دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، بتجهيز 3570 صندوقاً من مواد البقالة الأساسية المعبأة مسبقاً لتوزيعها على الأسر المحتاجة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وخلال مبادرة تطوعية استمرت ثلاثة أيام، قام موظفو اينوك بتعبئة صناديق المواد الغذائية التي تبرعت بها "زووم". وشملت المبادرة أيضاً زيارة إلى مؤسسة الجليلة - مجلس الأمل، حيث تفاعل الموظفون مع مرضى السرطان لتعزيز روح التضامن ودمجهم في العمل المجتمعي. تعكس المبادرة التزام اينوك المتواصل بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على إبراز قيم الرحمة والعطاء والتآزر مع أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

