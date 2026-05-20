أكرا، غانا: أعلنت أجيليتي جلوبال، الشركة المشغلة والمستثمرة طويلة الأمد لمجموعة من الأعمال الإقليمية والعالمية، عن حصول مجمع أجيليتي اللوجستي الواقع في تيما في غانا على شهادة إيدج أدفانسد للمباني الخضراء بوصفه مبنى يتميز بالكفاءة في استخدام الطاقة والموارد.

وبهذا الإنجاز، يصل إجمالي عدد المستودعات الحاصلة على شهادة إيدج أدفانسد ضمن شبكة مجمعات أجيليتي اللوجستية إلى 17 مستودعاً، لتغطي هذه المنشآت اليوم جميع الدول التي تتواجد فيها مجمعات أجيليتي اللوجستية.

وتُمنح شهادة إيدج والتي تُعتبر معيارٌ عالمي للمباني الموفرة للطاقة تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص. ويتطلب الحصول على شهادة إيدج أدفانسد تحقيق تخفيض بنسبة 40% على الأقل في استهلاك الطاقة والمياه والكربون المدمج في المواد مقارنة بمبانٍ محلية معيارية.

ويمتد مجمع أجيليتي اللوجستي - غانا على مساحة 160 ألف متر مربع، ويقع في منطقة تيما الحرة بالقرب من ميناء تيما والعاصمة أكرا. ويوفر المجمع مساحات تخزين وفق أرفع المعايير العالمية للشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية، حيث حصلت جميع المستودعات الخمسة الموجودة داخل المجمع على شهادة إيدج أدفانسد.

ومقارنةً بباقي المستودعات في السوق، تحقق مستودعات مجمع أجيليتي اللوجستي - غانا الحائزة على شهادة إيدج أدفانسد للمباني الخضراء الدولية، وفورات بنسبة تزيد على 68% في استهلاك الطاقة و38% في استهلاك المياه، بالإضافة إلى استخدام مواد بناء تحتوي على كميات أقل من الكربون المدمج بنسبة 63%.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تشارلز غصوب، نائب رئيس شركة أجيليتي أفريقيا: "يعكس الحصول على شهادة إيدج التزامنا بتطوير منشآت تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة والموارد بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية. وتوفر هذه الخطوة فوائد مباشرة عديدة لعملائنا، منها خفض تكاليف المنشآت، والارتقاء بمستوى كفاءة العمليات، والانسجام مع أهدافهم الخاصة في مجاليّ الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة".

من جانبها، قالت ناتالي كواسي أكون، مديرة فرع مؤسسة التمويل الدولية في غانا: "إن حصول مجمع أجيليتي اللوجستي في تيما على شهادة إيدج أدفانسد يعكس الإقبال الكبير على اعتماد المباني الخضراء في غانا، والدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في قيادة هذا التحول. فمن خلال تقليل استهلاك الطاقة والموارد بشكل كبير، تعود مثل هذه المشاريع على الشركات بالعديد من الفوائد، مثل خفض التكاليف التشغيلية، كما ترفد مساعي غانا الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الذكية وتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد. ويسر مؤسسة التمويل الدولية توفير الدعم لشركاء مثل أجيليتي في إرساء معايير جديدة للبنية التحتية الصناعية المستدامة وعالية الجودة في المنطقة".

وتوفر مجمعات أجيليتي اللوجستية خدمات الأمن والاتصالات على مدار الساعة، وتضم مستودعات عالية الجودة وفقاً للمعايير الدولية، وتتميز بتصميمها الهندسي المتطور واعتمادها أعلى معايير الاستدامة. وبالإضافة إلى المجمع الذي يمتد على مساحة 160 ألف متر مربع في غانا، تضم شبكة مجمعات أجيليتي اللوجستية مجمعاً بمساحة 470 ألف متر مربع في أبيدجان بساحل العاج، ومنشأة بمساحة 320 ألف متر مربع في مابوتو بموزمبيق، ومجمعاً بمساحة 270 ألف متر مربع في لاغوس بنيجيريا (قيد التطوير)، بالإضافة إلى مجمع ينمو إيست اللوجستي في العاصمة المصرية القاهرة بمساحة 270 ألف متر مربع، وهو جزء من مشروع مشترك مع شركة حسن علام للمرافق.

بدوره، قال جيفري وايت، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي أفريقيا: "إن حصول جميع مجمعاتنا اللوجستية في أفريقيا على شهادة إيدج أدفانسد ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا الرامية لتطوير شبكة من المجمعات اللوجستية، التي تتميز بخدمات الأمن والكفاءة من حيث استهلاك الطاقة في جميع أنحاء القارة. وتلعب المحفظة المتنامية لمجمعات أجيليتي اللوجستية دوراً محورياً في توفير البنية التحتية الحيوية اللازمة لنمو الشركات العالمية والمحلية على حد سواء".

تسهم مجمعات أجيليتي اللوجستية في تعزيز جاذبية وتنافسية الأسواق الأفريقية وفرص تحقيق الأرباح فيها؛ فتوفير خدمة تأجير مستودعات جاهزة بمعايير دولية يتيح للشركات ممارسة أنشطة التخزين والتوزيع والتجارة الإلكترونية والتغليف والمعالجة والتصنيع الخفيف، مما يسهم في دعم جهودها للتوسع ودخول أسواق جديدة، إلى جانب خفض متطلبات رأس المال وتقليل الوقت اللازم لإطلاق عملياتها في الأسواق.

لمحة حول شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية

تُعتبر شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية من أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير وملكية وتشغيل العقارات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث توفر مرافق لوجستية وصناعية خفيفة قابلة للتوسع في أبرز المواقع الاستراتيجية. وتتبع لشركة أجيليتي، المشغل والمستثمر طويل الأجل للعديد من الشركات العالمية الرائدة في قطاعاتها. وتتميز أجيليتي بحضور عالمي واسع يمتد على ست قارات وأكثر من 80 دولة في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد موظفيها 70,000 موظف.

