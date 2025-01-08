بودابست – أعلنت مجموعة الحبتور عن إطلاق فندق الحبتور بالاس، بودابست رسميًا، والذي يتخذ من القصر التاريخي "أدريا" (Adria Palace) مقرًا له، في قلب العاصمة المجرية. يُعد هذا المبنى العريق، الذي شُيد في أوائل القرن العشرين، أحد معالم بودابست البارزة، حيث يجمع بين الأناقة المعمارية والطابع الثقافي المميز. وتم تحويله إلى وجهة ضيافة فاخرة تحمل بصمة الحبتور بالاس، التي تجمع بين التراث الكلاسيكي والفخامة العصرية.

يعتبر فندق الحبتور بالاس بمثابة "جوهرة الضيافة في دبي"، في خطوة تُجسد رؤية المجموعة لنقل الفخامة والتميز الذي تشتهر به دبي إلى أوروبا. يمكن للضيوف الآن الاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين وسائل الراحة الراقية والخدمات الشخصية والمعايير العالمية التي جعلت من الحبتور للضيافة علامة بارزة في دولة الإمارات وحول العالم.

ويمثل المشروع امتدادًا لنجاح فندق الحبتور بالاس دبي في الحبتور سيتي، الذي بات رمزًا للرقي والفخامة. ويقدم فندقنا في بودابست نفس المعايير العالمية للخدمات، مع الحفاظ على الإرث التاريخي لقصر "أدريا" (Adria Palace)، الذي يُعد جزءًا أصيلًا من ذاكرة بودابست الثقافية.

وفي تعليق له على هذا البيان، قال خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: "يعكس إطلاق فندق الحبتور بالاس في بودابست رؤيتنا لتوسيع علامتنا الفاخرة إلى أوروبا. بفضل موقعه داخل قصر "أدريا" التاريخي (Adria Palace)، يُجسد هذا المشروع قمة الضيافة ويوفر تجربة لا تُنسى في واحدة من أكثر مدن أوروبا حيوية. إن هذه الخطوة تمثل الإطلاق العالمي لعلامة الحبتور بالاس الفاخرة من المجر، جوهرة أوروبا الوسطى، وتُعد محطة بارزة في مسيرة مجموعتنا".

يرحب فندق الحبتور بالاس، بودابست الآن بالضيوف، مقدماً تجربة إقامة فريدة باعتباره رمزاً للفخامة والرقي، حيث يدمج سحر قصر "أدريا" التاريخي (Adria Palace) مع دفء وتميز ضيافة دبي.

نبذة للصحفيين عن مجموعة الحبتور

تُعتبَر مجموعة الحبتور، التي أسّسها رئيس مجلس الإدارة خلف أحمد الحبتور عام 1970، من أنجح الشركات وأكثرها احتراماً في الإمارات العربية المتحدة. تعمل في الإمارات والأسواق الدولية، حيث ترفع بكل اعتزاز علم الإمارات في عدد كبير من المدن حول العالم، منها لندن وفيينا وبودابست وبيروت وسبرنغفيلد في ولاية إلينوي الأمريكية. تُوظّف المجموعة آلاف المهنيين المتمرّسين وذوي المؤهلات العالية. وقد بات اسم مجموعة الحبتور مرادفاً للنمو الديناميكي، وخير دليل على ذلك التزامها بتطوير أعمالها في قطاعات عدة، عبر الانخراط في قطاعات الفنادق والسيارات والعقارات والتعليم والتأمين والنشر. www.habtoor.com/ar/

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