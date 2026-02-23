أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ايدج الإماراتية وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة تطوير وتصنيع وتسويق أنظمة أسلحة جو–أرض متقدمة بشكل مشترك. ويمهد هذا التعاون في مرحلته الأولى لتعزيز الأنظمة القائمة لدى سافران وتوسيع قدراتها ومدياتها التشغيلية، إلى جانب التقدم نحو تطوير صواريخ أرض–جو، تمهيداً للوصول إلى الجيل المقبل من الأسلحة الذكية.

ومن خلال تكامل الخبرات المتقدمة لسافران في مجالات الدفع والملاحة مع القدرات الصناعية والتكنولوجية لمجموعة ايدج، يسعى الطرفان إلى طرح حلول تنافسية وقابلة للتصدير في الأسواق العالمية، بما يدعم رفع الكفاءة العملياتية للعملاء الدوليين.

وجرت مراسم التوقيع في مقر مجموعة ايدج بأبوظبي، بحضور وتوقيع حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وألكسندر زيغلر، رئيس وحدة أعمال الدفاع العالمية في "سافران" للإلكترونيات والدفاع.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية تجمع قدرات متكاملة. فخبرات سافران الممتدة في قطاعي الطيران والدفاع، إلى جانب القدرات التصنيعية المتقدمة لدى ايدج، تتيح منصة قوية لتطوير حلول دفاعية مبتكرة وعالية القيمة. ونؤمن أن هذا التعاون سيمنحنا سيمنحنا مرونة أكبر وقدرة أعلى على الاستجابة لمتطلبات العمليات المتغيرة في الأسواق الدولية. كما نرى معاً فرصاً واضحة لتلبية المتطلبات التشغيلية المتغيرة عبر نطاق واسع من الأسواق الدولية."

ومن جانبه، قال ألكسندر زيغلر، رئيس وحدة أعمال الدفاع العالمية في "سافران" للإلكترونيات والدفاع: "على امتداد ثلاثة عقود، رسخت "سافران" حضورها في دولة الإمارات عبر شراكات قائمة على الثقة والتعاون المستدام والتميز في التنفيذ. ويجسد الاتفاق المبرم اليوم مع مجموعة ايدج متانة هذه العلاقة وتطورها. ومن خلال توظيف قدراتنا المتكاملة، خصوصاً في أنظمة الأسلحة الذكية جو–أرض، نهدف إلى تطوير حلول مبتكرة ومحلية تتماشى مع المتطلبات المتغيرة للقوات المسلحة الصديقة، مع دعم مسارات التوطين وتعزيز منظومة الابتكار."

عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن سافران

تُعد سافران مجموعة دولية رائدة في التقنيات المتقدمة، تنشط في أسواق الطيران (أنظمة الدفع والمعدات والتجهيزات الداخلية)، والدفاع، والفضاء. وتتمثل رسالتها الأساسية في الإسهام في بناء عالم أكثر أماناً واستدامة، حيث يكون النقل الجوي أكثر صداقة للبيئة وأكثر راحة وإتاحة. وتتمتع سافران بحضور عالمي يضم أكثر من 110,000 موظف، وحققت إيرادات بلغت 31.3 مليار يورو في عام 2025، كما تتبوأ، منفردة أو بالشراكة، مواقع ريادية عالمية أو إقليمية في أسواقها الرئيسية.

وتُدرج سافران في بورصة يورونكست باريس، وهي ضمن مؤشري CAC 40 وEuro Stoxx 50.

وتقدم سافران للإلكترونيات والدفاع حلول ذكاء مدمجة على متن الأنظمة، تمكّن عملاءها من فهم البيئة التشغيلية، وتقليل العبء الذهني، وضمان دقة المسار حتى في الظروف الحرجة، سواء على اليابسة أو في البحر أو في الجو أو في الفضاء. وتوظف الشركة خبرات 19,000 موظف ضمن ثلاث وظائف رئيسية: الرصد، واتخاذ القرار، والتوجيه، لخدمة الأسواق المدنية والعسكرية.

