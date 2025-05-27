أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "مجموعة إم تي"، وعلى هامش فعاليات "منتدى اصنع في الإمارات" 2025، عن إطلاق المرحلة الثانية من خطتها التوسعية في إمارة أبوظبي، والتي تشمل تأسيس منشأتين صناعيتين متطورتين، في خطوة تعكس مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمار ومركز عالمي رائد للصناعات المتقدمة.

وبعد نجاحها في تدشين العمليات التشغيلية لمنشأتها ضمن المرحلة الأولى، باشرت المجموعة تنفيذ المرحلة الثانية من توسّعها الاستراتيجي، والتي تضمنت تأسيس منشأة متقدمة لتصنيع الصمامات، ووحدة متخصصة لتشكيل المعادن، واللتان تندرجان تحت مظلة شركتي "إم تي أوكاي" و"إم تي ينجليو" التابعتين لمجموعة "إم تي".

ويجري تنفيذ المرحلة الثانية من توسع المجموعة، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "إم تي" لتصنيع الصمامات. وستُنفذ المرحلة الجديدة بشكل مشترك من قبل "شركتي إم تي أوكاي" و"إم تي ينجليو"، التابعتين لمجموعة "إم تي"، بينما ستتولى شركة "إم تي" للصمامات وشركة "الصناعات الدولية"، اللتان قادتا المرحلة الأولى، عملية تنسيق الجهود خلال المرحلة التالية.

وتقام منشأة تصنيع الصمامات الجديدة على مساحة تتجاوز 11,500 متر مربع، وتتميّز بتقنيات صناعية ذكية، تشمل أنظمة الأتمتة والتحكم الرقمي لإنتاج صمامات صناعية عالية الأداء يصل قطرها إلى 56 بوصة، والمخصصة لقطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية الحيوية. وباستثماراته التي تصل إلى 100 مليون درهم، من المتوقع أن يوفر المصنع حوالي 200 فرصة عمل في مجالات الهندسة، والعمليات، والتصنيع الرقمي.

بدورها تعد وحدة تشكيل المعادن المنشأة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والمخصصة لإنتاج مكونات بأقطار تتراوح بين 2 و48 بوصة، وتُستخدم في تطبيقات صناعية عالية المواصفات، وبالأخص في قطاعي الطاقة والصناعة. ويمتد المصنع على مساحة 12 ألف متر مربع، ويعتمد أنظمة ذكية موفرة للطاقة، مع استثمارات تُقدّر بنحو 100 مليون درهم، ومن المتوقع أن يوفّر نحو 100 فرصة عمل متخصصة.

ومن جهته، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يؤكد قرار مجموعة إم تي بتوسيع استثماراتها في أبوظبي على المكانة التي تحظى بها الإمارة كشريك موثوق للشركات الصناعية العالمية. ومن خلال بنيتها التحتية المتطورة، وأطرها التنظيمية الداعمة، ومنظومتها الصناعية الرائدة، تواصل أبوظبي استقطاب الشركات العالمية التي تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها نحو أسواق جديدة حول العالم."

وبهذه المناسبة، قال سنو فينان لي، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة "أم تي": "يمثل هذا التوسع فصلاً جديدًا في مسيرة "مجموعة إم تي" في أبوظبي. فمن خلال الاستثمار في قدرات التصنيع الاستراتيجية، لا نكتفي بتوطين خطوط الإمداد وحسب، بل نتجاوزه نحو تنفيذ أعلى المعايير الدولية. وتقدم أبوظبي قيمة فريدة للابتكار الصناعي والتميز في التصدير، ونفخر بمساهمتنا في ترسيخ مكانة الإمارة، باعتبارها أكثر المراكز الصناعية تنافسية على مستوى المنطقة."

ويعد هذا التوسع خطوة أساسية ضمن استراتيجية "مجموعة إم تي" لبناء منظومة متكاملة لتعزيز سلسلة التوريد الصناعي في أبوظبي. فمن خلال توطين إنتاج المكونات الأساسية وتطوير التقنيات الذكية، تُسهم الشركة في الجهود الوطنية لتعزيز مرونة القطاع الصناعي ودفع جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الصادرات. وتعزز المرحلة الثانية من هذا التوسع، استراتيجية أبوظبي الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات من حول العالم، وتطوير التقنيات الصناعية الذكية، وترسيخ مكانة الإمارة، كوجهة مفضلة للتصنيع ومنصة انطلاق للتميز الصناعي العالمي.

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