المحمودي: مهمتنا تطوير بيئات مرنة تدعم الابتكار وتسهل انتقال الأفكار من المختبرات إلى الأسواق

الإمارات العربية المتحدة، الشارقة – اختتم وفد من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار برئاسة سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع ورئيس الرابطة الدولية لمجمعات العلوم ومناطق الابتكار (IASP) عن منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، جولة عمل ناجحة في جمهورية الصين الشعبية، تضمنت سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى والمشاركات الفاعلة في مؤتمرات دولية متخصصة.

وشملت الجولة مشاركة وفد المجمع في اجتماعات الرابطة الدولية لمجمعات العلوم (IASP)، حيث قدم سعادة حسين المحمودي رؤى استراتيجية حول التوجهات العالمية لمجمعات العلوم ودور التعليم في تعزيز الاقتصاد المعرفي، مشدداً على أهمية إيجاد توازن بين التخصص والمرونة في منظومات الابتكار. وقد أكد أن منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا تشهد تحولاً متسارعاً لتصبح مركزاً مؤثراً في مشهد الاقتصاد القائم على المعرفة. كما شارك وفد المجمع في أعمال مؤتمر حاضنات الأعمال العالمية (WTIC 2025) في شنغهاي، حيث استعرض الوفد تجربة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار كنموذج إقليمي يجمع بين البنية التحتية المتقدمة والبيئة الجاذبة للاستثمار، مع توفير برامج "الهبوط الناعم" للشركات الناشئة الراغبة في دخول أسواق المنطقة والتوسع عالمياً. وقد شهدت مشاركة وفد المجمع خلال جلسات المؤتمر تفاعلاً واسعاً من المشاركين، لما حملته من رؤى عملية حول بناء منظومات ابتكار متكاملة تدعم الشركات وتربطها بالأسواق العالمية، ولا سيما السوق الصينية.

وضم وفد المجمع في هذه الجولة كذلك سالم الشعمي، مدير إدارة العلاقات الحكومية في المجمع، حيث أجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع مؤسسات بحثية وأكاديمية وشركات استثمارية صينية، بهدف تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة للشركات الإماراتية في السوق الصينية.

وشملت الجولة كذلك مشاركة وفد المجمع ضمن وفد دولة الإمارات في مؤتمر إنفستوبيا - بكين"، التي نظمتها إنفستوبيا في العاصمة الصينية ضمن حواراتها العالمية ، أحد أبرز المنصات العالمية لتعزيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وقد كان لمشاركة المجمع في مؤتمر انفستوبيا حضوراً لافتاً في عدد من الجلسات الحوارية التفاعلية التي تناولت مستقبل التكنولوجيا ودورها في تشكيل الاقتصاد العالمي. اذ شارك سعادة حسين المحمودي في جلسة حول الاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة والتقنيات المستقبلية، حيث ناقش سبل تمكين الشركات الناشئة من النمو عبر الشراكات الدولية، وأكد على أهمية تطوير بيئات مرنة تدعم الابتكار وتسهل انتقال الأفكار من المختبرات إلى الأسواق. كما شارك في جلسة أخرى تناولت التوازن بين التخصص والمرونة في منظومات الابتكار، مسلطاً الضوء على تجربة المجمع في الجمع بين البنية التحتية البحثية المتقدمة وتسهيل دخول الاستثمارات الجديدة. وتأتي مشاركة المجمع في Investopia انسجاماً مع رسالته في ربط رواد الأعمال والمبتكرين بالأسواق العالمية، وإبراز الشارقة كوجهة جاذبة للاستثمار في التقنيات المستقبلية.

"وأكد سعادة حسين المحمودي في أن مشاركة المجمع في هذا الحدث العالمي تعكس الدور المتنامي للشارقة كمركز إقليمي ودولي للابتكار، مشيراً إلى أن المجمع يعمل على بناء جسور تعاون استراتيجية بين الشرق والغرب، من خلال برامج الهبوط الناعم (Soft-landing) التي تتيح للشركات الناشئة التوسع في أسواق جديدة، وتطوير مراكز بحث مشتركة مع كبرى المؤسسات العالمية. وأضاف: "إن مشاركتنا تجسد التزامنا بترجمة رؤية الإمارات في دعم ريادة الأعمال والتقنيات الناشئة، كما تبرز أهمية الصين كشريك أساسي في مسار التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار."

وبهذه المشاركة الدولية الواسعة، يرسخ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مكانته كلاعب رئيسي في دفع مسيرة الابتكار وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، ويؤكد التزامه بدعم رؤية الإمارات في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

