أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لتزويد مركز أدنيك العين بالطاقة المتجددة والنظيفة، إذ يستضيف المركز أكثر من 500 فعالية على مدار العام، بحيث سيدار المركز بالكامل بالطاقة النظيفة، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الطاقة إلى الصفر.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وأحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ومن شأن هذا التوسّع في الشراكة أن يسهم في خفض البصمة الكربونية للفعاليات الكبرى التي يستضيفها مركز أدنيك العين، وترسيخ مكانة مجموعة أدنيك كوجهة عالمية رائدة للفعاليات المستدامة.

وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت جميع وجهات الأعمال الأربع التابعة لمجموعة أدنيك، وهي مركز أدنيك أبوظبي، ومركز أدنيك العين، وأكسل لندن، ومركز تصميم الأعمال بلندن، تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة والمتجددة، في إنجاز يؤكد التزام مجموعة أدنيك بالاستدامة وهدفها المعلن لتحقيق الحياد الكربوني بالكامل للفعاليات بحلول عام 2045.

وقال سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "يؤكد هذا الإنجاز التزام مجموعة أدنيك بالاستدامة وسعينا المتواصل لتبني حلول مبتكرة ونظيفة لصناعة فعاليات أكثر استدامة وصديقة للبيئة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية . ومن خلال تشغيل جميع وجهاتنا بالطاقة المتجددة، فإننا لا نكتفي بخفض الأثر البيئي، بل نرسخ أيضاً معياراً رائداً للقطاع فيما نواصل العمل نحو تحقيق فعاليات محايدة مناخياً بالكامل بحلول عام 2045".

ومن جانبه، قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "ترتبط شركة مياه وكهرباء الإمارات بعلاقات وثيقة مع مجموعة أدنيك، من خلال اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتزويد مركز أدنيك أبوظبي بالطاقة النظيفة، وتمتدّ هذه الشراكة اليوم لتشمل مركز أدنيك العين، في خطوة نوعيّة جديدة تعكس أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة، ويجسّد هذا التوسع التزام الطرفين في دعم مستهدفات دولة الإمارات في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، والإسهام في إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية الحيوية في إمارة أبوظبي. من خلال توفير الطاقة النظيفة لمركز أدنيك في أبوظبي والعين نؤكد أهمية شراكتنا الاستراتيجية في ترسيخ معيار فاعل للفعاليات المستدامة في الإمارة، وإبراز آثار إيجابية وملموسة".

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تزويد مركز أدنيك العين بنسبة 100% من احتياجاته من الطاقة الكهربائية عبر مصادر طاقة نظيفة ومتجددة من شركة مياه وكهرباء الإمارات، موثّقة بشهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، والمتوافقة مع معايير شهادة الطاقة المتجددة الدولية (I-REC Standard).

ويُشار إلى أنّ مركز أدنيك أبوظبي قد أصبح، بموجب شراكته الأصلية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، أول وأكبر مركز فعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة. وفي أبريل 2025، حصلت مجموعة أدنيك على أول شهادة للطاقة النظيفة تؤكد أن جميع الطاقة المستهلكة في المركز تنتجها مصادر نظيفة بالكامل، وتشغيل 166 فعالية خلال فترة التقرير بالطاقة النظيفة وبدون أي انبعاثات كربونية ناتجة عن توليد الكهرباء.

وتماشياً مع مستهدفات الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات، حدّدت مجموعة أدنيك هدفاً لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2045، أي قبل خمس سنوات من الموعد المستهدف للدولة في عام 2050. ومن خلال ريادتها في إدارة الفعاليات المستدامة واعتمادها نهجاً مستقبلياً مسؤولاً بيئياً، تساهم مجموعة أدنيك في رسم مستقبل أكثر استدامة لصناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً.

نبذة حول مجموعة أدنيك

تعد مجموعة أدنيك، المعروفة بإرثها العريق وعملياتها التجارية المتنوعة، قوة رائدة في قطاعي السياحة التجارية والترفيهية على مستوى العالم.

تتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي،و تغطي الأنشطة المتنوعة لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: المرافق، الفعاليات، الفنادق، خدمات المأكولات والمشروبات، الخدمات، السياحة، والإعلام. تدير المجموعة مركز أدنيك أبوظبي، الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين ومركز إكسل لندن الحائز على عدة جوائز مرموقة في المملكة المتحدة.

يشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وأصحاب المصلحة.

كما أطلقت المجموعة في عام 2023 "كابيتال بروتوكول"، وهي خدمة بروتوكول خاصة بالشخصيات الهامة يتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

يتألف قطاع الأطعمة والمشروبات في مجموعة "أدنيك" من "كابيتال للضيافة"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع، والتعليم.

أما قطاع الفنادق، فيضم محفظة متنوعة من سبعة فنادق ومنتجعات في أبوظبي، ولندن، وريكيافيك، بما مجموعه حوالي 2000 غرفة ضيوف. بالإضافة إلى ذلك، وسعت مجموعة "أدنيك" محفظتها من خلال الاستحواذ على "توفور54"، التي تعتبر قوة دافعة في صناعة الإعلام والترفيه المستدامة في أبوظبي.

قد حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، حيث حصلت على العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كقائدة في الصناعة.

شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعةلـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae .

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: communications@ewec.ae .

-انتهى-

