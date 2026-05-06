أبوظبي، أطلقت مجموعة أغذية ش.م.ع (AGTHIA:UH) بالشراكة مع مجموعة بوهلر السويسرية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، "أكاديمية أغذية"، المنصة الأولى من نوعها لتطوير القدرات وتزويد روّاد الأعمال والمشغّلين والمتخصصين المستقبليين الإماراتيين بخبرات عالمية في مجال تصنيع الأغذية، تشمل تقنيات الطحن والخبز والتميّز التشغيلي. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تحويل المعايير العالمية إلى ممارسات يومية، بما يسهم في تحسين الجودة والكفاءة والانضباط التشغيلي، إلى جانب دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات.

ويتزامن إطلاق «أكاديمية أغذية» مع مشاركة مجموعة أغذية في فعالية «اصنع في الإمارات 2026»، حيث تتبنى الأكاديمية نهجاً تقوده الصناعة لتطوير المهارات والكفاءات، بما يعزّز القدرات عبر سلسلة القيمة الغذائية، ويرتقي بالمعايير التشغيلية وكفاءة العمليات، ويسهم في دعم النمو المستدام للقطاع.

وبهذه المناسبة قال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "تعكس الأكاديمية قناعتنا الراسخة بأن مستقبل قطاع الأغذية في دولة الإمارات يُبنى على قوة كوادره البشرية؛ لذا نعمل على توفير مسار عملي يمكّن المواهب الإماراتية من استكشاف أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها بثقة، بما يسهم في رفع مستويات الاتساق والإنتاجية والمعايير التشغيلية في العمليات اليومية. ومن خلال ربط التعلّم بالتطبيق العملي وقياس النتائج، تدعم الأكاديمية أولويات الدولة طويلة الأمد في مجال الأمن الغذائي، وتسهم في بناء اقتصاد غذائي أكثر مرونة وتنافسية وقائم على الابتكار".

من جانبه قال هايكو فيورينغ، رئيس شركة بوهلر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: " نؤمن في بوهلر بأن مستقبل تصنيع الأغذية يرتكز على تزويد الكفاءات بالمعرفة العالمية إلى جانب الخبرات العملية المباشرة. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة أغذية، توفّر الأكاديمية لروّاد الأعمال والمشغّلين والمتخصصين الإماراتيين وصولاً غير مسبوق إلى التقنيات المتقدمة، وممارسات الإنتاج الحديثة، والخبرات المتخصصة في القطاع. ومن خلال الجمع بين التدريب عالمي المستوى والتطبيق العملي، نُسهم في إعداد كوادر متمرسة قادرة على دفع الابتكار والكفاءة والاستدامة في قطاع الأغذية الإماراتي".

كما تُسهم "أكاديمية أغذية" في تعزيز الشراكات الأكاديمية مع عدد من الجامعات في دولة الإمارات، من بينها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وأكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، بما يتيح لها الوصول إلى خبرات رائدة على مستوى القطاع، وتقنيات متقدمة، ومنهجيات تدريب تطبيقية. ويُمكّن البرنامج الجامعات من تطوير برامجها التعليمية، وإعداد الطلبة بشكل أفضل لمتطلبات القطاع المتغيرة، وفتح مسارات مهنية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية لقطاع الأغذية.

وستقدّم الأكاديمية برنامجاً منظماً يجمع بين التعلّم النظري، والتدريب التقني العملي، والانفتاح على الخبرات الدولية، وذلك من خلال مرافق مجموعة أغذية في أبوظبي ومراكز التدريب العالمية التابعة لمجموعة بوهلر في سويسرا.

ويؤكد إطلاق الأكاديمية التزام مجموعة أغذية طويل الأمد بتعزيز الأمن الغذائي وتنمية رأس المال البشري، كما يعزّز مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد للتصنيع الغذائي المتقدم والابتكار والتعلّم القائم على ريادة القطاع.

نبذة عن مجموعة أغذية ش.م.ع (ADX: AGTHIA) :

تُعد "أغذية" إحدى أبرز شركات الأغذية والمشروبات في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي وهي جزء من محفظة شركة "القابضة " (ADQ)، إحدى أكبر شركات الاستثمار القابضة في الشرق الأوسط. تأسست أغذية عام 2004، وتطورت لتصبح شركة متعددة القطاعات تقود قطاعات الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، مع تواجد قوي في كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتضم محفظة أغذية المتكاملة علامات تجارية رائدة في أربع قطاعات رئيسية: المياه والأغذية: (مياه العين، البيان، فوس، ألبين، ريفيير، كامبا كولا- سن رايس والعين للأغذية)، الوجبات الخفيفة: (الفوعة، بي إم بي، أبو عوف، مخبز وحلويات الفيصل)، البروتين والأغذية المجمدة: (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، العين للخضروات المجمدة)، الأعمال الزراعية: (المطاحن الكبرى، أجريفيتا). ويعمل لدى المجموعة أكثر من 12,000 موظف، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 60 سوقاً حول العالم.

عن بوهلر

يتفاعل مليارات البشر حول العالم يوميًا مع تقنيات بوهلر؛ بدءًا من الغذاء على موائدهم، وصولًا إلى حلول التنقّل التي يعتمدون عليها. وعلى امتداد سلاسل القيمة، نبتكر ونقدّم حلولًا تشغيلية متقدمة تسهم في تغذية العالم وتحافظ على حركته واستمراريته.

كل يوم، يستهلك نحو ملياري شخص أغذية أُنتجت باستخدام معدات بوهلر، فيما يسافر مليار إنسان في مركبات تحتوي على مكوّنات صُنعت عبر تقنياتنا. ويمنحنا هذا الانتشار الواسع مسؤولية كبيرة وفرصة فريدة لتحويل التحديات العالمية إلى قيمة أعمال مستدامة وطويلة الأمد.

وفي هذا الإطار، يُشكّل مكتبنا في دبي مركزًا إقليميًا يخدم الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، ويدعم عملياتنا في 78 دولة. ويكرّس فريقنا من الخبراء جهوده لتقديم خدمات دعم ما بعد البيع بشكل متكامل، بما يضمن استدامة وكفاءة وموثوقية مرافق الإنتاج لدى عملائنا في مختلف أنحاء المنطقة، مع التزام راسخ بتمكين الشركات من تحقيق النجاح في سوق عالمي متسارع التنافسية.

-انتهى-

#بياناتشركات