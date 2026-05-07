​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس استراتيجيتها للنمو الإقليمي، كشفت مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، عن توسيع بصمتها في خدمات الإنتاج الطباعي في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. يشكّل هذا التوسّع محطة أساسية في مسيرة الشركة نحو تعزيز حضورها في أسواق المنطقة ويتيح وصولاً أوسع إلى أحدث حلول الانتاج الطباعي التجارية والصناعية عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي هذه المبادرة بمثابة استجابة مباشرة للطلب المتنامي من المؤسسات في المنطقةـ، التي تسعى إلى حلول متقدمة تضمن سرعة أكبر في التنفيذ، ومستويات أكثر دقة من التخصيص، وبيئات إنتاج عالية الكفاءة من حيث التكلفة. تسمح هذه الحلول بتلبية طيف واسع من الاستخدامات مثل اتصالات العملاء، والتغليف، والمستندات المعاملاتية، والمواد التسويقية.

بموجب هذا التوسّع، سيحظى العملاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بإمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من تقنيات الانتاج الطباعي المدعومة بخبرات محلية، ضمن منظومة شاملة تمتد من خدمات الطباعة المكتبية المُدارة إلى الإنتاج الصناعي واسع النطاق. تضم هذه المنظومة تقنيات متطورة للحبر النفاث عالي السرعة وأنظمة الطباعة الرقمية، بما يتيح انتاجية عالية، وكفاءة تشغيلية متميزة، وجودة طباعة موثوقة تلبي أعلى المعايير.

من المتوقّع أن تُحدث هذه الخدمات المُعزّزة تحوّلاً ملحوظاً عبر شريحة واسعة من القطاعات، بما في ذلك مزوّدي خدمات الطباعة التجارية، ووكالات الإعلان، ومراكز النسخ، والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، فضلاً عن المؤسسات الكبرى التي تتطلب حلولاً متقدمة لإنتاج المستندات على نطاق واسع.

يمثّل هذا التطوّر خطوة مفصلية في تعزيز اتساع وتنوّع محفظة مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، التي لا تقتصر على خدمات الطباعة المُدارة، بل تمتد لتشمل إدارة معلومات المؤسسات، والتحوّل الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية.

وفي معرض تعليقه على هذا الأمر، قال بايجو كيه سي، مدير المبيعات لدى مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions):

"تشهد الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً في الطلب على بيئات انتاج طباعي تتّسم بالمرونة وقابلية التوسّع والكفاءة التشغيلية. بالتالي، سيتيح لنا توسّعنا في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان إمكانية أكبر لدعم عملائنا من خلال تزويدهم بأحدث التقنيات المدعومة بخبرات إقليمية وخدمات عالية الاستجابة.



وينصبّ تركيزنا على تمكين المؤسسات من تبسيط عملياتها التشغيلية، والارتقاء بجودة مخرجاتها، ومواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لعالم الأعمال بثقة وسلاسة."

وتدعو مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) المؤسسات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان — لا سيما الشركات الكبرى التي تتعامل مع كميات ضخمة من المستندات — إلى استكشاف الإمكانات التي تتيحها تقنيات الانتاج الطباعي الحديثة وقدرتها على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قابلية التوسّع، والارتقاء بجودة خدماتها بما يعكس أعلى مستويات التميّز والاحترافية. يُرجى النقر هنا للإطلاع على المزيد من المعلومات.

لمحة عن مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions):

تأسست مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش (Ghobash Group)، عام 1982، وتعدّ المزوّد الرائد للحلول التكنولوجية المتكاملة والخدمات الرقمية للمؤسسات. واليوم، تفخر الشركة بتوفير محفظة متكاملة ورائدة من الحلول في مجالات إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية على مستوى المنطقة، وفي مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

بفضل كوكبة متميزة من الخبراء الذين يفوق عددهم الـ200 شخص، يعملون بتناغم في مكاتب الشركة المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وبدعم من شراكات استراتيجية مع نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، تواصل مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) مسيرة الابتكار عبر دمج المنصات الرقمية المتقدمة، تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الذكاء المؤسسي، والارتقاء بأداء المؤسسات عبر مختلف مستوياتها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: gcg.ae، أو توجيه رسالة الكترونية على البريد الالكتروني التالي: info@gcg.ae

