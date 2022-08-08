دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن افتتاح محطة خدمة متنقلة جديدة في ضاحية السلمة 1، في إمارة أم القيوين، مما يجعلها محطة الخدمة الثانية في الإمارة.

هذا ويأتي افتتاح المحطة الجديدة ضمن الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة لتعزيز حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تمتد محطة الخدمة المتنقلة الجديدة على مساحة 18,800 قدم مربع، وتنفرد بموقع استراتيجي على الجانب الغربي من المجمعات السكنية في منطقة السلمة، مما يلبي احتياجات حركة المرور على طريق أم القيوين - الشويب، وكذلك طريق E11 – شارع الاتحاد. وعلاوة على ذلك، تقع المحطة المتنقلة الجديدة بالقرب من حدود إمارة الشارقة، مما يوفر وصولاً سهلاً للعملاء بين الإمارتين.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن افتتاح محطة الخدمة المتنقلة الجديدة في أم القيوين يؤكد على خططنا الطموحة للاستثمار في البنية التحتية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات التزود بالوقود على المدى البعيد والقصير أيضاً. ولا شك أن افتتاح هذه المحطة في موقع استراتيجي يمثّل دلالة على التزامنا بتزويد العملاء بأفضل الخدمات من نوعها ووضع خيارات التزوّد بالوقود في متناولهم بكل سهولة ويسر."

وتضم المحطة مضختي وقود توفّران البنزين خصوصي 95 والممتاز 98 إضافة إلى الديزل ومنطقة لشحن السيارات الكهربائية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة 45,400 لتر، ويُمكنها تزويد حتى 400 سيارة بالوقود يومياً.

شُيّدت المحطة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة وتنسجم مع معايير الأبنية الخضراء الصادرة عن بلدية أم القيوين.

​​​​​​​إلى جانب ذلك، يعتمد تصميم المحطة على أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك تركيب صمام لمنع تسرّب الوقود، وأجهزة الإنذار السمعي، ومنافذ منع الضغط وفتحات الطوارئ للجدران الداخلية والخارجية. ويمكن للعملاء استخدام سبل الدفع المختلفة بما فيها منصة الدفع "اينوك باي" ونظام تحديد هوية المركبات (ViP) وتطبيق "دبي الآن" والبطاقات الائتمانية والدفع النقدي، علاوة على برنامج المكافآت "Yes"، الذي يتيح للعملاء كسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء الوقود وخدمات السيارات أو شراء المنتجات والبقالة على امتداد شبكة محطات خدمة اينوك.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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