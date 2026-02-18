اختتم مجلس الكود الدولي مشاركة ناجحة في منتدى الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المملكة العربية السعودية، والذي عُقد الأسبوع الماضي2026 في فندق جيه دبليو ماريوت بالرياض، حيث شهد المنتدى مناقشات موسعة حول السياسات الاستراتيجية والمعايير المتطورة التي تسهم في صياغة وتطوير لوائح الإسكان في المملكة.

حيث وفر المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار والنمو والتوافق التنظيمي في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية في المملكة العربية السعودية، مع استعراض أحدث المستجدات المتعلقة باللوائح التنظيمية والمشاريع الوطنية والمعايير الناشئة.

وضمن جدول الأعمال رفيع المستوى للمنتدى، شاركَ المهندس محمد عامر، المدير العام لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كعضو لجنة في جلسة لكبار قادة القطاع ناقشت السياسات الاستراتيجية والمعايير المتطورة التي تسهم في تشكيل الأطر التنظيمية وكود البناء السعودي نحو تحقيق الإسكان المستدام. وأدارت الجلسة مريم شاي، المنسقة الإقليمية في سي بي أل القابضة، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات التنظيمية وهيئات المعايير الرائدة.

وخلال المناقشات، سلّط المهندس عامر الضوء على آليات تكييف أكواد البناء الدولية بما يتماشى مع احتياجات المملكة العربية السعودية، دون المساس بأهدافها الأساسية. وأكد على أهمية مواءمة أفضل الممارسات العالمية مع المتطلبات المحلية وطرق البناء وأولويات التنمية الوطنية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المبادئ المعترف بها دوليًا في مجالي السلامة والاستدامة. وفي جلسة لاحقة، ركّز عامر على الدور المحوري لقدرات الإنفاذ في تحقيق أهداف لوائح البناء. واستنادًا إلى الخبرة العالمية لمجلس الكود الدولي (ICC)، شدد على أن آليات التنفيذ الفعّالة، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز إشراك أصحاب المصلحة، تمثل عناصر أساسية لضمان انتقال أكواد البناء من إطارها النظري إلى تطبيق عملي يحقق أثرًا ملموسًا وقابلًا للقياس.

وعلى صعيدٍ متصل، صرّح المهندس محمد عامر، المدير العام لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "تحقق المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في تعزيز الإسكان المستدام والتنمية الحضرية المرنة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030. ويفخر مجلس الكود الدولي بالإسهام بخبرته العالمية في مجالات سلامة البناء والاستدامة وتطبيق الأكواد، دعماً لجهود المملكة في تطوير أطر تنظيمية قوية وملائمة للسياق المحلي."

تجسد مشاركة مجلس الكود الدولي في منتدى الإسكان والتنمية الحضرية التزامه الراسخ بدعم مسيرة التحول في المملكة العربية السعودية، عبر ترسيخ الشراكات، وتبادل الخبرات، وتطوير أكواد ومعايير بناء متقدمة تدعم الاستدامة والتميز المؤسسي.

