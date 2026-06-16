دبي، الإمارات العربية المتحدة، ماسيف ميديا: أعلنت مجموعة إم إم جي MMG اليوم عن مرحلة جديدة وحيوية في مسيرة توسعها الاستراتيجي مستندةً إلى الأسس القوية التي أرستها منذ تأسيسها في دبي عام 2008. ومن خلال قطاعيها الرئيسيين، إم إم جي لتمثيل الفنانين وإم إم جي للإنتاج الفني، ستعمل الشركة على تعزيز قدراتها في المجالات الإبداعية والتسويقية والإنتاجية وتمثيل الفنانين لتوفير باقة من الخدمات المتكاملة لعملائها من العلامات التجارية المرموقة والفنانين والشركاء الإبداعيين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

تعزيز القدرات الإبداعية والتسويقية

يسعى قسم إم إم جي للإنتاج الفني إلى توسيع نطاق أعماله متجاوزاً الاهتمام التقليدي بخدمات الإنتاج ليصبح قسماً متكاملاً للإبداع الفني والتسويق. ويعكس هذا التوجه التزام الشركة بتقديم مجموعة أكثر شمولاً من الخدمات لعملائها، تضم استراتيجيات التسويق، والتوجيه الإبداعي، واستراتيجيات المحتوى، وتنشيط العلامات التجارية، وخدمات الإنتاج المتكاملة.

ويرسّخ هذا التوسع مكانة مجموعة إم إم جي كشريك استراتيجي قادر على دعم العلامات التجارية عبر مختلف مراحل العملية الإبداعية، بدءاً من تطوير الأفكار وتحديد موقع العلامة التجارية في السوق، وصولاً إلى التنفيذ وإنتاج المحتوى.

ويقود هذه المرحلة الجديدة من النمو إجناتسيو أوكامبو، الذي لعب دوراً محورياً في تطوير قطاع الإنتاج الفني بمجموعة إم إم جي. وسيتولى أوكامبو الإشراف على التوجه الاستراتيجي للقسم، مع تعزيز التكامل بين استراتيجية العلامة التجارية والتطوير الإبداعي والإنتاج البصري.

بهذه المناسبة، قال إجناتسيو أوكامبو، رئيس قطاع الإنتاج والتوسع التسويقي في مجموعة إم إم جي: "لم تعد العلامات التجارية اليوم بحاجة إلى مجرد جهات إنتاجية فحسب، بل إلى شركاء مبدعين يسهمون في بلورة الأفكار، وبناء الروايات السردية، وتنفيذ الرؤى بسلاسة وكفاءة عالية في أسواق متعددة. ويمكنّنا توسيع عمليات قسم الإبداع والتسويق من دعم عملائنا في كل مرحلة من مراحل تلك المسيرة، بدءاً من وضع الاستراتيجية وصولاً إلى التسليم النهائي."

تطوير خدمات تمثيل الفنانين وخدمة العملاء

كما اعتمدت مجموعة إم إم جي هيكلاً تنظيمياً أكثر تطوراً ضمن قسم إم إم جي لتمثيل لفنانين بهدف دعم تطوير الفنانين، والارتقاء بخدمات العملاء وتعزيز عمليات التشغيل المختصة بتمثيل الفنانين.

ويضم الفريق القيادي:

ماريكي فان ديلين : رئيس إدارة الفنانين والحجوزات لأسواق المملكة المتحدة وأوروبا.

رئيس إدارة الفنانين والحجوزات لأسواق المملكة المتحدة وأوروبا. ليلاس الغافر : رئيس إدارة العملاء الرئيسيين في قطاع التحرير المختص بالأزياء وتطوير الأعمال.

رئيس إدارة العملاء الرئيسيين في قطاع التحرير المختص بالأزياء وتطوير الأعمال. نونا خراساني: رئيس قسم المبيعات.

ويعكس هذا الهيكل الجديد التزام مجموعة إم إم جي المستمر بدعم شبكة الفنانين والمبدعين الذين تمثلهم الشركة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الخدمة التي تتوقعها قاعدة عملائها المتنامية.

التوسّع في الأسواق الأوروبية

بالتوازي مع توسيع رقعة خدماتها، تواصل مجموعة إم إم جي تعزيز حضورها الدولي. فمن مقرها الرئيسي في دبي، تدير الشركة اليوم عملياتها في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأهم الأسواق الإبداعية في أوروبا.

ويعمل مكتب الشركة بمنطقة شورديتش في لندن بكامل طاقته التشغيلية، فيما تواصل أنشطتها التجارية في باريس تحقيق نمو متسارع. كما تعمل الشركة على تطوير حضورها في برشلونة ضمن استراتيجيتها الأوسع للتوسع في الأسواق الأوروبية.

ويمكّن هذا الانتشار الدولي المتنامي مجموعة إم إم جي من بناء جسر يربط بين الفنانين العالميين والعلامات التجارية المتميزة عبر مختلف الأسواق، بما يسهم في بناء منظومة إبداعية متكاملة وعابرة للثقافات.

نبذة عن مجموعة إم إم جي

تأسست مجموعة إم إم جي في دبي عام 2008، وتعد واحدة من أبرز الوكالات في دول مجلس التعاون الخليجي في مجالي تمثيل الفنانين والإنتاج الفني. ومن خلال إم إم جي لتمثيل الفنانين، تمثل الشركة وتدعم مجموعة متنوعة من المبدعين في مجالات التصوير الفوتوغرافي والأزياء والجمال والإنتاج السينمائي وغيرها من التخصصات الإبداعية. ويقدم قسم إم إم جي للإنتاج الفني، الذي يشهد حالياً توسعاً شاملاً ليصبح قسماً متكاملاً للإبداع والتسويق، خدمات الإنتاج واستراتيجيات المحتوى والتسويق وتنشيط العلامات التجارية الراقية على مستوى العالم، بدعم من أقسامها الشقيقة إم إم جي موديلز وإم إم جي للمواهب.

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