فينكاتارامانا، مدير جامعة الخليج الطبية، عن التطلعات الاكاديمية للكلية الجديدة قائلاً: "تكمن قوة التعليم البيطري في التعلم على الحالات المرضية الواقعية. ومن خلال الجمع بين المستشفى والكلية والمزرعة في مكان واحد ، فإننا نتيح لكل طالب بيئة تعليمية تضاهي أرقى المؤسسات العالمية. لقد صممت مناهجنا الدراسية لتضمن للمتعلم احتكاكاً إكلينيكياً مباشراً منذ العام الأول، مع التركيز على الممارسات القائمة على الأدلة والبراهين، والبحوث العلمية التي تتماشى مع واقع هذه المنطقة؛ بما في ذلك التعامل مع الأنواع الصحراوية، وحيوانات العمل، والمواشي المنتجة للغذاء، فضلاً عن الحيوانات الأليفة التي تحظى بمحبة خاصة العائلات في دولة الإمارات."

البرامج الأكاديمية المطروحة

تفتتح كلية ثومبي للطب البيطري أبوابها بإطلاق برنامجها الرائد: دكتور في الطب البيطري (DVM) ؛ وهو برنامج اكاديمي شامل يركز على التدريب الإكلينيكي المكثف، والممارسات الطبية القائمة على الأدلة، والبحوث العلمية المرتبطة بالبيئة الإقليمية. ويؤهل هذا المنهج الخريجين للعمل في مختلف مجالات الطب البيطري؛ بدءاً من عيادات الحيوانات الأليفة، وطب الخيول والحيوانات الكبيرة، والمواشي المنتجة للغذاء، وصولاً إلى مجالات الحياة البرية والصحة العامة للحيوانات. كما تعتزم الكلية أيضاً إطلاق المزيد من البرامج الأكاديمية قصيرة الأجل ، وغيرها من البرامج الدراسية والأكاديمية ذات الاختصاص في المستقبل.ويمكن الوصول لتفاصيل القبول والبرامج المقدمة من خلال زيارة الرابط: gmu.ac.ae.

مراكز التدريب وجهات التعاون

تدار الكلية بالتعاون مع شبكة واسعة من المستشفيات البيطرية، والمراكز المتخصصة، والمؤسسات البحثية، والشركاء في القطاع الصناعي على المستويين المحلي والدولي. وتوفر هذه الشراكات للطلاب فرصاً للتدريب العملي في مختلف مجالات الطب البيطري، بدءاً من رعاية الحيوانات الأليفة، وصولاً إلى الصقور، والجمال، والخيول، والمواشي:

عيادة ثومبي البيطرية: القاعدة الأساسية للتدريب الإكلينيكي الداخلي.

معهد راجيف غاندي لعلوم وبحوث الطب البيطري: للتعاون الأكاديمي والبحثي.

الكلية البيطرية الملكية بلندن: شراكة مع كلية بيطرية معترف بها عالمياً.

مستشفى الشارقة للخيول، الإمارات: لطب وجراحة الخيول.

مستشفى الشارقة للصقور، الإمارات: لطب الطيور والصقور، وهو تخصص إقليمي بارز.

مركز أم القيوين لتربية الإبل، الإمارات: لطب الإبل، والتناسل، وصحة القطعان.

مجموعة مستشفيات سيتي فيت ( City Vet ): للتعامل المباشر في عيادات الحيوانات الأليفة متعددة الفروع.

مصنع ABC للأعلاف، الإمارات: شراكة مع قطاع إنتاج وتغذية الحيوان.

جامعة دون الحكومية، روسيا: للتعاون الأكاديمي والبحث الدولي.

يشيد المستشفى وفقاً لأعلى المعايير الدولية، و يضم أجنحة متخصصة لرعاية الحيوانات الصغيرة، ورعاية الحيوانات الكبيرة، وغرفاً للعمليات الجراحية، والتصوير التشخيصي، والعناية المركزة، والمختبرات، وأقساماً للعزل. كما تم التخطيط لإضافة مزرعة تعليمية تضم إسطبلات وحظائر للمواشي ومرافق ميدانية ، ضمن خطة تطوير مرحلية لضمان تدريب الطلاب عملياً في شتى مجالات الطب البيطري قبل تخرجهم.

للاستفسار عن القبول، وتفاصيل البرامج الدراسية، يرجى زيارة: gmu.ac.ae.

