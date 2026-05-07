دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: وقعت مجموعة "ان ار تي سي"، الشركة الرئيسية التابعة لغذاء القابضة ش. م. ع، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة الإمارات للوجبات السريعة ذ.م.م.، صاحبة حق الامتياز لماكدونالدز في دولة الإمارات، لاستكشاف فرص تحسين التوريد وضمان الجودة وكفاءة التوزيع، للمنتجات الطازجة في شبكة مطاعم العلامة التجارية المنتشرة في أنحاء الدولة والتي تضم أكثر من 200 مطعم.

وتحدد مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون بين الجانبين، يركز على تعزيز توريد المنتجات الطازجة عالية الجودة، ودعم ممارسات التوريد المستدامة، واستكشاف مبادرات لتحسين جودة وسلامة الأغذية، والتوريد المحلي في دولة الإمارات.

وتعكس الاتفاقية اهتمامًا مشتركًا لتقييم وتطوير مجالات التعاون، بما في ذلك توريد المنتجات، وتحسين الخدمات اللوجستية والتوزيع، والتوافق على معايير ضمان الجودة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ان ار تي سي": "تمثل اتفاقية التعاون خطوة هامة في استكشاف سُبل الاستفادة من إمكاناتنا المتكاملة في إدارة سلسلة التوريد لدعم عمليات خدمات الطعام واسعة النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن ملتزمون بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وموثوقة، مع المساهمة في تطوير سلسلة توريد مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة".

من جانبه، قال وسام معروف، نائب رئيس ماكدونالدز الإمارات: "يشكل الحفاظ على سلسلة توريد مرنة وشفافة أمرًا أساسيًا في ماكدونالدز الإمارات لتقديم الجودة التي يتوقعها عملاؤنا. نهدف من خلال التعاون مع مجموعة "ان ار تي سي" إلى استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز ممارساتنا في مجال التوريد، وتحسين كفاءة العمليات، ودعم النظم الزراعية المحلية".

نبذة عن مجموعة "ان ار تي سي"

تأسست مجموعة "ان ار تي سي" (شركة نصار الرفاعي التجارية) عام 1973، وهي من أبرز مستوردي وموزعي ومصنعي الفواكه والخضراوات الطازجة في المنطقة، وتشتمل عملياتها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. تعتمد المجموعة على منظومة متكاملة في توفير المنتجات الطازجة، وتشرف على عمليات التوريد والزراعة، ومعالجة وتغليف المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتوزيع والتوصيل إلى المستهلكين في العديد من الأسواق.

تشمل محفظة مجموعة "ان ار تي سي" كل من؛ ان ار تي سي" (توزيع في الإمارات والسعودية)، وميراك (إنتاج وتعبئة وتجهيز المواد الغذائية في الإمارات)، محصول، تازا، ومزارع الهاشمية - مصر (استحواذ استراتيجي على أراضٍ زراعية لتعزيز الإمداد الأولي للمنتجات)، و"رايب أورجانيك" العلامة التجارية المحلية التي استحوذت عليها المجموعة حديثًا، وتندرج تحت مظلة تجارة التجزئة العضوية والصحية.)

بفضل توريدها منتجات من أكثر من 50 مصدرًا على مستوى العالم، وبنيتها التحتية المتطورة لسلسلة التوريد، وحضورها القوي في قنوات البيع بالتجزئة، والمطاعم والمقاهي، والقطاع الحكومي، والتجارة الإلكترونية، تلعب مجموعة "ان ار تي سي" دورًا رئيسيًا في دعم الزراعة المحلية، وتعزيز تنوع واستدامة الغذاء في المنطقة، ودعم استراتيجية شركة غذاء القابضة والشركة العالمية القابضة على نطاق أوسع، والذي يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

