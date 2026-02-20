دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعزّز مجموعة أباريل، إحدى أبرز المجموعات العالمية في قطاع الأزياء ونمط الحياة، التزامها بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة خلال شهر رمضان المبارك من خلال إسهامها في دعم مبادرة "هبة في محلّها" التي أطلقتها دبي القابضة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مفهوم العطاء الهادف، عبر تحويل الفائض من السلع والمنتجات الجديدة إلى هدايا قيّمة تعود بأثر إيجابي ملحوظ على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود في كافة أنحاء دبي، في ظلّ تعزيز ممارسات الاستهلاك المسؤول والاقتصاد الدائري.

وفي سياق المبادرة، تساهم مجموعة أباريل بتخصيص مجموعة من الملابس والأحذية والمنتجات الأساسية من علاماتها المتنوعة، لتحويل الفائض من السلع والمنتجات الجديدة إلى مبادرات ذات أثر اجتماعي. وتشمل العلامات المشاركة آر آند بي، وتومي هيلفيغر، وبيفرلي هيلس بولو كلوب، وإل سي واي كيكي، وكالفن كلاين، نساء، وسكتشرز، وليفايز.

تتمحور مبادرة "هبة في محلها" حول تحويل الفائض من السلع والمنتجات الجديدة إلى مساهمات هادفة تدعم المجتمعات الأقلّ حظاً، في ظلّ الحدّ من البصمة البيئية في الوقت نفسه. ومن خلال هذه المبادرة، تواصل مجموعة أباريل ترسيخ مفاهيم الاستدامة ضمن عملياتها في قطاع التجزئة، وتعزيز دورها كشركة مسؤولة تسهم بفاعلية خلال الشهر الفضيل.

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: تعكس مبادرة "هبة في محلّها" رؤيتنا للتجزئة المسؤولة كمنصة قادرة على إحداث أثر اجتماعي مستدام وملموس. فمن خلال تحويل الفائض من السلع والمنتجات الجديدة إلى مساهمات مدروسة، ندعم المجتمعات ونعزّز في الوقت ذاته ممارسات مستدامة قائمة على الاقتصاد الدائري. كما تؤكد هذه المبادرة التزامنا بالنمو المسؤول وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل."

ومن جانبها، قالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة للمجموعة في "دبي القابضة": "تُعدّ الشراكات من الركائز الأساسية لنجاح مبادرة "هبة في محلّها"، حيث تتيح لنا تقديم الدعم اللازم لمجتمعاتنا في كافة أنحاء دولة الإمارات. ويعكس تعاوننا الرائد مع مجموعة "أباريل" التزامنا المشترك بتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام والإسهام في تحويل الفائض من السلع والمنتجات الجديدة إلى هدايا قيّمة تعود بالفائدة على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود. وقد ساهمت مبادرة "هبة في محلّها" خلال العامين الماضيين في تحويل أكثر من 440 ألف منتج وسلعة جديدة إلى هدايا بقيمة تخطّت 21 مليون درهم إماراتي ونجحت في الوصول إلى ما يزيد عن 26 ألف مستفيد. ونتطلّع بالتعاون مع شركائنا إلى مواصلة دعم رؤية دولة الإمارات الطموحة لمستقبلٍ مستدامٍ."

ويأتي هذا التعاون مع دبي القابضة ضمن جهود مجموعة أباريل لترسيخ قيم العطاء والاستدامة في رمضان، مع ضمان تحقيق أثر فعلي يواكب أولوياتها في مجال المسؤولية المجتمعية.

نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تأسست عام ١٩٩٦ يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2500 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

دبي القابضة للعقارات، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛

دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تضم "دبي ريتيل"، محفظة عالمية المستوى تشمل 56 مركز تسوق ووجهة عصرية، إضافةً إلى 21 مجمّعاً سكنياً، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مساكن دبي ريت، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك في مجموعة تيكوم ش.م.ع. التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛

دبي القابضة للضيافة، التي تمتلك وتدير 52 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 29 فندقاً عالمياً، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛

دبي القابضة للترفيه، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛

دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة بهدف تحقيق قيمة طويلة الأمد ومستدامة، عبر استكشاف طيف واسع من الفرص الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، مع اعتماد نهج نشط في إدارة محفظتها الاستثمارية؛

دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 ؛

دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجمّعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.32 مليون نسمة يعيشون في أكثر من 54 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

