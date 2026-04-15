أعلنت اليوم مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «هيئة الطاقة الذرية المصرية»، لإدارة وتشغيل وحدة علاج الأورام بالإشعاع والتدريب والبحوث بمدينة نصر.

تعد هذه الاتفاقية نموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية المصري؛ حيث تجمع بين الخبرات العلمية والبحثية العريقة لهيئة الطاقة الذرية، والقدرات الطبية والتشغيلية المتطورة لمجموعة «ألاميدا»، بهدف تعزيز وصول المرضى لأحدث خدمات رعاية الأورام.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» مسؤولية الإشراف الكامل عن المنظومة الطبية والتشغيلية والإدارية للوحدة، بما في ذلك تقديم الخدمات وتوفير الكوادر الطبية وإدارة العمليات اليومية. ستقدم الوحدة باقة متكاملة من خدمات رعاية الأورام تشمل العلاج الإشعاعي، والكيماوي، والمناعي، والعلاج الموجه، بالإضافة إلى خدمات التشخيص المتقدمة مثل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET-CT).

وباستثمارات تتجاوز 270 مليون جنيه، من المتوقع أن تخدم الوحدة أكثر من 2000 مريض سنويًا، مما يسهم بشكل ملموس في تسهيل الحصول على العلاجات المتخصصة لمرضى السرطان في مصر.

تأتي هذه الشراكة لتعزز مسيرة التوسعات التي تشهدها مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» في مجال أورام السرطان، والتي شملت مؤخرًا ضخ استثمارات ضخمة في أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي، مثل تزويد مستشفى «دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر» بأجهزة المعجلات الخطية المتطورة. كما تتماشى هذه الخطوة مع الخطط التوسعية المستقبلية للمجموعة في مستشفاها الجديد في "مدينتي"، مما يمثل قفزة نوعية في دعم البنية التحتية لخدمات علاج الأورام في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الوحدة كمركز إقليمي للتدريب والبحوث في مجال الأورام، لدعم التعليم الطبي والبرامج التدريبية المتخصصة والمبادرات العلمية المشتركة.

وفي سياق متصل، ستقوم هيئة الطاقة الذرية المصرية بتوفير البنية التحتية والمعدات الأساسية والإشراف الاستراتيجي، مع دعم المبادرات البحثية، بينما تقود «ألاميدا» العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات والإدارة المستمرة للوحدة.

تعليقًا على هذه الشراكة، صرح الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية «أنها تعكس التزام المجموعة الراسخ بدعم قطاع الرعاية الصحية في مصر وتعزيز فرص الحصول على خدمات فائقة الجودة لرعاية الأورام. كما أوضح الدكتور خاطر أن هذا التعاون يعد مسؤولية وطنية واستثمارًا طويل الأمد لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتوسيع نطاق العلاجات المتخصصة للمرضى في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أن الهدف من هذا التكامل هو إحداث تأثير إيجابي ملموس عبر الجمع بين التميز الطبي والرعاية المستدامة التي تلبي احتياجات المرضى.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، بهذا التعاون الذي يعد خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية عبر الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص. وأضاف الدكتور عمرو أن التعاون مع مجموعة «ألاميدا» يهدف إلى تعزيز دمج البحث العلمي في التطبيقات الطبية ورفع كفاءة تقديم خدمات علاج الأورام المتقدمة، فضلًا عن دعم تطوير الخبرات المتخصصة.

جدير بالذكر أن هذا التعاون يعكس رؤية الطرفين المشتركة لتأسيس مركز تميز لعلاج الأورام والتدريب والبحوث، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية، ودعم التطور المستدام لقطاع الرعاية الصحية في مصر.

عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»»

تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة حاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI) وتحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا المركز الألماني لإعادة التأهيل وشبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر.

