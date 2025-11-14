أبوظبي: حصلت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على جائزة ‘أفضل جهة في العام لتمكين الشباب في القطاعين العام والحكومي’ خلال الحفل السنوي الثالث عشر لجوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية والشباب 2025. ويعكس هذا التكريم التزام "ايدج" برعاية المواهب الإماراتية وتمكين الجيل التالي من المبتكرين والقادة الذين يشكلون مستقبل دولة الإمارات.

ويمثل مجلس شباب ايدج جوهر هذا النجاح، باعتباره منصة ديناميكية تمكّن المهنيين الشباب من صياغة الابتكار، ودعم تنمية المواهب، وتوسيع نطاق حضورهم العالمي. وخلال العام الماضي، تجاوز المجلس أهداف مشاركة الشباب بأكثر من 20% من خلال البرامج العملية، واتفاقيات التعاون الوطنية، والتمثيل الدولي.

وقالت سناء الضاومي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في ايدج: " تُجسد هذه الجائزة نموذج القيادة الرائدة التي تتحلى بها مجموعة ايدج، وتؤكد استمرار التزامها بدعم وتمكين الكفاءات الشابة، بما يعزز ثقافة الابتكار والتميّز. ونحن على يقين بأن المستقبل سيكون في أيدٍ واعدة من الجيل الجديد من المبدعين وصنّاع التغيير، الذين يضطلعون بدور محوري في دفع مسيرة التحول وإحداث أثر إيجابي ملموس في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم".

ويتكون المجلس من كفاءات شابة إماراتية ممن يتلقون تدريباً متقدماً في التقنيات الناشئة والقيادة، ويتخذ العديد منهم مسارات مهنية دائمة في ايدج. كما يتعاون المجلس بشكل فاعل مع المؤسسات والشركات الناشئة والهيئات الوطنية التي أسسها الشباب، بما يعزز منظومة التكنولوجيا والابتكار في دولة الإمارات، ويدفع عجلة التقدم الذي يقوده الشباب.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات