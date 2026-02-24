الدوحة – قطر: أعلنت مجموعة أبيكس المحدودة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الخدمات المالية بأصول مُدارة تتجاوز قيمتها 3.5 تريليون دولار، عن افتتاح مكتبها الجديد في قطر، بعد حصولها على ترخيص أعمالها من مركز قطر للمال، أحد أهم المراكز المالية والتجارية في المنطقة. وتُمثل هذه الخطوة محطة استراتيجية هامة في مسيرة توسع المجموعة المتواصل في منطقة الخليج، كما تعكس التزامها طويل الأمد بدعم المنظومة المالية في قطر.

ومن خلال تواجدها في قطر، ستُقدم مجموعة أبيكس خبراتها العالمية ومنصتها المتكاملة وحلولها المالية المبتكرة إلى السوق المحلي، لدعم المستثمرين ومديري الأصول والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها كمركز رئيسي لإدارة الأصول ورأس المال الخاص في المنطقة.

كما سيُتيح مكتب أبيكس قطر الوصول إلى مجموعة متكاملة من قدرات الشركة، بما في ذلك منصة "أبيكس ديجيتال 3.0"، وهي البنية التحتية الرقمية العالمية التي تُمكّن المؤسسات من تبني وتوزيع حلول التمويل عبر تقنية البلوك تشين، الى جانب"إيه آي نوفا"، منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجموعة. ويُعزز هذا التوسع حضور مجموعة أبيكس في منطقة الشرق الأوسط، كما يُرسخ استراتيجيتها للاستثمار في الأسواق ذات النمو المرتفع وبناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والرقابية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وسيشكّل مكتب قطر منصة للتعاون وتبادل الخبرات والابتكار، بما يعزز دور مجموعة أبيكس كشريك موثوق في مسيرة التحول المالي التي تشهدها المنطقة.

وقال بيتر هيوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبيكس: "يُمثل حصولنا على الترخيص كأول شركة مُنظَّمة لخدمات إدارة الأصول في مركز قطر للمال محطة هامة في استراتيجية نمونا الإقليمي. إن طموح دولة قطر في تطوير منظومة إدارة الأصول ورأس المال الخاص يأتي في توقيت استراتيجي بالغ الأهمية، ويعكس وجودنا في الدوحة التزاماً طويل الأمد بدعم هذا التوجه من خلال خبرات عالمية، وحلول مبتكرة، ومعايير مؤسسية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030."

من جانبها قالت كريستيان الهبري، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط: "يشهد القطاع المالي القطري زخمًا متواصلاً وطلباً متنامياً على توفير الخدمات المؤسسية بمعايير عالمية. ويتيح لنا مكتبنا الجديد دعم هذا النمو من خلال تقديم المعايير والخبرات والكفاءة التي يتطلع اليها عملاؤنا"

وعلّق منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية انضمام مجموعة أبيكس الى منصة أعمال المركز قائلاً: "تُعدّ مجموعة أبيكس إضافة نوعية إلى مجتمع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، ويُساهم تواجد الشركة في دولة قطر في الارتقاء بالكفاءات التشغيلية ومعايير الحوكمة والخبرات المتخصصة في القطاع المالي، ما يعزز جاذبية الدولة لمديري الصناديق والمستثمرين الدوليين".

وقد تم تعيين عماد خان، الحاصل على شهادة محلل مالي معتمد، في منصب المدير التنفيذي الأول ورئيس مكتب مجموعة أبيكس في قطر. وبخبرة تتجاوز العشر سنوات في القطاع المالي القطري، شملت مناصب قيادية في مؤسسات مالية مرموقة مثل بنك يو بي إس، وكريدي سويس، وإتش إس بي سي، سيتولى عماد خان قيادة استراتيجية الشركة محلياً والمساهمة في تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لتطور المنظومة المالية في قطر.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qfc.qa

