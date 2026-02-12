دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة الفردان اليوم عن إطلاق شركة «ألفاناو»، الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل، والتي تم تأسيسها بهدف تعزيز البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود في المنطقة، وتمكين تنفيذ التحويلات المالية بشكل أسرع وأكثر موثوقية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم.

وتمتد جذور مجموعة الفردان في المنطقة لأكثر من خمسة عقود، رسّخت خلالها مع عملائها أسساً راسخة من الثقة والابتكار والريادة في القطاع المالي. وتأتي شركة «ألفاناو» اليوم لتبني على هذا الإرث، من خلال توفير حلول دفع آمنة وفعالة للأفراد والشركات، بما يدعم متطلبات اقتصاد عالمي متزايد الترابط.

ومع إطلاق الشركة، ستعمل «ألفاناو» على تقديم خدمات تحويل مالي آمنة وبزمن شبه فوري إلى أكثر من 125 بلداً حول العالم، عبر شبكة واسعة تضم ما يزيد على 160,000 موقع دفع شريك، وأكثر من 4,300 بنك، بما يتيح الوصول إلى ما يزيد على 2.5 مليار حساب مصرفي. كما تشمل المنظومة عمليات دفع فورية إلى أكثر من 100 مزوّد لخدمات المحافظ الرقمية، تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار حساب محفظة رقمية على مستوى العالم.

وبالاعتماد على منصة تقنية متطورة، توفّر «ألفاناو» أسعار صرف تنافسية ورسوم واضحة وشفافة، إلى جانب سرعة أعلى في تنفيذ التحويلات عبر ممرات التحويل الرئيسية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.

وعلّق حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، على هذا الإطلاق قائلاً: "من خلال «ألفاناو»، نواصل تنفيذ الرؤية طويلة الأمد لمجموعة الفردان لبناء منظومة مدفوعات جاهزة للمستقبل، تسهم في ربط الاقتصادات وتمكين المجتمعات. ومع تزايد ترابط العالم، ينصب تركيزنا على إتاحة تدفقات مالية آمنة ومتوافقة وسهلة الوصول، بما يمكّن الأفراد والشركات من العمل بثقة عبر الحدود".

وأضاف حسن جابر، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفاناو»، قائلاً: "تسعى «ألفاناو» إلى تطوير آليات تحويل الأموال العابرة للحدود من خلال توفير مستويات أعلى من السرعة والأمان والشفافية. وقد بدأت عملياتنا العالمية بالفعل في عدد من المناطق، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، وأفريقيا. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نفخر بإطلاق عملياتنا بالتعاون مع «الفردان للصرافة» بصفتها أول شريك استراتيجي لنا. ويتمثل طموحنا في بناء واحدة من أكثر منصات المدفوعات العابرة للحدود موثوقية وكفاءة على مستوى المنطقة، مدعومة بتكنولوجيا متقدمة، واستخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي، وشبكة قوية ومتنامية من الشركاء المراسلين التي تتيح الربط السلس مع الأسواق العالمية. وينصب تركيزنا على الإسهام في بناء نظام مالي عالمي أكثر قوة وترابطاً".

تتوافر «ألفاناو» حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ودولة قطر، على أن تعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع نطاق حضورها من خلال عقد شراكات مع مؤسسات مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بما يعزز التزام مجموعة الفردان بالإسهام في رسم مستقبل المدفوعات العابرة للحدود على المستوى العالمي.

لمحة عن ألفاناو

ألفا ناو هي شركة للمدفوعات العابرة للحدود، صممت لتواكب سبل التحويل المالي العالمية اليوم. وبصفتها جزءاً من منظومة مجموعة الفردان، تجمع ألفاناو ما بين التكنولوجيا الذكية والخبرة الإقليمية المخضرمة لتوفير تحويلات مالية آمنة وفعالة ومتوافقة مع الحركة المالية عبر الممرات الدولية الرئيسية.

تقدم ألفاناو نهجاً عصرياً رقمياً متطوراً للمدفوعات العابرة للحدود، مدعومة بعقود من الثقة والقوة التشغيلية والفهم العميق للسوق في مختلف قطاعات الخدمات المالية التابعة لمجموعة الفردان. فقد تم تصميم هذه المنصة المرخصة والخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لخدمة المؤسسات التي تتطلب نطاقاً واسعاً لأعمالها وتتطلع إلى الاعتمادية والشفافية في جميع معاملاتها العالمية.

يتمحور تركيز ألفاناو حول العملاء وتحقيق طموحاتهم وتوفير الفرص لهم. لذلك، تعمل على تبسيط المدفوعات العابرة للحدود للأفراد والشركات على السواء، مما يساعد في إزالة العقبات أمام التدفقات المالية ويفتح أفقاً موثوقاً للتواصل عبر الحدود.

تحظى ألفاناو بشراكات استراتيجية مع ما يزيد عن 4,300 بنك في أكثر من 125 بلداً لتوفر إلى عملائها إمكانية الوصول إلى أكثر من 160,000 موقعاً للدفع حول العالم.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة https://www.alfanow.com/

