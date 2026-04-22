القاهرة : أعلنت اليوم مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن الافتتاح الرسمي لأولى عياداتها المتخصصة في العاصمة الكينية نيروبي. وتعد هذه الخطوة المحورية أحدث إنجازات المجموعة ضمن خططها التوسعية داخل القارة الإفريقية، كما تعكس التزامها الراسخ بتسهيل وصول المرضى في جميع أنحاء القارة إلى خدمات رعاية صحية فائقة الجودة تضاهي أفضل المعايير العالمية.

تقع العيادة الجديدة في لاندمارك بلازا، وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية المتقدمة في السوق الكيني، مدعومة بالتقنيات والمعدات الطبية المتطورة ونخبة من أكفأ الأطباء والاستشاريين. كما توفر العيادة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في مجموعة من التخصصات الطبية، بما في ذلك جراحة الأعصاب، وأمراض الكلى، وجراحة القلب والصدر، مع التركيز بشكل أساسي على دقة التشخيص وتنسيق الخطط العلاجية لضمان أفضل النتائج للمرضى.

شهد الافتتاح حضورًا رفيع المستوى لمجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين، ورواد قطاع الرعاية الصحية، والمستثمرين، مما يؤكد أهمية الدور المتنامي للتعاون الدولي في تعزيز نُظم الرعاية الصحية بجميع أنحاء القارة الإفريقية.

وعلى هامش فعاليات الافتتاح، قدمت مجموعة ألاميدا استشارات طبية مجانية تحت إشراف نخبة من كبار المتخصصين من مصر وكينيا، وهي الخطوة التي تعكس نهج المجموعة المتمحور حول رعاية المرضى، وتؤكد التزامها الراسخ بتسهيل الوصول الفوري للخدمات الطبية فائقة الجودة.

وفي هذا السياق، صرح نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية : إن دخول المجموعة إلى السوق الكيني يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة نموها وتوسعها في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى التزام المجموعة بتسهيل وصول المرضى لأفضل خدمات الرعاية الصحية التخصصية المعتمدة دوليًا، بالتوازي مع تعزيز النظم الصحية المحلية عبر الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات ومواصلة الابتكار. وأضاف ميشرا أن مدينة نيروبي تعد بمثابة وجهة مثالية لطموحات المجموعة الإقليمية، حيث تعكس هذه المبادرة التزامها الراسخ بتحسين نتائج الرعاية الصحية في جميع أنحاء القارة.

جدير بالذكر أن افتتاح عيادة نيروبي يمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية المجموعة التوسعية الرامية إلى تسهيل الوصول لخدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة في جميع أنحاء القارة الإفريقية، كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للخدمات الطبية المتقدمة. ستلعب العيادة الجديدة دورًا محوريًا في دعم جهود التشخيص المبكر وضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية، مع توفير بروتوكولات علاجية مرنة تتضمن تسهيل حصول المرضى على العلاجات التخصصية الدقيقة المتاحة ضمن شبكة مستشفيات ألاميدا في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، شهد حفل الافتتاح الإعلان عن تعاون استراتيجي مع مستشفى جاراموجي أوجينجا أودينجا التعليمي والمرجعي، بهدف تطوير خدمات رعاية الكلى في كينيا. وستركز هذه الشراكة على بناء القدرات، وتوفير التدريب الطبي، وتطوير برامج زراعة الكلى؛ بما يسهم في دعم النمو طويل الأمد لخدمات زراعة الكلى المستدامة والمنفذة محليًا.

ومن جانبه، أشاد سعادة معالي السفير حاتم يسري، سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا، بافتتاح العيادة الجديدة؛ مؤكداً أنها تعكس عمق وازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أشار سعادته إلى الدور الريادي المتنامي الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير قطاعات الرعاية الصحية بجميع أنحاء القارة الإفريقية.

وفي سياق متصل، سلط سعادة معالي السفير فريدريك أوتينو أوتا، سفير جمهورية كينيا لدى مصر، الضوء على المساهمة الجوهرية للعيادة الجديدة في دعم تطلعات كينيا لترسيخ مكانتها كمركز طبي إقليمي رائد؛ مؤكدًا على الأهمية البالغة لتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية المتخصصة في كل من كينيا ومصر لتعزيز جودة الرعاية الصحية.

يتماشى افتتاح العيادة الجديدة في نيروبي مع توجهات كينيا الحالية والمعنية بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية الصحية، باعتبارها مركز إقليمي للتميز الطبي. علاوة على ذلك، تسعى مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» إلى الارتقاء بمعايير الرعاية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العلاجية المتقدمة في جميع أنحاء البلاد، عبر تحقيق التكامل بين المؤسسات الطبية الدولية والاستفادة من الشراكات المحلية الاستراتيجية.

عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»»

تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة حاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI) وتحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا المركز الألماني لإعادة التأهيل وشبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر.

-انتهى-

#بياناتشركات