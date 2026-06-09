دبي، الإمارات العربية المتحدة — احتفلت مجموعة أباريل بافتتاح أحدث متاجر نيويوركر في سيتي سنتر ديرة، دبي، يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026. جاء هذا الافتتاح ليُضيف وجهة أزياء جديدة إلى المشهد التجاري في الإمارات، تجمع بين الأزياء العصرية والإطلالات العفوية التي تميّز نيويوركر في واحد من أكثر وجهات التسوق حيوية في دبي.

واستكشف عشاق الموضة أحدث ما قدّمته نيويوركر من تشكيلات عبر علاماتها الحصرية، إف إس بي إن، وإف بي سيستر، وسموج، وأميسو، وبلاك سكواد، وإيكونو، وآي كيو، وستوديو 71، ولاكي أثليتس، وسينسورد، مع مجموعة متنوعة من الإكسسوارات المصمّمة لإتمام كل إطلالة بأناقة.

عاش الزوار يوماً احتفالياً مليئاً بالفعاليات، حيث أضفى عرض الدي جي الحي أجواءً موسيقية مميزة طوال اليوم. وإلى جانب ذلك، استمتع الضيوف بتجربة القهوة الطازجة من ركن القهوة. وعلى طاولة التخصيص، أبدع الضيوف في إضافة لمستهم الشخصية على الحقائب وسلاسل المفاتيح، فيما التقط كشك التصوير المتحرك أجمل لحظات اليوم.

وتزامن الافتتاح مع إطلاق تشكيلة نيويوركر لصيف 2026، التي تحتفي بروح الموسم الدافئة وأجوائه المفعمة بالحيوية. وعلى صعيد الألوان، جمعت لوحة ألوان الموسم بين الأصفر الباستيل الناعم والوردي الزاهي والبني الدافئ والبيج الطبيعي والأبيض النقي. وإلى جانب ذلك، جاءت القصّات خفيفة والتصاميم فضفاضة لتمنح مرتديها الراحة والأناقة في آنٍ واحد. وفي المحصلة، صُمِّمت التشكيلة لكل من يرغب في اجتياز الموسم بأسلوب عفوي وسلس، سواء في المدينة أو في الهواء الطلق.

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نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تأسست عام ١٩٩٦ يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2500 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

https://www.apparelgroup.com/ar/

نبذة عن نيويوركر:

افتتحت العلامة التجارية أول فرع لها في مدينة فلنسبورغ شمال ألمانيا في عام 1971. الدعامة الأساسية للمجموعة هي الموضة الشابة من الدنيم والملابس الرياضية وملابس الشارع لمجموعة شابة واعية لأحدث الصيحات. ولإكمال هذه الإطلالة، لدى نيويوركر أيضاً مجموعة واسعة من الإكسسوارات والأحذية. إجمالاً، تقدم نيويوركر تميزاً واضحاً في عالم الموضة. كما وتعكس مجموعاتها المواسم الفردية وكذلك أحدث صيحات الموضة وجميع التصميمات بجودة عالية.

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