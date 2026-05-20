الدوحة، قطرــ أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية 2025/2026، مسجلةً أرباحاً بقيمة 7.08 مليار ريال قطري (1.94 مليار دولار أمريكي) بعد اقتطاع الضرائب. وتعكس هذه النتائج أداءً مميزاً وقوياً، لا سيما في ظل تأثر الشهر الأخير من السنة المالية بتحديات جيوسياسية كبيرة، في تأكيد واضح على متانة نهج أعمالها والمرونة التشغيلية التي تتمتع بها.

وخلال السنة المالية 2025/2026، واصلت المجموعة مسيرة التطوير والابتكار، مقدمةً خدمات ومنتجات عالمية المستوى للمسافرين وقطاع الأعمال، بما يعزز تجربة السفر الشاملة.

وعليه، قدمت الخطوط الجوية القطرية خدماتها لـ 41.8 مليون مسافر عبر شبكة وجهاتها العالمية المتنامية، محافظة على ربط جوي سلس عبر مطار حمد الدولي. وفي الوقت ذاته، واصل قطاع الشحن الجوي أداءه الرائد، حيث نقلت القطرية للشحن الجوي ما يزيد من 1.43 مليون طن من الوزن الخاضع للرسوم، مما عزز مكانتها كأكبر شركة شحن جوي تابعة لشركة طيران تجارية في العالم بحصة سوقية عالمية تبلغ 12 بالمئة.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، حافظت الخطوط الجوية القطرية على صدارتها لقطاع الطيران من حيث الالتزام بالمواعيد، مسجلةً نسبة 86 بالمئة في دقة الإقلاع والوصول، مما رسّخ مكانتها المتميزة ضمن أفضل خمس شركات طيران التزاماً بالمواعيد على مستوى العالم.

وتوّج هذا الإنجاز بحصول الخطوط الجوية القطرية على جائزة بلاتينية للأداء من قبل شركة Cirium، الجائزة الأكثر تميزاً وتقديراً في تقييم أداء العمليات التشغيلية في قطاع الطيران.

وفي هذه المناسبة، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نادراً ما تضع سنة مالية واحدة أي مؤسسة أمام اختبار يحتم عليها إبراز أقصى مستويات الأداء التشغيلي وأعلى درجات المرونة المؤسسية. وهذا تماماً ما تطلبته السنة المالية 2025/2026، إلا أن المجموعة أثبتت كفاءتها وجدارتها في التعامل مع كل مرحلة بفعالية تامة."

وأضاف السيد الخاطر: "تعدّ هذه النتائج تجسيداً جلياً لتميز المجموعة على جميع الأصعدة الرئيسية، بما في ذلك الميزانية العمومية القوية، والعمليات التشغيلية الرائدة في قطاع الطيران، وعمق الشراكات العالمية الاستراتيجية، بالإضافة إلى الكوادر البشرية التي حافظت على المعايير المتميزة للمجموعة رغم التحديات البالغة."

وتابع السيد الخاطر: "يقف وراء كل إنجار حُقق جهود 57,800 موظف في أكثر من 90 دولة. وخلال الأسابيع الأخيرة من السنة المالية، نجح الكثير منهم في إدارة أزمة حقيقية باحترافية عالية تُجسد قيم المجموعة ومكانتها العالمية بالقدر ذاته الذي تحدده المؤشرات المالية على اختلافها، وهو ما يقتضي منا كل التقدير والتكريم."

"نمضي اليوم قدماً في إعادة بناء شبكة وجهاتنا العالمية، مستمدين ثقتنا من ميزانية عمومية لم تكن يوماً أقوى مما هي عليه الآن، وشراكات أثبتت رسوخها عندما كنا في أمسّ الحاجة إليها، فضلاً عن مجموعة أثبتت كفاءتها الاستثنائية وقدراتها الحقيقية في ظل أشد الضغوطات."

وتشمل الإنجازات الرئيسية للمجموعة خلال السنة المالية الماضية ما يلي:

توسّع قياسي في حجم الأسطول: وقعت مجموعة الخطوط الجوية القطرية اتفاقيات استراتيجية مع شركة بوينغ وشركة جنرال إلكتريك للطيران بغرض شراء وصيانة ما يصل إلى 210 طائرات و400 محرك، في واحدة من أكبر صفقات تحديث وتوسعة الأسطول في تاريخ الطيران التجاري.

أفضل شركة طيران في العالم، للمرة التاسعة القياسية: نالت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2025 من قبل شركة سكاي تراكس العالمية، في إنجازٍ غير مسبوق يرسّخ تميزها وريادتها في قطاع الطيران العالمي.

جائزة بلاتينية للأداء من قبل شركة Cirium: وذلك تقديراً لأدائها المتميز بالالتزام بالمواعيد بنسبة بلغت 86 بالمئة، مما وضعها ضمن قائمة أفضل خمس شركات طيران التزاماً بالمواعيد على مستوى العالم.

أكبر أسطول طائرات ذات البدن العريض، المتصل بخدمة الإنترنت: تشغّل الخطوط الجوية القطرية أول وأكبر أسطول طائرات ذات البدن العريض، المزود بتقنية Starlink، حيث يستمتع المسافرون على متن طائرات من طراز بوينغ 777 وإيرباص A350 وبوينغ 787-8 باتصال عالي السرعة بالإنترنت ومجاناً، على مختلف الرحلات الجوية، بما في ذلك الطويلة والطويلة جداً في جميع أنحاء العالم.

مطار حمد الدولي، أفضل مطار في الشرق الأوسط: للسنة الحادية عشرة على التوالي، فاز مطار حمد الدولي بجائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل مطار في الشرق الأوسط، مما يعزز مكانته كبوابة رئيسية للطيران في المنطقة.

أفضل تجربة تسوق في المطارات في العالم للسنة الثالثة على التوالي: نالت السوق الحرة القطرية جائزة سكاي تراكس العالمية لأفضل تجربة تسوق في المطارات في العالم للسنة الثالثة على التوالي لعام 2025، الأمر الذي يشدد على التزامها بالارتقاء في خدمات التسوق والضيافة وتجربة المسافرين في مطار حمد الدولي.

القطرية للشحن الجوي - الريادة العالمية في قطاع الشحن: عززت القطرية للشحن الجوي مكانتها المتميزة كأكبر شركة شحن جوي تابعة لشركة طيران تجارية في العالم مع نقل ما يزيد عن 1.43 مليون طن من البضائع الخاضعة للرسوم وحصة سوقية عالمية تبلغ 12 بالمئة.

واستشرافاً للمستقبل، تواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء جدول رحلاتها الجوية، مستندة على مبادئ تجارية راسخة، حيث ستشغّل رحلاتها الجوية إلى أكثر من 160 وجهة بحلول صيف 2026، مما يتيح للمسافرين من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بخدماتها الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك الاتصال اللاسلكي بخدمة الإنترنت من خلال تقنيةStarlink ومواصلة الرحلات بسلاسة عبر مطار حمد الدولي في مدينة الدوحة.

