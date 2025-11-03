أعلنت مجموعة البركة "المجموعة" ووحدتيها المصرفيتين، بنك البركة مصر وبنك البركة التركي للمشاركة، عن تقديم الرعاية الذهبية لمؤتمر أيوفي السنوي العشرين للعمل المالي والمصرفي الإسلامي، والذي يعقد يومي 2 و 3 نوفمبر 2025 في المنامة، مملكة البحرين، وذلك بدعم من مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويتمحور مؤتمر هذا العام حول: "المالية الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي: الإمكانيات الحالية والآفاق المستقبلية".

وباعتباره من أهم الملتقيات على صعيد الصناعة المالية الإسلامية، يضم مؤتمر هذا العام نخبة من علماء الشريعة وصناع القرار وواضعي السياسات وغيرهم للتداول في أهم القضايا الحساسة التي تؤثر في مستقبل الصناعة على مستوى العالم.

وتأتي رعاية مجموعة البركة السنوية ووحدتيها المصرفيتين لمؤتمر أيوفي تقديرا منها للدور الذي تلعبه هذه المؤتمرات في النهوض بالعمل المصرفي الإسلامي، وتجسيدا لالتزامها القوي بدعم المبادرات التي تنظمها "أيوفي" كمؤسسة رائدة في تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية وجعلها مواكبة للمستجدات العالمية، مما يعزز مكانة الصناعة المصرفية الإسلامية إقليميا وعالميا.

يشهد المؤتمر تقديم عدد من الكلمات الافتتاحية من قادة أبرز مؤسسات الصناعة والجهات التنظيمية، بالإضافة إلى خمس جلسات نقاشية. وتتناول هذه النقاشات أبرز القضايا إلحاحاً وآخر التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي التي تعيد تشكيل آلية استجابة المالية الإسلامية وأصحاب المصالح الآخرين لعوامل التحول الجذري، وتحديداً، الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات مثل العمليات التشغيلية لمشروعات الأعمال والالتزام الشرعي وتوظيف الموارد البشرية والتكنولوجية. وتتناول الجلسات النقاشية عدداً من المحاور مثل دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية للمالية الإسلامية وخدماتها، ودور المالية الإسلامية في مشروعات الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيئة المالية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

حول مجموعة البركة

مجموعة البركة ش.م.ب. (م) مرخّصة كشركة استثمارية - فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 13 دولة إلى حوالي مليار شخص.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان وسوريــة بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.

هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

-انتهى-

#بياناتشركات