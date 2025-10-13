"إيكو" تعمل على مراقبة نشاط الشبكات ونظام أسماء النطاقات (DNS) في الوقت الفعلي لاكتشاف مجموعة واسعة من التهديدات والتصدي لها

أبوظبي: أعلنت "أوريكس لابز" ORYXLABS"، الشركة الرائدة في مجال حماية المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة ايدج، عن إطلاق "إيكو" "ECHO"، المنصة المؤتمتة بالكامل لاكتشاف ومنع الاختراقات. ويأتي هذا الإطلاق خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" 2025 ليُشكل أحدث إضافة إلى مجموعة حلول "أوريكس لابز" في مجال تقنيات اكتشاف ومعالجة التهديدات.

تُوفر منصة "إيكو" رؤية مستقلة ومحايدة للحوادث الأمنية من خلال مراقبة نشاط الشبكات ونظام أسماء النطاقات " DNS " من خارج البنية التحتية للمؤسسات. وتعمل المنصة على اكتشاف وتعطيل البنى التحتية الضارة الخاصة بأنظمة التحكم والسيطرة المعروفة (C2) بشكل استباقي قبل أن تخترق الأنظمة أو تتسبب بأضرار.

وبفضل إعداداتها القابلة للتخصيص، تتيح "إيكو" اكتشاف التسللات الإلكترونية واحتوائها ومعالجتها خلال فترات زمنية قصيرة، مستخدمة تقنيات تعلّم الآلة للتصدي للهجمات في مراحلها المبكرة بأقل قدر من التدخل البشري.

كما تقوم المنصة باكتشاف عمليات تسريب البيانات والمعلومات الشخصية الحساسة في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع، بما في ذلك محاولات التسريب القادمة من سلاسل التوريد أو الشركاء الموثوقين.

من جهته، قال روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس لابز: "تعد منصة "إيكو" جزءاً من رسالة "أوريكس لابز" الهادفة إلى تمكين فرق الأمن السيبراني من امتلاك أحدث الحلول التقنية لتقييم بيئاتهم ومراقبتها وحمايتها. ومن خلال الرؤى القابلة للتنفيذ والأتمتة الكاملة، ستعزز "إيكو" قدرات الدفاع لدى الجهات الحيوية في دولة الإمارات وخارجها".

وتتخصص "أوريكس لابز" في تطوير برمجيات متقدمة مصممة لتقييم البيئات الشبكية ومراقبتها وحمايتها وتحسينها بشكل مستمر. وتركز منتجاتها الحائزة على جوائز مثل “DNS FIREWALL” و“DISCOVERY”، على مجالات رئيسية كإدارة سطح الهجوم، وتقييم المخاطر، ومراقبة نظام أسماء النطاقات وحمايته.

ويمكن لزوار معرض جيتكس جلوبال 2025 استكشاف محفظة حلول أوريكس لابز إلى جانب شركات أخرى ضمن قطاع الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية في مجموعة "ايدج" في القاعة 24، المنصة B40 خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

