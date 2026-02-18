تستعرض الصالات أحدث طرازات جيتور وسوإيست، حيث تمتد مساحة فرع عجمان على 2,100 متر مربع، بينما تغطي صالة عرض العين مساحة تصل إلى 2,300 متر مربع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إيليت القابضة، الشريك الحصري والموزع الرسمي لعلامتي جيتور وسوإيست في دولة الإمارات، عن افتتاح أولى صالات عرضها المخصصة لعدة علامات تجارية في كل من العين وعجمان. وتأتي هذه الخطوة لتمثل نقلة نوعية في استراتيجية التوسع المستمرة للمجموعة عبر مختلف إمارات الدولة.

تعزيز شبكة مجموعة إيليت القابضة في دولة الإمارات

تم تصميم صالتي العرض الجديدتين لتعزيز سهولة الوصول وضمان راحة العملاء، مما يسهم في تقوية شبكة مجموعة إيليت القابضة المتنامية. كما يقدم هذا الافتتاح مفهوماً عصرياً لصالات العرض متعددة العلامات التجارية، مما يتيح للعملاء استكشاف علامتين تجاريتين متميزتين في عالم السيارات ضمن بيئة واحدة فاخرة. وقد افتتحت صالة عرض عجمان أبوابها رسمياً في 10 فبراير، تليها صالة عرض العين في 15 فبراير، وسط فعاليات احتفالية أقيمت في كلا الموقعين.

تعكس صالات عرض العين وعجمان، بموقعيهما الاستراتيجيين المختارين لخدمة مراكز السيارات الناشئة خارج مدينة دبي، التزام مجموعة إيليت القابضة بتقريب محفظة علاماتها التجارية من عملائها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وقد تم تصميم كل موقع خصيصاً لاستعراض التشكيلة الكاملة لطرازات جيتور وسوإيست، كما يضم كل منهما مركز خدمة مجهزاً بالكامل، بالإضافة إلى مستشاري مبيعات متخصصين، وقاعات انتظار فاخرة للعملاء، وخدمات مبيعات مخصصة لضمان تجربة سهلة ومريحة. وتمتد صالة عرض عجمان على مساحة تبلغ 2100 متر مربع، بينما تغطي صالة عرض العين مساحة واسعة تصل إلى 2300متر مربع.

شهدت احتفالات الافتتاح في كلتا المدينتين مراسم رسمية لقص الشريط بحضور ممثلين عن علامتي جيتور وسوإيست، بالإضافة إلى ممثلي الشركة الأم، مجموعة إيليت القابضة. وقد أضفت أنغام آلة القانون الحية لمسة من الأصالة على الأجواء، إلى جانب تقديم تشكيلة فاخرة من المقبلات، وتخصيص زوايا تصوير مبتكرة للضيوف وممثلي وسائل الإعلام، مما أضفى طابعاً احتفالياً متميزاً على الحدث.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال هارون حيات، الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة:" مع التطور المستمر في تطلعات العملاء، يتزايد الطلب على تجارة التجزئة في قطاع السيارات التي تتسم بسهولة الوصول، وترتكز على التجربة الغامرة، وتمنح العميل خيارات ومرونة أكبر للمقارنة والاستكشاف. ويأتي توسعنا انعكاساً لهذا التحول، مما يتيح لنا البقاء بالقرب من عملائنا مع تعزيز حضور العلامتين التجاريتين في الأسواق الرئيسية عبر دولة الإمارات. حيث تشكل صالات العرض الجديدة جزءاً من منظومة أوسع صممت لدعم النمو طويل الأمد، وزيادة التواصل مع العملاء، وتجسيد رؤيتنا لبناء قطاع تجزئة للسيارات قوي ومستعد للمستقبل".

أبرز مزايا صالات العرض

تحتفي علامة سوإيست بالذكرى السنوية الأولى لإطلاقها، وتفخر بتقديم تشكيلة مميزة من السيارات الفخمة ذات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات ذات الـ 5 والـ 7 مقاعد، مع خيارات تتنوع بين محركات البنزين والمحركات الهجينة القابلة للشحن (PHEV). ومن بين الطرازات المعروضة، تبرز سيارة سوإيست S08DM (SOUEAST S08DM) التي تم إطلاقها مؤخراً، لتقدم لمحة عن الفصل القادم من مسيرة العلامة التجارية.

حيث تُعد سيارة S08DM الرياضية ذات الـ 7 مقاعد طرازاً هجيناً قابلاً للشحن (PHEV)، وهي تدمج بين تكنولوجيا الهجين ثنائي الوضع بقوة تصل إلى 355 حصاناً وعزم دوران يبلغ 530 نيوتن متر، مما يحقق توازناً مثالياً بين الكفاءة والأداء اليومي. وقد صممت هذه السيارة خصيصاً لتلبية احتياجات العائلات، حيث تجمع بين الراحة والمساحات الواسعة والجودة الرفيعة، مع ميزات تلبي تطلعات السائقين الباحثين عن العملية دون المساومة على أسلوب الحياة الراقي.

وتخطف سيارة جيتور جي 700 (Jetour G700) الأنظار في صالات العرض الجديدة، والتي تمثل تعبيراً قوياً عن الأداء الفائق في الطرق الوعرة والتصميم المبتكر. حيث تقدم هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الفاخرة قوة إجمالية مذهلة تصل إلى 904 حصان وعزم دوران يبلغ 1,135 نيوتن متر، مع قدرة على زيادة السرعة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 4.6 ثانية فقط، ومدى قيادة إجمالي يصل إلى 1,000 كم.

وقد صُممت جي 700 (G700) لتتخطى تحديات الكثبان الرملية وتجوب شوارع المدينة بكل سهولة، حيث تدمج بين القدرات الجبارة والمقصورة الداخلية المصممة بعناية؛ إذ تضم مقاعد مزودة بخاصية التدليك، ونظاماً متطوراً لتنقية الهواء، وسقفاً بانورامياً، بالإضافة إلى تجربة رقمية غامرة مدعومة بشاشة قياس 35.4 بوصة ونظام صوتي "دولبي أتموس" (Dolby Atmos) مكون من 18 مكبر صوت.

يمثل افتتاح صالات العرض في العين وعجمان بداية لمرحلة أوسع من النمو المتسارع. ومع الاستعدادات الجارية لافتتاح فروع جديدة في كل من رأس الخيمة والفجيرة، حيث تواصل مجموعة إيليت القابضة صياغة شبكة تمتد على مستوى الدولة، وتتميز بالعملية والمرونة، لتكون مستعدة تماماً لمواكبة تطلعات المستقبل.

