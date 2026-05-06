دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "ان ار تي سي"، الشركة الرئيسية التابعة لغذاء القابضة ش. م. ع، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن إبرام شراكة مع"نعمة" المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، لدعم الهدف الطموح لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في خفض هدر الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030، وذلك تماشيًا مع الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتؤكد المبادرة على تنامي التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة غذائية أكثر كفاءة ودائرية، حيث تجمع بين المبادرة الوطنية "نعمة" للحد من هدر الغذاء والإمكانات التشغيلية لمجموعة"ان ار تي سي" في مجالات التوريد والخدمات اللوجستية والتوزيع.

وبموجب هذه الشراكة، ستوفر "ان ار تي سي" معلومات ترتكز على البيانات، وخبرات تشغيلية، وبنية تحتية لسلسلة التوريد لدعم تحديد وقياس وتقليل فقد وهدر الغذاء في نقاط رئيسية من سلسلة القيمة. كما سيسهم هذا التعاون في برامج إنقاذ الغذاء، ومبادرات "صفر نفايات غذائية"، وجهود أوسع نطاقًا لإشراك مختلف الشركاء بهدف تحسين الكفاءة في منظومة الغذاء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

إضافةً إلى ذلك، ستدعم علاقة التعاون مشاركة الجانبين في مبادرات التوعية، ومنصات تبادل المعرفة، والحوارات المتعلقة بالسياسات، مع تمكين مجموعة "ان ار تي سي" من المساهمة في إعداد التقارير الوطنية للاستدامة وأطر قياس الأثر.

وقالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات والأمين العام للجنة مبادرة "نعمة": "تجسّد شراكتنا مع مجموعة "إن آر تي سي" التزامنا بالعمل المشترك مع مختلف القطاعات والجهات، وتوحيد الجهود لتحقيق أثرٍ ملموس على نطاقٍ واسع وبشكلٍ أسرع. ومن خلال هذا التعاون، نعمل معًا على تحقيق نتائج قابلة للقياس، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحدّ من الفقد والهدر في المراحل الأكثر تأثيرًا، بما يسهم في دعم أهداف "نعمة" وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات."

من جانبه، أضاف محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ان ار تي سي": "يعكس هذا التعاون التزامنا الثابت بدعم أولويات الأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكل معالجة فقد وهدر الغذاء جزءًا أساسيًا من تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتعزيز المرونة في منظومة الغذاء. من خلال التعاون مع مبادرة "نعمة"، نهدف إلى توظيف إمكاناتنا التشغيلية مع الاستعانة بالمعلومات القائمة على البيانات لتحقيق نتائج ملموسة في حياة الأفراد والمجتمع."

نبذة عن مجموعة "ان ار تي سي"

تأسست مجموعة "ان ار تي سي" (شركة نصار الرفاعي التجارية) عام 1973، وهي من أبرز مستوردي وموزعي ومصنعي الفواكه والخضراوات الطازجة في المنطقة، وتشتمل عملياتها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. تعتمد المجموعة على منظومة متكاملة في توفير المنتجات الطازجة، وتشرف على عمليات التوريد والزراعة، ومعالجة وتغليف المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتوزيع والتوصيل إلى المستهلكين في العديد من الأسواق.

تشمل محفظة مجموعة "ان ار تي سي" كل من؛ ان ار تي سي" (توزيع في الإمارات والسعودية)، وميراك (إنتاج وتعبئة وتجهيز المواد الغذائية في الإمارات)، محصول، تازا، ومزارع الهاشمية - مصر (استحواذ استراتيجي على أراضٍ زراعية لتعزيز الإمداد الأولي للمنتجات)، و"رايب أورجانيك" العلامة التجارية المحلية التي استحوذت عليها المجموعة حديثًا، وتندرج تحت مظلة تجارة التجزئة العضوية والصحية.)

بفضل توريدها منتجات من أكثر من 50 مصدرًا على مستوى العالم، وبنيتها التحتية المتطورة لسلسلة التوريد، وحضورها القوي في قنوات البيع بالتجزئة، والمطاعم والمقاهي، والقطاع الحكومي، والتجارة الإلكترونية، تلعب مجموعة "ان ار تي سي" دورًا رئيسيًا في دعم الزراعة المحلية، وتعزيز تنوع واستدامة الغذاء في المنطقة، ودعم استراتيجية شركة غذاء القابضة والشركة العالمية القابضة على نطاق أوسع، والذي يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

