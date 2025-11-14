أبوظبي / عقدت الطاولة المستديرة لرواد الأعمال، بالتعاون مع مجموعة بارتنرز، وبدعم من سوق أبوظبي العالمي، قمتها السنوية في أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث قدمت الإمارة كمركز ثقل حيوي للتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا والطاقة والتصنيع من الجيل التالي والخدمات الرقمية.

ضمّ الوفد أكثر من 45 من كبار قادة الأعمال الأوروبيين، والرؤساء التنفيذيين، ورؤساء مجالس الإدارة، والمؤسسين، يمثلون شركات أوروبية رائدة، ومجموعات عائلية، وشركات قائمة على الابتكار. توظف هذه الكيانات مجتمعةً ما يقرب من مليون شخص، وتُحقق إيرادات تتجاوز 155 مليار يورو، وتُدير أصولًا تتجاوز 465 مليار يورو.

حيث أتاحت جلسات الحوار الاستراتيجي للمشاركين تبادل وجهات النظر واستكشاف الأولويات المشتركة، مع التركيز على المحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية في أبوظبي.

التقى الوفد بكبار القادة من القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، ومن بينهم: معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي؛ ؛ معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة 2PointZero ورئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة؛وسعادة بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار ؛ وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار؛ وطلال القيسي، القائم بأعمال رئيس الشؤون العالمية للمجموعة في G42 ورئيس الشراكات والشؤون الحكومية في Core42، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وفي مُعرض تعليقه على الحدث، قال معالي أحمد جاسم الزعابي: "برزت أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار والحوار الاستراتيجي. وتُبرز استضافة قمة الطاولة المستديرة لرواد الأعمال في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها المتنامية على الساحة العالمية، حيث تجمع نخبة من قادة القطاع المالي العالمي. وتُسهم هذه اللقاءات رفيعة المستوى في تعميق الشراكات العابرة للحدود وبناء اقتصادات مرنة وجاهزة للمستقبل."

وأضاف الدكتور لادنر، الرئيس المؤسس لطاولة رواد الأعمال المستديرة: "لقد أُعجبنا بشدة بالخطة الرئيسية لتطوير الإمارة التي قدمتها قيادة أبوظبي. إنها تعكس رؤية مستقبلية جريئة وطموحة، توازن بين التنوع الاقتصادي والتراث الثقافي، وتجمع بين التنمية الحضرية المستدامة والابتكار التكنولوجي. وما أثار اهتمام أعضائنا بشكل خاص هو قدرة أبوظبي على الجمع بين الطموح والتواضع: بناء هادف، لا مجرد بناء ضخم. وقد أكدت المحادثات التي أجريناها التزامنا المشترك بتعزيز الثقة، والشراكات طويلة الأمد، والتبادل الصادق للأفكار بين أوروبا والشرق الأوسط."

واختتم ستيفن مايستر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بارتنرز، قائلاً: "نفخر باستضافة هذه المجموعة المرموقة من القادة من مختلف أنحاء المنطقة، مما يُبرز لماذا تجذب أبوظبي استثمارات متزايدة، وتُصبح مركزًا للتقدم العالمي في التكنولوجيا، والطاقة، والتصنيع من الجيل التالي، والخدمات الرقمية. يُعدّ الشرق الأوسط منطقة نمو رئيسية لمجموعة بارتنرز، ونخطط لتطوير أعمالنا بشكل كبير في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي جميع أنحاء المنطقة."

وجاء الهدف الشامل للقمة متمثلاً في تعزيز الشراكات طويلة الأمد بين كبار صناع القرار من أوروبا والإمارات العربية المتحدة، على أساس من الحوار والثقة والفرص الملموسة للتعاون والاستثمار المشترك.

وأتت مشاركة مجموعة بارتنرز تجسيدًا لالتزامها الطويل الأمد ببناء شراكات مرنة وهادفة تعمل على تعزيز الابتكار والنمو المستدام في جميع الأسواق العالمية.

نبذة عن مجموعة بارتنرز

مجموعة بارتنرز هي واحدة من أكبر الشركات في قطاع الأسواق الخاصة العالمية، ويعمل بها حوالي 2000 خبير، وتتجاوز قيمة الأصول المُدارة 174 مليار دولار أمريكي. وتمتلك الشركة برامج استثمارية وتفويضات مخصصة تشمل الاستثمار الخاص، والائتمان الخاص، والبنية التحتية، والعقارات، وحقوق الامتياز. بفضل تراثها العريق في سويسرا، وتواجدها الرئيسي في الأمريكتين في كولورادو، تتميز مجموعة بارتنرز بهيكلية فريدة عن بقية الشركات في هذا القطاع. وتستفيد الشركة من ثقافتها المتميزة ونهجها التشغيلي المتميز لتحديد مجالات استثمارية جذابة، وبناء أعمال وأصول رائدة في السوق. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.partnersgroup.com أو متابعتنا على لينكدإن.

نبذة عن طاولة رواد الأعمال المستديرة

تجمع المائدة المستديرة لرواد الأعمال (ERT) 400 من أبرز قادة الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين في أوروبا، ملتزمين بتعزيز الحوار العابر للحدود. تأسست هذه المنظمة في سويسرا عام 1999 على يد الدكتور توماس لادنر، وتعقد قممًا ومنتديات رفيعة المستوى في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. تتمثل مهمة المائدة المستديرة لرواد الأعمال في تعزيز القيادة المسؤولة، وخلق قيمة مستدامة، والتعاون الهادف بين مختلف القطاعات والأجيال.

