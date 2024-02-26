الشراكة مع مجموعة "في إف إس جلوبال" تسهم في تعزيز الخدمات الحكومية والمؤسسية التي تقدّمها منصّة axs الرقمية التابعة لمجموعة تيكوم

الاتفاقية من شأنها أن تدعم مجموعة متنامية من المستثمرين والمواهب، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تيكوم، التي تملك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة "في إف إس جلوبال" VFS Global العالمية والمتخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية، وذلك لتقديم خدمات إنجاز معاملات التأشيرات وتصديق الوثائق حصراً لعملاء مجموعة تيكوم البالغ عددهم أكثر من 11 ألف عميل من نخبة الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها ما يزيد عن 124 آلاف موظف متخصص.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، سيتمكن كافة عملاء مجموعة تيكوم من خلال منصّة axs الرقمية الحائزة على جوائز والتابعة للمجموعة من الوصول إلى أبرز خدمات شركة "في إف إس جلوبال" بكل يسر وسهولة، بما يعزز سهولة مزاولة الأعمال التجارية ويثري التجربة المتميزة للعملاء من قبل منصّة axs التي تتيح إمكانية الوصول أكثر من 200 خدمة حكومية ومؤسسية تحت مظلة واحدة. وتشمل مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة ومجمع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

وقد حضر توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية كلّ من أحمد المهيري، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – خدمات الأعمال، وبراناف سينها، رئيس خدمات الجوازات والمصادقة والتدقيق وخدمات المواطنين لدى شركة "في إف إس جلوبال"، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات من الطرفين.

وقال أحمد المهيري، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – خدمات الأعمال: "تأتي الشراكة الإستراتيجية مع شركة "في إف إس جلوبال" العالمية ضمن جهود مجموعة تيكوم الرامية لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومرنة مدعومة ببنية تحتية رقمية ومتطورة بهدف تعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال وتمكين الشركات والمواهب من التطور والنمو. كما تعكس الشراكة التزام مجموعة تيكوم بمواكبة التحوّل الرقمي وضمان رحلة متميزة للعملاء حيث تؤدي منصّة axs الرقمية دوراً بارزاً في تعزيز سهولة مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب إلى إمارة دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

ومن جانبه، قال براناف سينها، رئيس خدمات الجوازات والمصادقة والتدقيق وخدمات المواطنين لدى مجموعة "في إف إس جلوبال": "يسرّنا أن نتعاون مع مجموعة تيكوم لتوفير هذا الحلّ الفريد من نوعه. نحن على ثقة تامة بأنّ هذه الخدمة الجديدة ستعود بفائدة مضاعفة على الموظفين العاملين في مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم وأصحاب الشركات القائمة فيها على حدّ سواء انطلاقاً من كوننا شركة قائمة على حلول رقمية مبتكرة تسعى دائماً إلى تطوير نموذج أعمالها ودعمه بحلول أكثر كفاءة وأماناً".

وفي إطار الاتفاقية الموقّعة، ستقوم منصّة axs الرقمية بتسهيل عمليات تصديق الوثائق من خلال شركة "في إف إس جلوبال"، وذلك عبر تلقّي الوثائق من أكثر من 70 دولة، بما في ذلك دول منطقة شنغن والمملكة العربية السعودية ومصر والهند والصين وأستراليا وكندا. وسوف تتيح هذه الخدمة للمتقدّمين بطلبات التأشيرة الحصول على تصريح دخول لمدة 90 يوماً، وذلك للبدء بالعمل في دولة الإمارات بينما تُستكمل إجراءات التصديق على الأوراق الرسمية المطلوبة. وبذلك، سوف يحصل الأفراد على خدمات تصديق الوثائق وتوثيقها قانونياً وترجمتها، مثل الشهادات التعليمية وشهادات الزواج وشهادات الميلاد والتراخيص التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تقدّم شركة "في إف إس جلوبال" خدمة "التأشيرة على عتبة دارك" للعملاء المتواجدين ضمن مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من تجربة سفرهم تجربة سلسة ومريحة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة "في إف إس جلوبال" تقدّم خدماتها من مقرّها في دبي وهي شريك موثوق لعدد 67 عميلاً من الحكومات، وتدير شبكة عالمية تضمّ أكثر من 3,353 مركز لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة في 149 دولة حول العالم.

أطلقت مجموعة تيكوم منصّة axs الرقمية في عام 2014، لتسهيل عملية تقديم أكثر من 200 خدمة حكومية ومؤسسية تحت مظلة واحدة، بما في ذلك منح التراخيص وإنجاز معاملات التأشيرات. وتوفر هذه الخدمة لعملاء مجموعة تيكوم وصولاً سهلاً إلى منصة رقمية ومراكز خدمة عملاء تلبي جميع احتياجاتهم بكل سهولة ويسر.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 11 ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها 124 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.